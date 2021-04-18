Остеохондроз в той или иной мере есть у всех взрослых людей. Как же можно стать хотя бы относительно здоровым, добиться того, чтобы он сильно не беспокоил и не мешал жить и работать? Об этом и многом другом рассказал невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.
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Какие болезни суставов можно лечить физическими упражнениями
— Игорь Дмитриевич, многие поколения школьников сидели долгое время за партой в школе, потом многие — в вузах, на работе и других местах. Остеохондроз у некоторых начинал развиваться, наверное, уже в старших классах школы, а со временем практически для всех становился большой проблемой.
Как бороться с этим массовым заболеванием? Начинать, наверно, нужно с самого раннего возраста? Какие упражнения могут помочь? Что еще вы бы порекомендовали?
— Я очень люблю термин "остеохондроз", это — одно из моих любимых заболеваний, потому что он есть у всех — у 100 процентов людей. Это — изменения со стороны межпозвонкового диска.
К счастью, это заболевание — не смертельное и не опасное.
Но из-за заболевания суставов (сюда же, условно, можно отнести и остеохондроз), каждый шестой из страдающих теряет работоспособность и получает инвалидность. То есть это — вещь все-таки очень серьезная. Поэтому, конечно, за этим нужно следить желательно с раннего детства.
Прежде всего мы должны обратить внимание на осанку. Если мы посмотрим на детей, они целый день сидят непонятно как, опираются то на одну сторону, то на другую, что совершенно неправильно и вредно.
Естественно, у них все болит, мышцы еще не окрепшие, постоянное напряжение в шейном отделе, между лопаток, в пояснице. На удаленке сидеть — тоже плохо.
Если человек долго сидит за компьютером, то также перенапрягаются глаза, соответственно, начинает голова болеть, шея, суставы, повышается давление… С другой стороны, если дети ходят в школу, таскают тяжелые сумки, портфели, тоже нехорошо для позвоночника.
— Ранцы вроде бы позволяют как-то снизить нагрузку, да?
— Да, ранец лучше, но тяжелый все равно вредно. Там же — весьма огромное количество книжек, тетрадок. Всего получается килограмм, наверное, пять-шесть. Это для ребенка — немало, особенно для девочки.
Поэтому нужны средства профилактики.
Если ты достаточно долго просидел, то должен встать, подвигаться, покрутить шею, размять плечи и кисти рук, можно поприседать, сделать еще какие-то простые упражнения.
Каким именно, это каждый выбирает для себя индивидуально — кому что нравится. Не надо заниматься, потому что мама сказала или папа заставил. Нужно стремиться получать от этого удовольствие. Тогда это — надолго и принесет пользу.
Есть специальный стул, когда ребенок сидит на коленях. Благодаря этому, его пятки находятся под сиденьем, автоматически расправляется, выпрямляется спина и поднимается голова.
Конструкция — достаточно хорошая и удобная, если к ней привыкнуть. А главное, тогда проблем с осанкой у него практически никаких не будет.
— Есть гимнастические мячи разного диаметра. Сидеть на них лучше для позвоночника, это разгружает спину?
— Сам по себе мяч, если мы на него сядем, ничего не дает. Ведь стопы все равно получаются впереди, да и спина наклоняется вперед, хотите вы этого или нет.
Другое дело, если мы спиной ляжем на большой мяч, в этом положении действительно происходит вытяжение и шейного отдела, грудного отдела, поясничного отдела.
Существует также масса валиков, на которых можно лежать, прокатывать по спине и так далее. Они очень хорошие, эффективные.
Не рекомендую брать сразу валики с различными зубцами и ребрами, потому что это очень больно для неподготовленного организма. Даже на гладком валике лежать в первое время некомфортно. Мы должны будем к нему привыкнуть.
Хорошо помогает торсионный стол, я себе купил домой. Там есть специальная платформа, очень удобно, ты фиксируешь ноги и переворачиваешься вниз головой. Таким образом полностью разгружается позвоночник, все отделы.
Есть еще хорошие приспособления, но опять же самое главное — это режим труда и отдыха.
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