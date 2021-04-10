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Автор Игорь Буккер

Лечение спортом — всего понемногу

Здоровье » Красота » Фитнесс

Что делать с проблемными коленями, суставами и другими частями своего организма? Как быть максимально здоровым, даже если были травмы? Можно ли заменить приседания на нечто менее опасное (велосипед, тренажер, плавание), но получить нужный эффект? Как жить в гармонии со своим телом? На все эти и многие другие вопросы ответил невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Лечение спортом — всего понемногу

Читайте начало интервью:

Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как

Приседания: это должен знать каждый!

— Игорь Дмитриевич, вы рассказали что тренажеры позволяют давать меньше нагрузки на позвоночник, регулируют нагрузку. А насколько полезны различные бандажи, наколенники и другие приспособления?

— Для того чтобы выключить нагрузку на суставы, действительно их надо использовать. Сейчас есть множество самых различных корсетов, брейсов и других инструментов.

Существуют, например, специальные пояса для штангистов, чтобы повысить внутрибрюшное давление. Такой пояс работает как амортизатор, то есть — при большой нагрузке не происходит травматизации поясничного отдела позвоночника. Он в этом случае является самым уязвимым.

Если никаких травм не было, если коленные, голеностопные суставы в порядке, никаким брейсом пользоваться не нужно, потому что они несут защитную функцию, берут на себя нагрузку связочного аппарата, тем самым выключают нагрузку на эти чести организма.

Если были какие-то травмы, надрывы и сохраняется нестабильность сустава — тогда, конечно, их нужно фиксировать соответствующими средствами.

Эластичный бинт для этого можно использовать, либо специальные приспособления, чтобы зафиксировать сустав в момент нагрузки. Например, когда мы катаемся на лыжах, бегаем, приседаем, выполняем какие-то упражнения.

— Обычно людям, у которых была травма, рекомендуют заменить приседания и бег на велосипед и плавание. Почему?

— Потому что там — совершенно другая нагрузка. В воде человек находится как бы в невесомости, то есть — практически никакой нагрузки на суставы нет.

Если была даже действительно серьезная травма и осталась деформация, например, сколиотическая деформация позвоночника, или есть заболевания суставов, конечно, лучше прибегнуть к плаванию.

Плавание
Плавание

Приседания лучше, чем ничего

Если такой возможности нет, то все-таки желательно использовать какие-то обычные упражнения, но с учетом состояния, используя приспособления для снятия нагрузки. Это — все-таки лучше, чем ничего.

Потому что, если мы полностью исключим обычную, привычную нагрузку на суставы, это приводит к тому, что суставы слабеют. Они обязаны испытывать нагрузку.

Это очень важно. Когда сустав, кость, хрящевой аппарат, связочный аппарат испытывают нагрузку, они приспосабливаются к ней. Если мы лишаем их этой нагрузки, они ослабевают.

Человек не может жить в воде постоянно, он же — не рыба. Он же в любом случае будет ходить, выполнять какую-то работу, таскать тяжести, поэтому все-таки плавание лучше использовать как дополнительное средство разгрузки позвоночника.

Полностью заменять плаванием обычные нагрузки, занятия в тренажерном зале, приседания и обычные упражнения все-таки не следует.

Занятие спортом в парке
Занятие спортом в парке

Велосипед в этом плане — неплохое средство. Он исключает резкие толчки. Когда человек спокойно по хорошей дороге едет на велосипеде, движения у него достаточно плавные, без рывков. А при игре, например, в волейбол, баскетбол нужно постоянно подскакивать, все время прыгать. Это — достаточно травмоопасно.

Если человек катается на велосипеде, тогда нагрузка — как бы более физиологична. Поэтому с пользой велосипеда можно согласиться. Но опять же полностью исключать приседания не следует.

Даже профессиональные спортсмены, в том числе велосипедисты, занимаются обязательно в тренажерном зале. Существует правило, сколько времени ты провел на велосипеде, вот столько времени ты должен провести в спортзале.

Гармония физической культуры

Потому что все группы мышц должны работать все-таки гармонично. Это касается не только профессиональных спортсменов, но очень хорошо для всех людей.

Мы можем этот принцип от них взять, и уже это нам позволит ответить на вопросы своего здоровья и физической формы. Полностью заменять, конечно, ничего нельзя.

Нужно давать организму в меру занятия со свободными весами и делать приседания, обычные отжимания и все остальные. Но это ни в коем случае не исключает ни тот же велосипед, ни плавание, ни все остальное. Все хорошо и нужно в меру.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Евгения Румянцева
Темы здоровье игорь орлов физические упражнения
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