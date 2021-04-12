Какие болезни суставов можно лечить физическими упражнениями

При каких болезнях суставов физические упражнения категорически противопоказаны? А при каких они являются основным средством лечения? С чего вообще нужно начинать занятия физкультурой и спортом? Почему в разных дисциплинах — по-разному? На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Читайте начало интервью:

Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как

Приседания: это должен знать каждый!

Лечение спортом — всего понемногу

— Игорь Дмитриевич, какие советы можно дать людям, которые решили начать приседать и делать другие физические упражнения? Какие могут быть противопоказания?

— Прежде всего, с чего надо начать, это — подготовить себя к нагрузкам. Любые физические упражнения всегда надо начинать с разминки. Наши суставы и мышцы мы должны подготовить, разогреть.

Для этого мы делаем обычные пассивные вращения суставов. Таким образом мы разогреваем свое тело, улучшаем кровообращение — готовим свой организм, свои суставы, свой скелет к нагрузкам.

Наблюдать за собой

Приступать к выполнению упражнений стоит осторожно, обязательно прислушивайтесь к себе, к своим ощущениям, комфортно или не комфортно, возникает ли скованность, боль, либо что-то еще.

Неплохо, конечно, обратиться и к профессиональным тренерам. Многие инструктора ведут свои блоги и передачи, что очень упрощает процесс обучения. Можно не только почитать статьи специалистов, но и послушать, посмотреть, что и как они делают.

Можно пойти и в реальный спортзал и посмотреть, чем люди занимаются и как они это делают. При возможности взять себе тренера, который все покажет, расскажет, и позаниматься под его руководством.

Не обязательно постоянно заниматься с тренером, но начинать, конечно, лучше все-таки со специалистом, который в этом разбирается гораздо лучше, чем вы.

Пешая прогулка

— В детстве перед игрой в футбол, мы мышцы растирали апизартроном, он разогревал мышцы.

— Он и сейчас есть и еще масса других препаратов. Если мы играем в футбол, хоккей, то мы также должны подготовить организм, разогреть мышцы. Для этого можно использовать различные разогревающие мази, такие как апизартрон, никофлекс, аналгос и так далее.

Если речь идет о приседаниях, о занятии фитнесом или бодибилдингом, то перед нагрузкой разогревать мышцы не рекомендуется, потому что это приводит к дополнительной подвижности суставов.

Связки становятся более эластичными, и сустав становится более подвижным. Когда мы даем нагрузку на них, то могут возникнуть незначительные подвывихи и смещения суставов.

Поэтому перед такими занятиями рекомендуется делать пассивную разминку без разогревающих мазей. Они больше подходят для разогрева перед занятиями динамическими видами спорта.

чем артрит отличается от артроза

— Самые распространенные заболеваний суставов, наверно, артрозы и артриты. Часто также образуется излишняя синовиальная жидкость в коленном суставе. Что с этим можно сделать?

— Заболеваний суставов очень много, огромное количество классификаций. Может быть поражение как одного сустава, так и одновременное или последовательное воспаление нескольких суставов.

Суставов — много, заболеваний — тоже

Заболевания единичного сустава чаще всего имеют травматическую природу.

Системные заболевания, которые поражают многие суставы могут иметь различную природу, в частности — инфекционную. Ревматизм, туберкулез, бруцеллез, сальмонеллез также дают осложнения на суставы и различные обменные нарушения.

Например, вследствие подагры происходят нарушения обмена веществ, повышается уровень мочевой кислоты, которая откладывается в синовиальной жидкости связочного аппарата. Это приводит к воспалению суставов.

Поскольку людей, болезней и причин, которые их вызвали, очень много, подходы к лечению — тоже строго индивидуальные, в зависимости от того, какая природа у данного заболевания.

Болезни на "-ит" и "-оз"

Интересно (и полезно знать), что:

— если название болезней суставов заканчивается на "-ит", например, артрит, это означает воспаление;

— если окончание термина на "-оз", например, остеохондроз или остеоартроз и так далее, это означает разрушение.

Это говорит о том, что имеется дегенеративно-дистрофические изменения в суставе, в его структуре, в хрящах, в связочном аппарате, что приводит к его разрушению.

Артрит может быть как хроническим, так и острым. Естественно, в острый период — никаких физических нагрузок, они категорически противопоказаны, потому что это приведет к ухудшению состояния здоровья.

При хроническом заболевании суставов, если он находится в состоянии ремиссии, наоборот — основным лечебным фактором являются правильно подобранные физические упражнения.