Приседания: это должен знать каждый!

Насколько полезны или вредны спорт и физическая культура для здоровья? Мнения разные, вердикт выносит сам человек, и сам же за это решение и его воплощение отвечает — своим здоровьем. Как же нам оставаться здоровыми и счастливыми? Для чего нужны физические упражнения? Как, соблюдая какие правила их надо делать, а как делать нельзя? Польза тренажеров. Как и для чего их использовать? На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Читайте начало интервью: Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как

— Игорь Дмитриевич, какие есть показания и рекомендации для физических упражнений? Например, лучше делать приседания утром, днем или вечером? Как тут обстоят дела? И после еды, наверно, не стоит напрягаться даже? И какое количество приседаний в среднем должен человек делать? Понятно, что индивидуально, наверное, но с чего начать хотя бы?

— Начать надо с определения того, какую задачу мы хотим решить таким образом. Если это — просто утренняя разминка перед завтраком, тогда это надо делать без каких-то дополнительных тяжестей, без штанги, без гантелей или каких-то еще дополнительных грузов, совершенно спокойно.

Простые движенья

В спокойном режиме сделать определенное количество приседаний, обычно это делается сетами. Сет — количество повторений, обычно с каким-то перерывом, предположим, три раза по 10 приседаний. Это — самое простое, подходит практически для всех и всегда.

Но если человек вообще никогда не занимался, ему нужно подходить к нагрузкам осторожней. Сначала надо просто попробовать, посмотреть сколько раз он сможет присесть, с какой амплитудой, сможет ли он сесть до конца.

Правильная техника приседаний

Наука приседать

Приседать обязательно нужно, не отрывая пяток от пола. Соответственно, поверхность должна быть не скользкая, чтобы не получить травму. Нельзя заниматься, например, на паркете в носках.

Положение обязательно должно быть устойчивым. Для этого нужно надеть какую-то обувь либо делать это босиком, так, чтобы стопа ни в коем случае не скользила.

Сначала нужно с небольшой амплитудой попробовать присесть, не отрывать пяток от пола, чтобы посмотреть, насколько вас хватит. Не обязательно сразу пытаться сделать это до конца.

Можно взяться рукой, допустим, за стол, либо за стул и приседать с какой-то опорой, чтобы себя немножко обезопасить, не сразу давать нагрузку на суставы. После того, как человек более-менее освоится, дальше уже можно приступать к упражнениям.

Если мы говорим о силовых нагрузках, то такие серьезные нагрузки лучше давать во второй половине дня, ближе к вечеру.

— В позднее вечернее время или уже после обеда можно начинать?

— Имеется в виду вторая половина дня, то есть — после обеда уже можно начинать, где-то примерно с 15 часов, а заканчиваться они должны не очень поздно — до 20 часов.

Силовые упражнения

Естественно, что перед силовой тренировкой желательно поесть. Ни в коем случае нельзя делать ее натощак, потому что при массированной нагрузке на мышцы идет сгорание глюкозы и падает сахар в крови.

Поэтому не рекомендуется силовыми нагрузками заниматься на пустой желудок, обязательно нужно перед этим что-то перекусить.

Это могут быть, к примеру, спортивные батончики. Многие принимают аминокислоты, протеиновый коктейли. Дальше уже можно приступать к силовым нагрузкам.

Но опять же нужно соблюдать базовые правила, это касается стойки, положения тела, нельзя отрывать пятки от пола, поверхность должна быть устойчивой. Важно еще помнить, если мы работаем с весами, нельзя сразу приступать к взятию больших тяжестей, начинать нужно с маленьких весов. И желательно все-таки делать такие упражнения под контролем тренера или специалиста, который в этом понимает.

Приседания со штангой

— Сейчас есть много различных спортивных тренажеров для этого. Они действительно позволяют регулировать уровень нагрузки, например, на тот же позвоночник?

— Тренажеры — это очень хорошо. Но если мы делаем в свободном состоянии приседания, у нас участвуют многие группы мышц, в том числе мышцы поясницы, брюшного пресса, шеи, надплечий и так далее. Практически весь организм участвует в этой работе.

Тренажеры

Если мы работаем в тренажере, то есть он сделан таким образом, что он выключает нагрузку с суставов, переключает нагрузку на мышцы. Это — неплохо.

Особенно это важно и полезно, если речь идет о реабилитации, о восстановлении после каких-то травм, когда надо сконцентрировать нагрузку на определенной группе мышц, например, той же четырехглавой мышце бедра.

Если нам в данном случае как бы не важны и не нужны другие мышцы, мы хотим проработать конкретно вот эту группу мышц, тренажеры для этого — очень хороши. И еще они хороши тем, что совершенно безопасны.

Если человек работает со свободным весом, здесь нужно знать определенные правила. А человек, занимающийся в тренажере, практически находится в безопасности уже конструкцией самого тренажера, он не имеет возможности нанести себе какую-то серьезную травму, потому что там все сбалансировано и выключена нагрузка на суставы.