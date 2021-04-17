Как сахарозаменитель "заставляет" толстеть

Про сахар часто говорят, что это "белая смерть". Сахар может быть сделан из свёклы, из тростника. Или это может быть сахарозаменитель. В чем отличие? И есть ли способ сократить количество съедаемого сахара?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Читайте начало интервью:

Если соль и сахар — белая смерть, то почему мы не можем от них отказаться?

— В случае с солью все просто. Она бывает поваренная и морская.

Во второй много всяких минералов, а натрия хлора, соответственно, меньше.

Следовательно, и вреда для организма — меньше.

Аналогичная картина и с сахаром. Например, в тростниковом больше минералов остается, больше паприки и чуть меньше самой сахарозы. Но ненамного. Так что преимущество тростникового сахара — это миф.

— А сахарозаменители?

— Это другая история. Это вообще не сахар. Он вообще не содержит калорий. Он не содержит ни фруктозы, ни сахарозы. Вообще ничего. Он просто раздражает вкусовые рецепторы.

Калорий нет, но удовольствие-то мы получили. Потому что сигнал в мозг пошел. Дзинь — а за дверью никого нет. Раз можно обмануть, два можно обмануть. А дальше?

И на эту "пустую обертку" все равно начинает вырабатываться инсулин. А инсулин дальше требует: "я не буду тебе открывать, ты стой за дверью". И он требует: "ищи". Мозг начинает требовать сахара.

Мозг сахар для себя все равно найдет

И человек начинает этот сахар все равно искать. Он съест в 2 раза больше, чем он мог бы съесть. Потому что сахар есть во всех продуктах.

Из бутерброда он найдет этот сахар, из хлеба, еще из чего-то. Но он его найдет. Из картошки. Просто повышается аппетит.

Инсулин все равно выделится. Только остальное-то съеденное в жир уйдет.

Поэтому сильно увлекаться заменителями не стоит. Если вы, конечно, не диабетик.

Лучше отдать предпочтение натуральному сахару. Фруктам, к примеру.

Мы получаем удовольствие, когда у нас сладкое находится долго во рту. Не в желудке.

Как отказаться от сахара

Сначала нужно обязательно поесть. А сладкое оставить на десерт.

Нормальная полноценная еда глушит гормон голода. Это может быть какой-то салатик, овощной суп, пюре и так далее.

Все. Грелин не вырабатывается.

Минут через 15-20 начинает повышаться уровень глюкозы, выделяется инсулин. И идет сигнал в мозг, что "кровь насытилась".

Голодный у нас всегда мозг. Он потребляет только глюкозу. Он не потребляет фрукты или еще что-то. Только глюкозу. И его насытили. Все. Нормально.

Он дает сигнал: "уже сыт, есть не хочу".

И чтобы получить удовольствие, можно маленький кусочек десерта или конфетку положить в рот.

Понимаете? Мозг удовлетворен. Удовольствие получено. Калорий — минимум.

Если уж и после такого "обмана" захочется сладкого, значит, организму хрома не хватает.

Его в морепродуктах много. В виде добавок пару недель хром можно попить. На сладкое большинство уже не потянет, потому что хром усиливает проникновение глюкозы, сцепление инсулина с рецептором клетки.