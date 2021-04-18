Игорь Орлов: Остеохондроз — это заболевание, которое есть у всех

Остеохондроз в той или иной мере есть у всех взрослых людей. Как же можно стать хотя бы относительно здоровым, добиться того, чтобы он сильно не беспокоил и не мешал жить и работать? Об этом и многом другом рассказал невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Читайте начало интервью:

Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как

Приседания: это должен знать каждый!

Лечение спортом — всего понемногу

Какие болезни суставов можно лечить физическими упражнениями

— Игорь Дмитриевич, многие поколения школьников сидели долгое время за партой в школе, потом многие — в вузах, на работе и других местах. Остеохондроз у некоторых начинал развиваться, наверное, уже в старших классах школы, а со временем практически для всех становился большой проблемой.

Как бороться с этим массовым заболеванием? Начинать, наверно, нужно с самого раннего возраста? Какие упражнения могут помочь? Что еще вы бы порекомендовали?

— Я очень люблю термин "остеохондроз", это — одно из моих любимых заболеваний, потому что он есть у всех — у 100 процентов людей. Это — изменения со стороны межпозвонкового диска.

Хороша болезнь, которая лечится

К счастью, это заболевание — не смертельное и не опасное.

Но из-за заболевания суставов (сюда же, условно, можно отнести и остеохондроз), каждый шестой из страдающих теряет работоспособность и получает инвалидность. То есть это — вещь все-таки очень серьезная. Поэтому, конечно, за этим нужно следить желательно с раннего детства.

Гимнастика

Внимание — осанка!

Прежде всего мы должны обратить внимание на осанку. Если мы посмотрим на детей, они целый день сидят непонятно как, опираются то на одну сторону, то на другую, что совершенно неправильно и вредно.

Естественно, у них все болит, мышцы еще не окрепшие, постоянное напряжение в шейном отделе, между лопаток, в пояснице. На удаленке сидеть — тоже плохо.

Если человек долго сидит за компьютером, то также перенапрягаются глаза, соответственно, начинает голова болеть, шея, суставы, повышается давление… С другой стороны, если дети ходят в школу, таскают тяжелые сумки, портфели, тоже нехорошо для позвоночника.

— Ранцы вроде бы позволяют как-то снизить нагрузку, да?

— Да, ранец лучше, но тяжелый все равно вредно. Там же — весьма огромное количество книжек, тетрадок. Всего получается килограмм, наверное, пять-шесть. Это для ребенка — немало, особенно для девочки.

Профилактика

Поэтому нужны средства профилактики.

Ни в коем случае нельзя сидеть больше двух часов.

Если ты достаточно долго просидел, то должен встать, подвигаться, покрутить шею, размять плечи и кисти рук, можно поприседать, сделать еще какие-то простые упражнения.

Конечно, нужно заниматься спортом.

Каким именно, это каждый выбирает для себя индивидуально — кому что нравится. Не надо заниматься, потому что мама сказала или папа заставил. Нужно стремиться получать от этого удовольствие. Тогда это — надолго и принесет пользу.

Приспособления

В последнее время появились различные приспособления для спины.

Есть специальный стул, когда ребенок сидит на коленях. Благодаря этому, его пятки находятся под сиденьем, автоматически расправляется, выпрямляется спина и поднимается голова.

Стул для осанки

Конструкция — достаточно хорошая и удобная, если к ней привыкнуть. А главное, тогда проблем с осанкой у него практически никаких не будет.

— Есть гимнастические мячи разного диаметра. Сидеть на них лучше для позвоночника, это разгружает спину?

— Сам по себе мяч, если мы на него сядем, ничего не дает. Ведь стопы все равно получаются впереди, да и спина наклоняется вперед, хотите вы этого или нет.

Другое дело, если мы спиной ляжем на большой мяч, в этом положении действительно происходит вытяжение и шейного отдела, грудного отдела, поясничного отдела. Существует также масса валиков, на которых можно лежать, прокатывать по спине и так далее. Они очень хорошие, эффективные.

Не рекомендую брать сразу валики с различными зубцами и ребрами, потому что это очень больно для неподготовленного организма. Даже на гладком валике лежать в первое время некомфортно. Мы должны будем к нему привыкнуть.

Инверсионный стол для позвоночника

Хорошо помогает торсионный стол, я себе купил домой. Там есть специальная платформа, очень удобно, ты фиксируешь ноги и переворачиваешься вниз головой. Таким образом полностью разгружается позвоночник, все отделы.

Есть еще хорошие приспособления, но опять же самое главное — это режим труда и отдыха.