Александр Литвин: ковид, как испанка и чума — цикличный инструмент эволюции

Чем Божьи законы отличаются от человеческих? Почему главная наука для нас — генетика? Зачем нужны пандемии? Почему они внезапно появляются, уничтожают множество людей, а потом как бы сами собой исчезают? На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил провизор и военный врач, исследователь в области эпигенетики — новой дисциплины, возникшей на стыке биологии, биофизики, генетики и психологии Александр Литвин.

Читайте начало интервью:

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— Александр, вы сказали, что древние книги — кладезь бесценной информации для познания нашего мира, они описывают даже будущее человечества. Книги тоже имеют свою судьбу, не все до нас дошли. Возможно, это нам не нужно или даже было бы вредно.

Подобное происходит с конкретными людьми и всем человечеством. Раньше многие умирали ещё в младенчестве и вообще жили недолго, потому что уровень жизни и медицины был низкий.

Сейчас сокращение населения в развитых странах по другим причинам происходит. Люди просто не хотят или не могут рожать. И постоянно появляются все новые угрозы. Почему на ваш взгляд возникла пандемия коронавируса?

— Я считаю, что пандемия — это исключительно эпигенетический фактор, и он тоже связан с цикличностью. Обратите внимание на человеческие законы и законы Бога.

Законы наши и Бога

Человеческие законы — очень строгие, но сиюминутные, они действуют в моменте времени, в промежутке жизни человека. Что гласит главный принцип наших законов? — "Незнание законов не освобождает от ответственности". Это — очень серьезный принцип.

Мы можем в другой стране реально угодить на 10 лет тюремного заключения за то, что в нашей стране не воспринимается даже нарушением. И принцип этот, что незнание закона не освобождает от ответственности работает во всех странах абсолютно.

А закон Бога устроен совершенно иначе. Если мы возьмем статистику пандемии по всему миру и истинную справедливую статистику, то мы увидим, что незнание законов Бога освобождает от ответственности. Освобождает.

Но там есть один серьезный момент. За историю текущей пандемии мировая медицинская статистика не дала ни одного летального исхода ребенка до 9 лет. Нет такого. Я всё время контролирую именно этот момент.

До пандемии я давал степень свободы детям примерно до 12-летнего возраста. Теперь я могу сказать уверенно — до 9 лет незнание закона Бога освобождает от ответственности.

Дальше уже возможны варианты. И эта ответственность, как написано в самом начале самой известной древней книги, распространяется до четвертого колена.

Генетика — самая главная наша наука

Я не исключаю, что одна из целей этой пандемии в отношении нашей цивилизации — обратить очень пристальное внимание на генетику как науку. Те структуры, которые хотят консервировать время в определенных рамках, генетику не воспринимают.

В истории нашей страны было время, когда она считалась "продажной девкой империализма". Так было и сказано с высоких трибун. Мы прекрасно помним, что было с теми генетиками, которые реально пытались развивать эту науку.

На сегодняшний день пандемия заставит относиться к этой науке намного более серьезно, более серьезней, чем к любым другим наукам, потому что у нас появилась удивительная статистика, уникальная статистика.

Ген — это шифр

Я сейчас детям, у которых есть эпигенетическая предрасположенность к исследованию такого рода, рекомендую поступать именно на факультеты, изучающие генетику, на биологию, в медицину и так далее.

При этом надо еще иметь способности к криптографии, к шифрованию, к музыке, языкам и смежным сферам, потому что здесь — всё взаимосвязано. Если ребенку прекрасно удаются языки, музыка, то у него есть способность к шифровке. А ген — это шифр.

Поэтому я рекомендую этих детей направлять именно в генетику, по крайней мере для того, чтобы прогресс в этой науке был более значимый. И им самим это будет очень интересно и полезно.

— Расскажите подробней о выводах, которые люди уже сделали или должны сделать за время пандемии. Этот вирус был послан только в наставление нам? Или у него есть ещё какие-то важные задачи?

— Снижение этого цикла, связанного с пандемией, достаточно серьезно совпадет с вакцинацией. Поэтому будет сложно дифференцировать — это снижение произошло в результате вакцины или в результате завершения цикла. Есть время болеть — есть время выздоравливать.

Вирус — цикличный инструмент эволюции

Была в начале прошлого века серьезная пандемия испанки. Два года косила, никто не знает сколько жизней унесла. Мы до сих пор не знаем, откуда она пришла и куда ушла. Также происходило и с чумой в Средние века.

То же самое происходит и с вирусом Covid-19. Когда мне говорят, что это — искусственно синтетически выведенный, я абсолютно в это не верю. Это — природный источник. Вопрос: когда и как он включается, когда и как выключается.

Вирус — это инструмент нашей эволюции. Мы эволюционируем, но наша эволюция — не как у животных, а через наше восприятие мира. Пандемия дает очень серьезный тренинг для нашей эмпатии.

Мы начнем сканировать себя, своих детей, своих близких и дальних. Мы начинаем тренировать эмпатию, мы пытаемся почувствовать состояние родного человека.

А эмпатия как раз крайне необходима для того, чтобы понимать и дифференцировать: истина или не истина. Да — да, нет — нет. Остальное — от лукавого.