Если соль и сахар - белая смерть, то почему мы не можем от них отказаться?

Сахар и соль — это, пожалуй, самые популярные приправы во всем мире. Они делают еду вкуснее, при этом стоят относительно дешево и доступны каждому.

Эти обстоятельства являются одной из основных причин их широкого применения. Откуда же тогда взялось утверждение, что соль и сахар — это "белый яд"?

И почему ученые время от времени находят ему подтверждение?

Недавно, например, было установлено, что сахар влияет на мозг как наркотик: он высвобождает нейротрансмиттеры, вроде дофамина, и человек получает ощущение счастья, удовольствия, его можно получить и другими способами. Но "от сладенького" оно наступает быстрее.

Или вот еще: сладкие напитки ухудшают память и способности детей к обучению, заявляют ученые в США.

Неужели соль и сахар так опасны? И почему отказаться от них не получается?

Своим мнением на этот счет в студии программы "Точка зрения" с Игорем Буккером поделилась врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

— Конечно, и без соли, и без сахара (без глюкозы) мы жить не можем. С другой стороны, конечно, всё есть яд и все лекарство. Дело в количестве.

То количество, которое нам нужно для жизнедеятельности, мы получаем из продуктов питания.

Но не надо забывать и о том, что стремление к солёному и к сладкому в нас заложено природой.

Когда-то давным-давно это было условием выживания человека.

Соль

Здесь надо напомнить, что бывали времена, когда соли, действительно, не хватало. Просто потому, что не все жили возле каких-то солёных водоёмов.

Были регионы, где человек постоянно занимался физическими нагрузками. Ведь чтобы поймать мамонта, нужно было сильно напрячься.

И соль была необходима, поскольку она отвечает за множество процессов в нашем организме, например:

за передачу нервных импульсов, то есть за нормальную работу мышц;

за нормальную работу нервной системы;

за координацию, наконец.

Да и для того, чтобы, поймав мамонта, потом его переварить, нужно было иметь нормальную кислотность желудочного сока. Не было такого: "ой, надо тушу как-то измельчить, котлетки сделать". Понятно, что не через мясорубку все это делалось.

Поэтому соль нужна была.

А поддержание водно-солевого баланса?

А рН-фактор?

Волей-неволей соль приходилось любить.

Сейчас нет недостатка соли, но её кладут везде. Хотя бы в качестве консерванта.

Производителю выгодно положить больше соли, чтобы его продукт не портился. А мы-то когда смотрим этикетку, на что внимание обращаем? "А, там нет Eшек. Можно брать" Кто про соль-то читает? Мы смотрим какие-то консерванты. Соль — тот же консервант.

Мы не чувствуем реально соленого. Нам только кажется, что мы ощущаем соленый вкус. На самом деле идет раздражение рецепторов, которое передается мозгу.

Но чем больше мы насилуем рецепторы, тем менее чувствительными они становятся к каким-то ощущениям.

Если все время притеснять, сжимать, бить, даже к боли привыкает человек.

И получается, что когда мы постоянно травмируем эти рецепторы, то количество травмирующих веществ становится недостаточным, нужно больше. Все просто.

Сахар

С ним, как с солью. На сахар человек подсаживается (не побоюсь этого слова) еще быстрее.

Раздражение вкусовых рецепторов — это память предков. А память предков — это условие выживания.

Ведь часто у первобытного человека не было вообще еды. А ему нужна энергия. И самое энергоемкое — это сахар. Но сахар где человек мог получить? Естественно, из сладких фруктов, меда и так далее. Вот он съел и всё — он выжил. Сразу, мгновенно пошло в кровь. Не надо ждать. Он уже выжил.

Поэтому у нас потребность в сахаре (сладостях) заложена с детства. Ребенок, когда начинает сосать молоко (а материнское молоко очень сладкое, там много молочного сахара), сразу успокаивается.

Тут комплекс работает сразу: и материнские объятия, и запах, и этот сахар.

Эта память в человеке остается.

Ну и дальше. Нас сахар начинает сопровождать пожизненно. Маленькому ребенку —

"ой, не ест творожок, давай-ка мы ему чуть подсластим".

Память генетическую включил. Ура, съел. Прошло.

Дальше. Начинает капризничать. "Дайте ему печеньку".

Приходят гости. Что ребенку приносят? Сладости.

Праздник детский. Что на столе? Сладости, сладкая вода.

Получил пятерку? — Мороженое.

Ну и так далее.

Так формируется зависимость. Она и психологическая, и физиологическая.

Взрослому человеку скучно, грустно и тоскливо. Он открывает холодильник и что достаёт? Не капустный же лист или морковку, а что-нибудь такое, что содержит сладенькое и жирненькое. Вот и всё.