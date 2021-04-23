Сезонная аллергия. Как распознать и нивелировать

С наступлением весны в жизнь многих россиян вторгается неприятность, которая приносит значительный дискомфорт. Имя ей — аллергия.

Вместо того, чтобы наслаждаться долгожданным расцветом природы, аллергик вынужден терпеть страдания и постоянно противостоять цветущим растениям и деревьям.

В последнее время всё чаще аллергию весной у себя обнаруживают и те, кто никогда ранее не знал таких проблем, как чихание, зуд и першащяя носоглотка, слезотечение, красные припухшие глаза и высыпания на кожных покровах.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый человек на планете сталкивается с сезонной аллергией.

Как проявляется аллергия на пыльцу? И что с ней делать?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" Анне Папенковой рассказала кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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— Аллергия на пыльцу растений — самый частный раздражитель весной — в основном проявляется аллергическим воспалением в органах дыхания и со стороны слизистой глаз.

Клинически это:

заложенность носа,

отек придаточных пазух носа, что аукается сильной головной болью,

из носа возникают обильные слизистые выделения,

зуд глаз,

зуд кожи может быть при попадании пыльцы на кожу.

В тяжелых случаях возникают приступообразный кашель, присоединяется аллергический трахеит и может возникать так называемая сезонная (она так и называется образно) пыльцевая бронхиальная астма.

Реже возникают аллергические реакции со стороны внутренних органов, преимущественно желудочно-кишечного тракта. Это в тех случаях, когда присоединяется перекрестная пищевая аллергия, а при аллергии на пыльцу деревьев, в частности на березу, это непереносимость всех косточковых фруктов, орехов.

И эта аллергия, к сожалению, проявляется не только в сезон цветения, но может проявляться круглый год.

Пищевая перекрестная аллергия, кроме симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, со стороны слизистой ротовой полости, заложенности носа, чиханья и даже приступов затрудненного дыхания, может сопровождаться системными реакциями, вплоть до анафилактического шока.

Поэтому если возникают первые же признаки сезонной аллергии, следует обратиться к врачу, провести соответствующую диагностику. Современные методы лечения позволяют не просто уменьшить страдания пациента, а навсегда избавиться от аллергии на пыльцу растений, соответственно, самый прекрасный сезон года — весна, лето — будет протекать без слез, не надо никуда уезжать, убегать от пыльцы, потому что просто человек адекватно реагирует, как и до начала заболевания.

весна аллергия

Как сегодня лечат аллергию

— У вас есть разработанный вами метод лечения аллергии, правильно? Это лечение аллергии только на цветение или на другие виды аллергии — тоже?

— Метод, конечно, разрабатывался не только мною, а коллективом ученых на базе Московской медицинской академии. Я просто руководила лабораторией клинической иммунологии, где мы разрабатывали эту методику.

Методика

Было это еще в прошлом веке, в 70-е годы, поэтому метод достаточно давно используется в лечении практически всех аллергических заболеваний у взрослых и детей после 6-ти лет.

То есть мы лечим аллергию органов дыхания — это круглогодичный аллергический ринит, аллергия на домашних животных, аллергия на бытовую пыль, аллергия на плесень. Это то, что касается органов дыхания.

И, кроме ринита, это все виды бронхиальной астмы, в том числе, и так называемая аллергическая астма, когда нарушается чувствительность организма и возникает неадекватная реакция на микроорганизмы, нормальную микрофлору, которая у всех у нас присутствует на слизистых оболочках, в том числе и органов дыхания.

Она не вызывает воспалительный процесс, потому что непатогенна. Но возникает, например, на пыльцу березы неадекватный аллергический воспалительный процесс.

Кроме того, этим методом можно лечить все виды кожных форм аллергии, атопический дерматит у детей, у подростков, даже у взрослых людей, почти все формы крапивницы, аллергический отек Квинке и такие сравнительно редкие заболевания как аллергия на холод, фотодерматит.

Мы не можем использовать этот метод только в лечении лекарственной аллергии, потому что там несколько другой механизм развития этой патологии, и на укусы ядовитых насекомых — пчелы, оводы, осы. А аллергия уже на кровососущих насекомых — это комары, мошки — это можно лечить.

Кожный зуд

— А в чем суть метода?

— Суть метода в том, что есть центральные иммунные клетки — лимфоциты, которые распознают все чужеродные факторы генетические, в том числе аллергены, и заносят их в свою иммунологическую память.

Поэтому у больного аллергией в кровеносном русле, в лимфоидных органах содержатся так называемые клетки иммунологической памяти, в которых, как в компьютере, записана информация, что пыльца березы с таким-то набором белков может вызывать аллергию.

Эта информация сохраняется всю жизнь.

Как раньше лечили аллергию

Классический метод радикальный, используемый во всем мире более 100 лет, аллерген-специфическая иммунная терапия представляет собой лечение аллергии с помощью так называемых аллерговакцин.

Проще говоря, пациенту, страдающему, к примеру, аллергией на пыльцу растений или на полевых клещей, можно в маленьких дозах длительно вводить под кожу аллерговакцины.

Но метод применения ограничен тем, что существует только две формы аллергеновакцин — это на пыльцу и на клещей домашней пыли. Поэтому лечение аллергии на холод, даже лечение аллергии на животных, лечение пищевой аллергии — с этим методом было невозможно проводить.

Борьба с пищевой аллергией

Как сейчас лечат аллергию

В основе нового метода лимфоциты, которые несут практически информацию объективно обо всех формах аллергии — именно они применяются в качестве вакцины.

Как "готовится" вакцина

Из небольшого количества венозной крови мы выделяем в собственные иммунные клетки — лимфоциты, которые затем вводятся как любая вакцина подкожно.

Это не только расширяет возможность лечения новых различных форм аллергии, но и позволяет лечить аллергию у людей, страдающих лекарственной аллергией, лечить аллергию поливалентную, то есть, когда у человека есть и поллиноз, и аллергия на животных, и аллергия на бытовую пыль, еще присоединяется перекрестная пищевая аллергия.

Нам не надо лечить отдельно каждый вид аллергии, а восьмикратно 2 раза в неделю взрослым вводится вакцина, представляющая собой взвесь лимфоцитов, деткам — обычно курс ограничивается шестью процедурами, подросткам мы вводим 7 раз.

Затем пациент наблюдается несколько месяцев, потому что иммунитет формируется не сразу.

Естественно, частота курсов индивидуальная. Если наступает стойкая ремиссия, достаточно одного курса. В тяжелых случаях при сочетании многих форм аллергии иногда приходится курс повторять через год.