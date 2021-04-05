Фитнес: кофе сжигает жир и на что бывает аллергия

Любителей фитнеса интересует, стоит ли доверять информации о том, что кофе способен сжигать больше жира, если его попивать во время физических нагрузок. Можно ли стать жертвой аллергии из-за своего увлечения силовыми упражнениями? Даем ответы в соответствии с последними исследованиями.

Фитнес-центр

Аллергия на физические нагрузки

Почему сами по себе физические упражнения — без употребления каких-либо средств и напитков — могут вызывать аллергическую реакцию у отдельных людей, в настоящее время науке неизвестно.

В 2010 году медицинский журнал Current Allergy and Asthma Reports опубликовал очередную гипотезу: физические упражнения вызывают выброс эндорфинов, которые заставляют определенные иммунные клетки выделять химические вещества, такие как гистамин. Например, подобные симптомы отмечены у людей с редким заболеванием — анафилаксией.

Данное заболевание обычно вызывается лекарственными препаратами:

бета-лактамные антибиотики,

инсулин,

стрептокиназа,

экстракты аллергенов.

Пищевыми продуктами:

дары моря,

орехи,

яйца.

Кроме того, ядом животных и латексом, причем последний может распространяться воздушным путем.

В случае с занятием фитнесом, это не обязательно антителоопосредованный иммунный ответ, но физические упражнения способствуют возникновению аллергии клеток иммунной системы.

растяжка

Вызванная физической нагрузкой анафилаксия встречается редко. По статистике, около 2% людей страдают от анафилаксии, и лишь от 5% до 15% от их числа вызваны физическими упражнениями. Пищевая анафилаксия встречается и того реже, составляя от трети до половины всех случаев.

Терапия пищевой анафилаксии, вызванной физическими упражнениями, дана на страницах журнала Expert Review of Clinical Immunology: достаточно не есть в течение четырех часов до и после тренировки, либо полностью отказаться от продуктов, которые способствуют анафилаксии, если они вам известны.

Стаканчик кофе на тренажере

В исследовании, проведенном в стенах испанского Гранадского университета, приняли участие 15 мужчин (средний возраст около 32 лет), которые за полчаса до тренировки принимали порошковый кофеин (примерная доза 3 мг на килограмм массы тела, что соответствует крепко заваренному кофе) или плацебо.

стакан для кофе

В процессе четырех этапов испытания участники эксперимента чередовали упражнения, к одним они приступали в 8 часов утра или 5 часов вечера в разные дни. Ни один из участников, ни исследователей не знали, кто употреблял кофеин, а кто пустышку.

С момента последнего приема пищи вплоть до употребления кофеина или плацебо должно было пройти не менее трех часов. Ровно за сутки до эксперимента его участники не делали никаких упражнений. В день эксперимента каждый участник придерживался одинаковой с другими диеты.

Наибольшее количество жира после приема кофеина сгорало на 11% больше утром и на 29% больше после полудня. Сильнее всего сжигание жира происходит во второй половине дня, что можно объяснить повышенной концентрацией адреналина. Однако рано радоваться, даже при наиболее высокой дневной скорости сжигания 0,4 грамма жира в минуту, чтобы сбросить один килограмм жира, потребуется почти двое суток тренировок.

Результаты исследования подтверждают то, что ранее выяснилось в ходе других исследований. Последние клинические исследования показали, что прием кофеина перед тренировкой может увеличить сжигание жира во время аэробных упражнений, особенно после периода голодания продолжительностью не менее пяти часов. Кофеин увеличивает окисление жиров с 19 г в час в группе, употреблявшей плацебо и до 25 г в группе, в которой употребляли кофеин во время езды на велосипеде.

Употребление кофеина улучшает выносливость и выполнение упражнений с отягощениями. Большую пользу от кофе получают игроки командных видов спорта, теннисисты и игроки в гольф. Мужчины и женщины одинаково реагируют на кофеин. Регулярное употребление кофеина не влияет на его эффективность.

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