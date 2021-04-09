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Автор Ирина Гусакова

Вирус не пройдет! Как защититься от простуды весной

Здоровье

Что рекомендуют эксперты, чтобы защититься и от COVID-19, и от других вирусных инфекций этой весной.

Вирус не пройдет! Как защититься от простуды весной

Связанные с пандемией коронавируса ограничения постепенно снимаются не только у нас, но и в других странах. С 1 апреля для россиян открывается Кипр. Туристы также уже могут поехать в Турцию, Египет, ОАЭ, на Кубу или Мальдивы. Это не может не радовать тех, кто соскучился по путешествиям, однако для поездки за границу все еще нужен отрицательный ПЦР-тест.

И хотя коронавирус постепенно удается взять под контроль за счет вакцинации, а к концу лета нам вообще обещают коллективный иммунитет, но сейчас сорвать поездку может не только COVID-19, но и банальная простуда. На фоне коронавируса заболеваемость сезонными вирусами отступила на второй план, но эксперты говорят, что это только в информационном пространстве, и призывают не расслабляться. Ведь весь пандемийный год маски, карантины, удаленка и закрытие границ защищали нас не только от коронавируса, но и в принципе от любых вирусов. А сейчас, когда все вышли в офис и на учебу, границы открываются, а масочный режим ослабляется, возвращаются обычные в межсезонье условия для распространения болезней.

Первое, что эксперты рекомендуют делать ежегодно для снижения риска заболеть гриппом — это проходить вакцинацию. В эпидсезоне 2020-2021, по данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа сделали 85,9 млн россиян. Это 59% населения — рекордный уровень за последние 15 лет. Именно это, по словам и. о. директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Дмитрия Лиознова, стало важнейшим фактором, который помог предотвратить эпидемию гриппа в этом году.

Грипп и  COVID-19

Несмотря на это, Лиознов отмечает, что сохраняется вероятность сочетания COVID-19 и гриппа, когда пациенты инфицируются возбудителями обоих заболеваний одновременно. Такая инфекция протекает тяжелее, прежде всего, у пожилых людей, и с более высокой летальностью.

Валерий Черешнев, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, недавно поделился мнением в эфире радио Sputnik, что высокий риск сочетания гриппа и коронавируса сохранится в России минимум до конца марта.

"Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет", — сказал он.

маска, эпидемия, коронавирус
маска, эпидемия, коронавирус

Снизить риск наслоения одного вирусного заболевания на другое могут индивидуальные средства защиты — маски, перчатки. Поэтому прекращать носить их нельзя, несмотря на то, что пандемия начала потихоньку идти на спад.

Федор Лисицын, ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что в конце марта — начале апреля в России возможен новый рост заболеваемости COVID-19, связанный с потеплением. Впрочем, избежать его будет возможно, если вакцинация продолжится хорошими темпами.

Профилактика и лечение

Директор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в недавнем интервью Известиям, что, несмотря на вакцинацию, людям надо быть готовыми к длительному сосуществованию с коронавирусом. Он также отметил, что коронавирус очень чувствителен к интерфероновому статусу человека и если интерферона в организме человека много, то он не заболеет. Для защиты организма оптимально, по словам Гинцбурга, принимать не интерферон извне, т. к. он легко разлагается и токсичен, а пить курсами индукторы интерферонов, такие как кагоцел.

Рекомендует профилактически поддерживать иммунитет с помощью препаратов, вызывающих в организме повышение уровня интерферонов и доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Ведь выработка этих защитных белков — естественная реакция нашего врожденного иммунитета практически на любой вирус. Тем не менее, в самом конце эпидемического сезона, ослабленный долгой зимой, простудами и авитаминозом, иммунитет может давать сбои. Тогда организм не может самостоятельно выработать достаточное количество нужных для защиты интерферонов, и ему необходимо помочь.

Быстрое избавление от простуды без лекарств
 

"Препаратов — индукторов интерферонов, на самом деле, немало. Некоторые, например, кагоцел, после приёма однократной дозы уже через 4 часа помогают достичь защитных титров и на протяжении суток довести их до максимума, а затем, в течение недели сохранять защитный уровень", — рассказывает профессор.

Такие препараты можно принимать и профилактически, чтоб не заболеть, и для лечения — тогда они помогают быстрее поправиться.

Все эксперты сходятся во мнении, что в современных реалиях только комплексный подход к здоровью будет иметь эффект. Вакцинация дает длительную и довольно надежную защиту, но и она не панацея — снижает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает от нее на 100%, есть не от всех болезней — от гриппа и COVID-19 существует, от ОРВИ — нет. Поэтому разумная осторожность и дополнительная поддержка иммунитета — необходимые условия весной, чтобы выбраться в небольшое путешествие на майские или уехать в долгожданный отпуск летом.

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