Весеннее обострение аллергии: почему возникает поллиноз

Свершилось: весна вступила в свои права. Но одновременно с долгожданным теплом для аллергиков началась тяжелая пора.
Что такое сезонная аллергия, как с ней можно бороться и как далеко можно зайти, если пустить это заболевание на самотек?
Об этом в эфире программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказала кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
— Сезонная аллергия (поллиноз) обусловлена повышенной чувствительностью организма на пыльцу. Причем не всех растений, а преимущественно опыляемых ветром. Это злаковые и сорные травы.
Начинается сезонная аллергия ранней весной. Обычно это март, как в этом году, или апрель, если весна поздняя. И заканчивается в мае.
Также это аллергия на пыльцу деревьев.
Далее наступает сезон цветения злаковых или луговых трав. Это июнь и частично июль. И аллергия на полынь, амброзию особенно в южных регионах нашей страны — это июль с переходом на теплый сентябрь, а иногда даже октябрь.
Поэтому обострение поллиноза может протекать 6 месяцев в году.
Эта аллергия проявляется круглый год на фрукты, овощи, травы, которые мы употребляем в пищу, за счет того, что они имеют перекрестные общие аминокислоты с пыльцой растений.
Поэтому заболевание довольно сложное. Поллиноз считается одним из самых распространенных в мире аллергических заболеваний.
По данным официальной статистики, в нашей стране это заболевание встречается в 20% случаев. Нужно иметь в виду, что часть пациентов вообще не приходит к аллергологу, и статистически мы их не учитываем.
Они непатогенные. Но из-за нарушений иммунитета даже у здорового человека вдруг возникает ситуация, когда абсолютно безвредная пыльца березы и привычные продукты питания могут вызвать аллергию.
— То есть это неправильная реакция организма на какие-то окружающие факторы?
— Да, это измененная реакция организма, которая проявляется тем, что при нарушении иммунитета страдают главные иммунные клетки — лимфоциты, в которых закодирован наш генетический код.
Поэтому эти клетки обладают уникальной способностью распознавать все чужеродные факторы.
Это касается и болезнетворных антигенов — токсинов, вирусов, всяких других патогенных факторов. Лимфоциты дают команду другим иммунным клеткам, включается тот или иной клинический вариант иммунитета.
Если возникает аллергия, то есть необычная повышенная чувствительность организма на какие-то неопасные для человека факторы, лимфоциты это тоже распознают. И в этом случае они анализируют этот фактор, он вносится в так называемую иммунологическую память.
У пациента, страдающего аллергией, в организме присутствуют так называемые аллергизирующие лимфоциты. В какой-то степени это защитная реакция организма. Потому что ко всему, что генетически чужеродно, вырабатываются антитела. Но если это антитела в пределах физиологической нормы, то процесс не сопровождается никакими заболеваниями.
Самый известный — гистамин. При повторном попадании в организм аллергенов они контактируют с фиксируемыми на клетках антителами, и происходит реакция. Можно сравнить это с атмосферной грозой, когда отрицательный заряд соединился с положительным, и иммунные клетки, на которые были антитела, выбрасывают буквально в огромном количестве биологически активные белки — это гистамин, серотонин и другие. И тогда возникает аллергическое воспаление.
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