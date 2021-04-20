Весеннее обострение аллергии: почему возникает поллиноз

Свершилось: весна вступила в свои права. Но одновременно с долгожданным теплом для аллергиков началась тяжелая пора.

Что такое сезонная аллергия, как с ней можно бороться и как далеко можно зайти, если пустить это заболевание на самотек?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказала кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

— Сезонная аллергия (поллиноз) обусловлена повышенной чувствительностью организма на пыльцу. Причем не всех растений, а преимущественно опыляемых ветром. Это злаковые и сорные травы.

Начинается сезонная аллергия ранней весной. Обычно это март, как в этом году, или апрель, если весна поздняя. И заканчивается в мае.

Также это аллергия на пыльцу деревьев.

В России береза — самый сильный и распространенный аллерген. Еще лещина и ольха.

Далее наступает сезон цветения злаковых или луговых трав. Это июнь и частично июль. И аллергия на полынь, амброзию особенно в южных регионах нашей страны — это июль с переходом на теплый сентябрь, а иногда даже октябрь.

Поэтому обострение поллиноза может протекать 6 месяцев в году.

Кроме того, аллергия на пыльцу растений может осложняться перекрестной пищевой аллергией.

Эта аллергия проявляется круглый год на фрукты, овощи, травы, которые мы употребляем в пищу, за счет того, что они имеют перекрестные общие аминокислоты с пыльцой растений.

Поэтому заболевание довольно сложное. Поллиноз считается одним из самых распространенных в мире аллергических заболеваний.

По данным официальной статистики, в нашей стране это заболевание встречается в 20% случаев. Нужно иметь в виду, что часть пациентов вообще не приходит к аллергологу, и статистически мы их не учитываем.

Почему возникает аллергия?

Аллергия — это необычная гипериммунная реакция на чужеродные для нас генетические факторы — аллергены, которые в отличие от опасных антигенных бактерий, вирусов, токсинов не обладают самостоятельными болезнетворными свойствами.

Они непатогенные. Но из-за нарушений иммунитета даже у здорового человека вдруг возникает ситуация, когда абсолютно безвредная пыльца березы и привычные продукты питания могут вызвать аллергию.

— То есть это неправильная реакция организма на какие-то окружающие факторы?

— Да, это измененная реакция организма, которая проявляется тем, что при нарушении иммунитета страдают главные иммунные клетки — лимфоциты, в которых закодирован наш генетический код.

Поэтому эти клетки обладают уникальной способностью распознавать все чужеродные факторы.

Это касается и болезнетворных антигенов — токсинов, вирусов, всяких других патогенных факторов. Лимфоциты дают команду другим иммунным клеткам, включается тот или иной клинический вариант иммунитета.

Если возникает аллергия, то есть необычная повышенная чувствительность организма на какие-то неопасные для человека факторы, лимфоциты это тоже распознают. И в этом случае они анализируют этот фактор, он вносится в так называемую иммунологическую память.

У пациента, страдающего аллергией, в организме присутствуют так называемые аллергизирующие лимфоциты. В какой-то степени это защитная реакция организма. Потому что ко всему, что генетически чужеродно, вырабатываются антитела. Но если это антитела в пределах физиологической нормы, то процесс не сопровождается никакими заболеваниями.

Если вырабатывается слишком много антител, они обычно фиксируются на иммунных клетках, которые синтезируют ряд биологически активных белков.

Самый известный — гистамин. При повторном попадании в организм аллергенов они контактируют с фиксируемыми на клетках антителами, и происходит реакция. Можно сравнить это с атмосферной грозой, когда отрицательный заряд соединился с положительным, и иммунные клетки, на которые были антитела, выбрасывают буквально в огромном количестве биологически активные белки — это гистамин, серотонин и другие. И тогда возникает аллергическое воспаление.