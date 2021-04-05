Арбидол признан лучшим противовирусным для лечения и профилактики COVID-19

Российские врачи рекомендуют применять Арбидол для лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции, поскольку этот препарат доказал свою эффективность и безопасность. Особенно это актуально для людей, которым противопоказаны прививки, а также привитым людям в межвакцинационный период и после контакта с больными COVID-19.

Напомним, что в феврале 2021 года Минздрав РФ включил Арбидол в десятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Надежное средство

Международное врачебное сообщество единодушно в том, что единственным эффективным способом противодействия новой коронавирусной инфекции является вакцинация. Однако в реальной жизни не редки ситуации, когда человек временно не хочет делать прививку или не может из-за наличия серьезных противопоказаний.

Врач иммунолог, аллерголог, доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии РУДН Оксана Гизингер утверждает, что в таких случаях для профилактики заражения коронавирусной инфекцией целесообразно использовать препараты с широким спектром противовирусного действия, которые включены в методические рекомендации Минздрава. По словам врача, одним из таких препаратов является Арбидол.

"Этот препарат интересен тем, что с одной стороны, обладает прямым противовирусным действием. Это противовирусное действие доказано многочисленными исследованиями. Молекула умифеновира связывается на границе рецептор-связывающего домена, того самого спайк-белка вируса, и создает очень жесткую структуру, которая ограничивает проникновение вируса в клетки человека. С другой стороны, Арбидол влияет на продукцию интерферона первого и третьего типа. Это те интерфероны, которые помогают в борьбе с уклонением вируса от противовирусной защиты", — пояснила врач.

Гизингер отметила, что умифеновир может использоваться не только для профилактики и на ранних стадиях лечения. Врач рекомендует принимать Арбидол в межвакцинальный период.

"Самое главное, мы можем использовать его на этапе межвакцинального периода, потому что антительный ответ еще сформирован и человек на каком-то этапе еще не защищен, и может заболеть различными ОРВИ-инфекциями, в том числе, ковидом", — рассказала доктор медицинских наук.

Преимущество Арбидола еще и в том, что этот препарат отпускается в аптеках без рецепта врача, что дает пациенту карт-бланш в амбулаторном лечении коронавирусной инфекции, то есть еще до того, как станут известны результаты ПЦР-тестирования.

В свою очередь, фармаколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им академика П. В. Сергеева Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, профессор кафедры фармакологии Сеченовского университета Елена Карева подчеркнула, что ОРВИ всегда будут окружать человека и лучшим способом защиты от них является вакцинация.

Вакцина от коронавируса

По словам врача, повторное заражение новой коронавирусной инфекцией возможно, но это будет уже заражение другим штаммом вируса. Только за последний год обнаружено несколько новых вариантов коронавируса в нескольких странах.

"В качестве обучающей молекулы для нашего иммунитета в вакцине нам предлагают шипиковый белок, который есть на поверхности коронавируса. Он очень похож практически у всех мутаций коронавируса. Поэтому вакцинация против одного штамма может быть полезной и против другого штамма. И тем не менее у человека даже после вакцинации остается риск заболеть ОРВИ, если время формирования иммунитета еще не прошло или "пришел" новый штамм. Вакцина — это прекрасное средство профилактики, но, к сожалению, она не лечит", — пояснила Карева.

По ее словам, для лечения ОРВИ, в том числе, новой коронавирусной инфекции, необходимо использовать препараты прямого противовирусного действия.

Елена Карева, фармаколог, доктор медицинских наук, профессор медицинского университета имени Н. И. Пирогова, профессор Сеченовского Университета Минздрава России.

"В последнем пересмотре временных рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19 в России оказались два препарата — Арбидол и Интерферон — интраназальные капли. Эти препараты доказали эффективность, они работают надежно. Арбидол обладает широким спектром противовирусного действия, а это значит, что он действует на разные виды вирусов. Симптоматика многих вирусов похожа. И врач не может понять до проведения диагностики, какой именно вирус попал в организм. Диагноз ставят в лучшем случае через сутки. Отложить на сутки лечение вируса это дать ему возможность делиться в геометрической прогрессии. Арбидол хорош тем, что он покрывает практически все (90%) причины ОРВИ. Арбидол подходит и для профилактики, и для лечения. Получается, еще до похода к врачу человек может принять Арбидол и остановить проникновение вируса. И если у него подтверждается вирусная инфекция, он может продолжать лечение этим же препаратом", — рассказала профессор.

Карева отметила, что механизм работы Арбидола до тонкости расшифрован зарубежными авторами. После ряда иностранных научных публикаций в 2013 году Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила Арбидолу международное непатентованное название умифеновир и классифицировала его как препарат противовирусного действия.

Для достижения наилучших результатов лечения и профилактики COVID-19 фармаколог рекомендует строго придерживаться правил приема препарата.

"Есть золотое правило в фармакологии — приверженность лечению, то есть, если ваш пациент желает получить заявленную эффективность и безопасность терапии, необходимо соблюдать схему лечения. Открываем инструкцию и читаем — положено лечить грипп 5 дней, 5 дней отдай на лечение. А у нас проходит три дня, симптомы ушли — принимать лекарство бросают. Так нельзя", — говорит Карева.

Арбидол VS Ивермектин

Врачи также развенчали миф об успешном лечении новой коронавирусной инфекции с помощью "собачьих таблеток" — Ивермектина — антипаразитарного средства ветеринарного применения. К тому же, по словам врачей, пока нет серьезных научных доказательств и исследований на эту тему.

"У нас очень много таких препаратов с иммуностимулирующим действием. Все это препараты непрямого действия, они стимулируют иммунитет так же, как интерферон. Но мы склоняемся к методам доказательной медицины, к рекомендациям Минздрава. Рекомендации составляются не потому, что кому-то что-то нравится, или кому-то заплатили. Рекомендации составляют юристы в том числе. Они собирают объективные данные по определенным критериям и задаются вопросами. И учитывается объективная информация об эффективности и безопасности лекарственного препарата. Поэтому в рекомендации включаются не все препараты подряд", — рассказала Елена Карева.

В свою очередь, Оксана Гизингер также сомневается в серьезности и представительности исследований о влиянии Ивермектина на лечение коронавирусной инфекции.

"Ивермектин относится к серии препаратов, стимулирующих иммунную защиту, но для лечения и профилактики нужны препараты с доказанным прямым противовирусным действием. У ивермектина все же опосредованное действие, плюс недостаток научных знаний не только в России, но и за рубежом. Иммуномодулирующих препаратов тоже много, но говорить о прямом противовирусном действии, как у арбидола, не приходится, эффект от них опосредованный", — добавила врач.