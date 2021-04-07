Врач: третичное курение намного вреднее, чем первичное и вторичное курение

Стоит ли отказываться от сигарет, если человек курит всю жизнь, какие ловушки расставляют производители табачных изделий и что они добавляют в сигареты, рассказала ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, к. м. н. Маринэ Гамбарян.

Бросить никогда не поздно

— Маринэ Генриевна, если человек всю жизнь курил, говорят, что лучше не бросать. Вы согласны?

— Конечно, нет. Было исследование фундаментальное в 1994 году, которое четко показало: если человек курит, заработав себе хроническую обструктивную болезнь легких, то он к 60-65 годам становится инвалидом, и очень быстро это приводит к смерти.

Когда человек бросает курить в 45 лет, то его шансы выжить и не стать инвалидом почти приравнивается к шансам некурящих. И даже в 65 лет, бросив курить, он увеличивает шансы на более здоровую старость.

— А что касается электронных сигарет и вейпов?

— Они так же вредны, как и обычные сигареты. И те, и другие приводят к жесткой никотиновой зависимости. Синтетический никотин, который содержится в электронных сигаретах, вейпах, очень токсичен. Здесь содержатся:

соли тяжелых металлов,

продукты сгорания глицерина,

карбоновые соединения,

ароматизаторы, которые очень вредны для легких.

Ароматизаторы, возможно, не наносят вреда, когда находятся в пищевых продуктах, которые едят, а не вдыхают. А когда их вдыхают, они приводят к воспалительным заболеваниям легких.

Среди молодежи получили распространенность электронные сигареты, похожие на флешку или брелок. Родители и учителя не сразу заметят, чем занимаются дети.

Стали появляться случаи по всей Америке пневмоний, связанных с электронными сигаретами, и люди нуждались в искусственной вентиляции легких. Средний возраст этих людей составлял 20 лет. Появился термин "поражение легких, связанное с потреблением электронных сигарет".

— Вейперы приносят вред исключительно своим легким или окружающим тоже, как обычные курильщики? И ещё: когда сигареты называют light ("легкими" по-английски), мол, они меньше содержат вредных веществ, это обман?

— Конечно. Я начну со второго вопроса, потому что он непосредственно связан с первым. Это был трюк табачных компаний, когда они заявили, что тонкие, ультралегкие сигареты менее вредны для здоровья. Но эти сигареты (потом оказалось) ничуть не менее вредны для здоровья, чем обычные. Люди, которые не могли утолять жажду никотина одной сигаретой, выкуривали несколько подряд.

Выяснилось, что тонкие сигареты в 3 раза вреднее для окружающих, чем обычные сигареты. То есть в 3 раза больше смол и отправляющих веществ выбрасывалось в атмосферу во время курения.

Кальян содержит тот же табак, только ароматизирован, что еще хуже на самом деле. И эти клубы дыма так же вредны для здоровья окружающих, как и обычные табачные изделия.

Что касается электронных сигарет, конечно, никотин выбрасывается в атмосферу, он обнаруживался в моче у некурящих беременных женщин, которые были в окружении вейперов. И так же другие вещества, которые вдыхает вейпер, он создает клубы аэрозолей вокруг. Вредные вещества оседают на поверхностях от табачных изделий, могут там находиться очень долго.

Третичное курение, то есть вдыхание отравляющих веществ от поверхности мебели, обивки автомобиля, ковров, стен намного вреднее, чем первичное или вторичное курение, потому что отравляющие вещества находятся в концентрированном состоянии, от них избавляться гораздо сложнее, чем просто проветривать квартиру.

— Говорят, кальян меньше вреда наносит, поскольку он длинный, и пока пройдёт табачный дым… Это обман?

— Конечно. Мундштук не играет никакой роли в снижении вреда. То, что попадает в атмосферу, вдыхает курильщик тоже. Он выкуривает через трубку тот же табачный дым. Там те же отравляющие вещества, никотин, смолы. Отличие от табачных изделий в том, что здесь табак поступает в течение большего времени.

За час курения кальяна, за одну кальянную сессию человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих веществ, чем за время выкуривания одной самой крепкой сигареты.

Синтетический яд

— Я видел в мединституте (не я учился, меня знакомые пригласили) легкие курильщика — это жуткие легкие, которые покрыты все смолой, сочащиеся просто. Говорят, сейчас вместо табака используют (это еще хуже) ароматизированную пропитанную никотином бумагу. Это верно?

— На самом деле вместо табака — нет. Но табак, который используется в производстве сигарет, — это не табачный лист, а жуткая смесь. Конечно, не перемолотая бумага, пропитанная никотином. Но те, кто работают в этой индустрии, отказываются от курения, потому что видят, что они производят. Оно пропитано никотином, мочевиной.

Синтетический никотин использовался в США как пестицид для обработки полей. Но оказалось, что он ужасно токсичен, приводил к отравлению скота, который питался этой травой, и его запретили. А сейчас он входит в состав электронных сигарет и табачных изделий.

Были сделаны исследования, которые сравнивали продукт нагревания табака, IQOS. Марка IQOS и той же марки обычные сигареты. Оказалось, что даже в таком маленьком стике, который используется при курении, в приборах нагревания табака, содержится вдвое больше никотина, чем в такой же сигарете обычной. То есть он обогащен искусственным никотином. И, кстати, неправда, что табак в устройствах нагревания табака не горит. Потому что он там нагревается до 300 градусов. Очень даже хорошо горит, образовывая продукты горения.