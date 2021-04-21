Александр Литвин: Экклезиаст был очень прав

Генетика предполагает, а эпигенетика располагает. И может дать полезные советы, как естественным путём улучшить потомство. Вот только на практике это чаще всего происходит совсем по-другому. И кстати, все происходит в своё время. Никто не появляется здесь просто так. Правда ли, что перед войной рождается больше мальчиков? Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал провизор и военный врач, исследователь в области эпигенетики — новой дисциплины, возникшей на стыке биологии, биофизики, генетики и психологии Александр Литвин.

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Александр Литвин: Если есть оригинал для копирования — беременность наступает. Если нет — не наступает

Почему и всегда ли на детях гениев природа отдыхает?

— Александр, можно ли как-то естественным путем повлиять на то, какими будут будущие дети? Из чего нужно исходить? Как к этому подготовиться? Какой-то совет эпигенетика может дать?

— Просчитать и посоветовать, конечно, можно. Но ведь в жизни чаще всего бывает совсем по другому, особенно в не очень благоприятных с точки зрения современного понимания семьи ситуациях. — Мальчик с девочкой познакомились, случилась у них быстрая любовь, она забеременела, а любовь уже закончилась.

Время розовых очков

Есть еще один очень серьезный фактор, и этот фактор заключается в том, что природе нужен конкретный человек с конкретными характеристиками. И никто другой, а именно этот.

Эти характеристики он может получить от конкретных людей. В таких ситуациях, когда природе нужна конкретная личность, на мужчину и женщину природа надевает розовые очки.

И они видят друг друга через эти очки, видят только хорошее и не видят недостатков друг друга. Они не видят, грубо говоря, обратную сторону Луны. Вот не дано, пока не происходит факт зачатия.

Всему своё время, и время каждой вещи под небом

Как только случился факт зачатия — всё, мы видим и аверс, и реверс. Мы видим и гербы с орлами, мы видим и номинал. Мы видим со всех сторон. Но ребенок появляется на этот свет.

Он появляется, потому что у каждого из нас есть своя функция, своя задача, миссия в этой жизни. Мы не рождаемся просто так. Мы обязательно имеем свой путь.

— Есть мнение, что природа стремится не к сохранению индивида, а к сохранению вида. В народе давно замечено, что если рождается больше мальчиков, то это — к войне. Хотя синоптики, например, опровергают большинство народных примет. А что эпигенетика говорит о таком наблюдении?

— Когда что-то накапливается, оно должно реализоваться. Что такое мальчик и что такое девочка? Мальчик — это человек, функция которого — освоение пространства. Есть разные способы освоения пространства.

Время разбрасывать камни, и время собирать камни

Есть научные способы, есть методы освоения от обороны, есть методы освоения от агрессии. Агрессия — это не плохое качество. Когда о ком-то говорят, что этот человек — агрессивный, я не считаю его плохим.

Я считаю его способным переплыть океан на утлой лодке и открыть новый остров. Ведь недостаточно быть хорошим человеком, чтобы взять, сесть в лодку и открыть Америку. Нужно еще быть очень смелым. А смелость — это один из компонентов агрессии.

Цикличность мира и нас

Мы находимся в цикличном, так сказать, мире. Мы то рождаемся, то умираем. У нас есть восход, есть закат, у нас есть время войны и есть время мира.

Эта цикличность прописана в книге Экклезиаста. Когда наступает время войны агрессия внутри популяции нарастает.

А с чем она связана, если брать с точки зрения физиологии человека? Это — реакция на андрогены, реакция, связанная с тестостероном. Включается в процесс биохимическая реакция, которая уже есть следствие цикла агрессивного.

Когда наступает время войны, действительно рождаются мальчики. Когда наступает время мира, рождаются девочки. Но в результате любой войны, цивилизация меняется. Самое главное — вовремя остановиться воевать.

— Наверное, нельзя делать какие-то глобальные выводы, претендующие на истину, потому что далеко не все достаточно хорошо изучено.

— Я думаю, что мы и десятой доли процента не знаем от того, что происходит. — С нами лично, с нашими детьми, со всем этим миром и так далее. Единственное, что я могу твердо утверждать — что Экклезиаст был очень прав.

Время обнимать, и время уклоняться от объятий

Когда 9 декабря 2019 года я объявил, что следующий год будет временем хаоса, и зачитал книгу Экклезиаста в той части, которая говорит о цикличности времен, мало кто мог воспринимать эту информацию. Спустя полгода я стал получать письма с просьбой выслать эту же лекцию.

Люди поверили в это, только уже увидев, что реально мир погрузился в хаос и наступило другое время и новая эпоха. Люди верят исключительно очевидным вещам. А я всегда говорю:

"Читайте древние книги, это очень интересная литература, она несет в себе информацию".

Просто эта литература так устроена. Эти книги устроены таким образом, что они имеют вневременной характер. Для наших предков тысячу лет назад это было актуально.

Для нас это актуально. И для тех, кто придет через тысячу и две тысячи лет после нас, тоже будет актуально. Просто мы понимаем это по-разному.

Сначала люди понимали это исключительно с точки зрения исполнения ритуалов, делай так — и тогда тебе будет хорошо. Потом мы решили, что можно заработать индульгенцию.

А дальше будет, наверное, более понятная история. Но вопросы всё равно останутся. До конца существования нашей цивилизации человечество будет интерпретировать эти книги всё больше и больше.