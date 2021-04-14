Почему и всегда ли на детях гениев природа отдыхает?

"Ах, королева, — сказал Коровьев, — вопросы крови — самые сложные вопросы в мире!" "Да, прав Коровьев, — Кровь! — сказал Воланд…" Михаил Булгаков каким-то образом знал или чувствовал то, к чему только сейчас подошла наука. Этими вопросами занимается эпигенетика.

Можно ли как-то управлять своими генами на бытовом уровне, чтобы воспроизвести хорошие черты наследственности? Почему в принципе можно, но далеко не всегда это можно рассчитать даже профессионалам? На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил военный врач, психолог, исследователь эпигенетики Александр Литвин.

Читайте начало интервью: Александр Литвин: Если есть оригинал для копирования — беременность наступает. Если нет — не наступает

— Александр, вы сказали, что дети могут быть только скопированы с кого-то из четырех предшествующих поколений. Если в какое-то время есть подходящий оригинал для копирования, тогда беременность наступает, если нет — не наступает. Придется подождать.

А можно ли как-то высчитать, какой оригинал в данное время доступен для копирования? И если это возможно, то постараться создать его копию. Или тут — просто гадание на кофейной гуще?

— Нет, нет. Это — не гадание на кофейной гуще, это — достаточно понятные и конкретные вещи. Допустим, когда я анализирую того или иного человека, у меня подход к аналитике в первую очередь начинается с системы координат.

Твои координаты копирования

В фильме "Кин-дза-дза" спрашивают: "Твой номер в тентуре?" Вот дата рождения — это твой номер, твоя координата. По этой координате и дате рождения родителей мы можем вычислить, кто кого скопировал и кого можно скопировать в будущем.

То есть — дата рождения оригинала должна быть привязана к примерной дате родов. Мы можем скопировать конкретного человека только в определенное время. В любое другое время — нет.

Рожденного, допустим, в декабре 1984 года, можно было скопировать только, допустим, в 2020 году, а теперь придется ждать до, например, 2032 года, или это можно сделать в какой-то промежуток любого года.

Не более того. Других вариантов нет. Там, конечно, есть еще огромное количество факторов и условий. Зависит от того, когда родился мужчина, когда родилась женщина. Понятно, что это — далеко не все, очень много факторов…

— Копировать можно только с одного или с нескольких человек?

— Мы можем эпигенетические факторы, то есть характеристики, скопировать с двух-трех человек. К примеру, мы можем скопировать экстерьер с одного предка, а интерьер — уже с другого.

Потомок — слепок с нескольких предков

Предрасположенность к определенному виду деятельности мы можем скопировать с третьего человека. Потому что эпигенетика подразумевает в том числе и копирование талантов.

Когда говорят: "На детях гениев природа отдыхает", — это достаточно объективно выглядит, потому что сложно скопировать своего родителя. Тем более в чистом виде.

Чаще вот именно эту его характеристику, потому что в процессе создания ребенка участвуют две системы, а во второй системе могут быть совершенно противоположные характеристики. И ребенок скопирует противоположную.

Как сделать гения?

Допустим, если папа — гений, но ребенок может скопировать ветку мамы. А там гениев и близко не было. И тогда всё - ничего не получится. Нет никакого гения, есть совершенно нормальный и совсем обычный ребенок.

Но, если задуматься и поставить себе задачу, то можно кое-что попробовать сделать. При этом для начала надо точно знать, что вот этот человек был гениальным, а я являюсь его прямым наследником. Как мне сделать гениального ребенка?

Значит, мне нужно подобрать девочку, у которой тоже будет хорошая генетика, которая весьма неплохо коррелируется с генетикой моего кровного предка. И тогда есть шанс скопировать в какой-то мере одного или другого, или их комбинацию. Это — правда, это — евгеника.

— Кстати, есть хороший наглядный пример. Сын многодетного отца, великого писателя Льва Толстого Лев Львович решил стать писателем, но ничего путного не получилось. И все сравнивали его с отцом. Толстой-младший, естественно, разгромно проигрывал.

Но бывает, что дети получаются довольно талантливые, даже династии бывают, например, Райкины. Все-таки может повторяться. Тем более, если речь идет о более приземленных делах. Если отец был прекрасный, скажем, столяр, то и сын может быть таким же, да?

— Естественно. Но, это совсем не обязательно совпадает с копированием. Просто, если человек в этой среде помещен, он всё равно видит эти вещи. Он приобщается к этому раньше, чем остальные дети.

Гениальность и мастерство

У него может не быть к этому большого природного дара, если он скопировал другую ветку. Но, когда ты постоянно видишь, можешь это перенимать. И ты можешь это довольно хорошо делать, потому что ты раньше начинаешь понимать суть данного ремесла.

Но один из детей может быть ремесленником, а другой — гением, если пошел в какого-то великого предка. Хотя они с детства видели одно и тоже, занимались всю жизнь одним и тем же делом, продолжали династию.

Просто здесь будет большая разница между действительно настоящей гениальностью и самым обычным мастерством.