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Автор Игорь Буккер

Преступниками не рождаются, а становятся

Здоровье

До недавнего времени ученые соглашались с тем, что сколько волка ни корми — он все в лес норовит, т. е. врожденные гены играют более важную роль, нежели привнесенное извне воспитание. Но как на самом деле? Изучение близнецов показывает, как отцы и матери передают поведенческие навыки своему потомству. Получается, ответственность генов за поведение меньше, нежели опыт общения детей с родителями.

женщина, плач
 

Наследственность или воспитание

Такая точка зрения господствует в европейской психиатрии с позапрошлого века. Знаменитый некогда основатель антропологического направления в криминологии Чезаре Ломброзо (Cesare Lombroso), со ссылкой на своего соотечественника и коллегу Сципиона Сигеле (Scipio Sighele), приводит свидетельство последнего о преступности в итальянской Артене.

Причины распространенности в этой области убийц и разбойников, по мнению Сигеле, "кроются, прежде всего, в характере местного населения, затем в притеснениях правителей, способствовавших развитию здесь разбоя, и, наконец, в неспособности властей находить и наказывать виновных благодаря молчанию подкупленных или запуганных свидетелей. Но больше всех перечисленных причин имеет значение наследственность".

Насилие над ребенком

Антисоциальное поведение в будущем будет скорее присуще тому ребенку, которого били, даже если у обоих из детей одинаковые наследственные задатки. Довольно ли жесткого авторитарного воспитания без физических наказаний, чтобы вызвать у детей проблемы с поведением?

Психологи под руководством Александры Бёрт (Alexandra Burt) из Мичиганского университета проанализировали данные примерно 2 500 пар однояйцевых и дизиготных близнецов, чей возраст не меньше шести лет, большинство из которых были взяты из базы данных близнецов штата Мичиган.

Родители близняшек описали свое собственное поведение, а также поведение своих детей, при этом предоставив информацию о том, насколько часто их критиковали мать и отец. Как часто они чувствовали, что мать или отец их нервирует?

К слову, переживания близнецов существенно различались. Например, в каждой третьей семье одного ребенка родители лупили, а другого — нет.

Насилие над детьми
 

Однако наиболее важное открытие заключается в том, что связь между поведением родителей и последующим поведением их потомства основана не только на общих генах. В наибольшей степени это было связано с переживаниями детей, будь то избиение или неадекватное поведение со стороны родителей.

Важно не родить, а воспитать

Авторы исследования признают, что собранных данных пока недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод о причинах и следствии. Как показали более ранние исследования, именно суровое воспитание приводит к антиобщественному поведению, а не набор генов.

Еще в 2018 году исследовательская группа Александры Бёрт изучала роль родителей в развитии социальных и эмоциональных расстройств — эмоциональной фригидности. Анализ 227 пар однояйцевых близнецов показал, что те, кто испытывал меньше родительской любви, как правило, вырастали более холодными, независимо от других факторов, таких как пол ребенка и доход семьи.

Следовательно, в детских генах не записано, пойдут ли в социальном поведении дети по стопам своих родителей. Это также зависит от поведения родителей.

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы дети и родители домашнее насилие асоциальное поведение
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