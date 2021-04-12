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Автор Игорь Буккер

Какие болезни суставов можно лечить физическими упражнениями

Здоровье » Красота » Фитнесс

При каких болезнях суставов физические упражнения категорически противопоказаны? А при каких они являются основным средством лечения? С чего вообще нужно начинать занятия физкультурой и спортом? Почему в разных дисциплинах — по-разному? На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Какие болезни суставов можно лечить физическими упражнениями

Читайте начало интервью:

Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как

Приседания: это должен знать каждый!

Лечение спортом — всего понемногу

— Игорь Дмитриевич, какие советы можно дать людям, которые решили начать приседать и делать другие физические упражнения? Какие могут быть противопоказания? 

— Прежде всего, с чего надо начать, это — подготовить себя к нагрузкам. Любые физические упражнения всегда надо начинать с разминки. Наши суставы и мышцы мы должны подготовить, разогреть.

Для этого мы делаем обычные пассивные вращения суставов. Таким образом мы разогреваем свое тело, улучшаем кровообращение — готовим свой организм, свои суставы, свой скелет к нагрузкам.

Наблюдать за собой

Приступать к выполнению упражнений стоит осторожно, обязательно прислушивайтесь к себе, к своим ощущениям, комфортно или не комфортно, возникает ли скованность, боль, либо что-то еще.

Неплохо, конечно, обратиться и к профессиональным тренерам. Многие инструктора  ведут свои блоги и передачи, что очень упрощает процесс обучения. Можно не только почитать статьи специалистов, но и послушать, посмотреть, что и как они делают.

Можно пойти и в реальный спортзал и посмотреть, чем люди занимаются и как они это делают. При возможности взять себе тренера, который все покажет, расскажет, и позаниматься под его руководством.

Не обязательно постоянно заниматься с тренером, но начинать, конечно, лучше все-таки со специалистом, который в этом разбирается гораздо лучше, чем вы.

Пешая прогулка
Пешая прогулка

— В детстве перед игрой в футбол, мы мышцы растирали апизартроном, он разогревал мышцы.

— Он и сейчас есть и еще масса других препаратов. Если мы играем в футбол, хоккей, то мы также должны подготовить организм, разогреть мышцы. Для этого можно использовать различные разогревающие мази, такие как апизартрон, никофлекс, аналгос и так далее.

Если речь идет о приседаниях, о занятии фитнесом или бодибилдингом, то перед нагрузкой разогревать мышцы не рекомендуется, потому что это приводит к дополнительной подвижности суставов.

Связки становятся более эластичными, и сустав становится более подвижным. Когда мы даем нагрузку на них, то могут возникнуть незначительные подвывихи и смещения суставов.

Поэтому перед такими занятиями рекомендуется делать пассивную разминку без разогревающих мазей. Они больше подходят для разогрева перед занятиями динамическими видами спорта.

чем артрит отличается от артроза
чем артрит отличается от артроза

— Самые распространенные заболеваний суставов, наверно, артрозы и артриты. Часто также образуется излишняя синовиальная жидкость в коленном суставе. Что с этим можно сделать?

— Заболеваний суставов очень много, огромное количество классификаций. Может быть поражение как одного сустава, так и одновременное или последовательное воспаление нескольких суставов.

Суставов — много, заболеваний — тоже

Заболевания единичного сустава чаще всего имеют травматическую природу.

Системные заболевания, которые поражают многие суставы могут иметь различную природу, в частности — инфекционную. Ревматизм, туберкулез, бруцеллез, сальмонеллез также дают осложнения на суставы и различные обменные нарушения.

Например, вследствие подагры происходят нарушения обмена веществ, повышается уровень мочевой кислоты, которая откладывается в синовиальной жидкости связочного аппарата. Это приводит к воспалению суставов.

Поскольку людей, болезней и причин, которые их вызвали, очень много, подходы к лечению — тоже строго индивидуальные, в зависимости от того, какая природа у данного заболевания.

Болезни на "-ит" и "-оз"

Интересно (и полезно знать), что:

— если название болезней суставов заканчивается на "-ит", например, артрит, это означает воспаление;

— если окончание термина на "-оз", например, остеохондроз или остеоартроз и так далее, это означает разрушение.

Это говорит о том, что имеется дегенеративно-дистрофические изменения в суставе, в его структуре, в хрящах, в связочном аппарате, что приводит к его разрушению.

Артрит может быть как хроническим, так и острым. Естественно, в острый период — никаких физических нагрузок, они категорически противопоказаны, потому что это приведет к ухудшению состояния здоровья.

При хроническом заболевании суставов, если он находится в состоянии ремиссии, наоборот — основным лечебным фактором являются правильно подобранные физические упражнения.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Евгения Румянцева
Темы суставы игорь орлов болезни суставов физические упражнения
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