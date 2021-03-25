Цикорий: Полезные свойства и способы его приготовления

Полезная альтернатива кофе и многих других бодрящих напитков – цикорий.
Что такое цикорий? Где он растет, как его собирают и обрабатывают? Какое действие он оказывает на организм? Имеет ли цикорий лечебные свойства и есть ли противопоказания его употребления?
Это, действительно, растение, причем практически всем нам знакомое. Помните растущие вдоль проезжих дорог, на полях и даже в городе на любом запущенном газоне высокие кусты с жесткими стеблями и небольшими голубыми цветочками? Это и есть цикорий. Точнее, один из его видов – цикорий обыкновенный.
А вторая его разновидность, наиболее известная хозяйкам – так называемый салат радиччио: хрустящий и пикантный. Для салатной формы выращивают окультуренный двулетний подвид цикория, для напитков и приправ – многолетний, «сорный». Хотя сорным назвать его сложно – ведь в России цикорий начали выращивать еще в 1880 году. Не переставал он культивироваться и в Советском Союзе. В наши дни, хотя и в гораздо меньших объемах, цикорий выращивается в фермерских и аграрных хозяйствах. В пищевой промышленности используют, в основном, корень растения. Так, для салатов и вторых блюд его применяют в качестве кулинарной добавки. В кондитерской промышленности он – натуральный кофейный ароматизатор. И, наконец, обжаренный молотый корень цикория применяется в качестве основы для вкусного полезного напитка.
Стоит отметить, что среди европейских стран первое место по объемам выращивания и потребления цикория занимает Франция.
Французский цикорий очень ценится среди любителей этого продукта.
Первый рукописный рецепт напитка из корня цикория был найден в итальянском городе Падуя и датируется 1600 годом. И лишь в 1780 году этот напиток появился во Франции, произведя настоящий бум: новый «кофе» мгновенно нашел множество поклонников. Так, во Франции во времена правления Наполеона потребление цикория было выше, чем потребление кофе. Тогда его называли «прусским кофе», а в ХIХ веке стали называть «кофе индейцев».
В корне растения (достигающем, к слову 15 метров в длину) содержится масса различных
В первую очередь, конечно, инулин, благодаря высокой концентрации которого цикорий оказывает благотворное влияние на обмен веществ и пищеварительную систему. Помимо инулина, в корне содержатся
В растворимом цикории все эти полезные вещества сохраняются, так как порошок напитка цикория изготовлен из высушенного экстракта корней, не подвергавшегося химической обработке.
В последние годы, однако, недобросовестные производители, двигаясь по пути снижения себестоимости конечного продукта, стали использовать некачественное сырье или даже смешивать цикорий с углеводными и прочими компонентами, значительно снижая полезные свойства напитка. Чтобы оградить потребителей от таких подделок НИИ Пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Россельхозакадемии был разработан ГОСТ Р 55512-2013 «Цикорий натуральный растворимый». Он вступит в силу с 1 января 2015 года.
Как уже говорилось, основным сырьем для всех продуктов из цикория является корневище растения. В зависимости от способа его переработки получают различные варианты конечного продукта. Основных же видов всего три:
Хотя некоторые лечебные свойства цикория упоминались выше, о них следует поговорить отдельно. Этот продукт – находка не только для поклонников традиционной народной медицины, но и для тех, кто не слишком доверяет «дедовским методам»: пользу цикория сложно переоценить. Вещества, содержащиеся в напитке, будут полезны, в первую очередь, в следующих случаях:
Как и любой оздоравливающий продукт, цикорий требует внимательного отношения к противопоказаниям и дозировкам. Полезные вещества и витамины, содержащиеся в этом растении, имеют определенные ограничения по суточной норме приема. Для определения оптимального количества напитка, лучше всего ознакомиться с инструкцией производителя.
При соблюдении дозировки для здоровых людей напиток из цикория, безусловно, полезен. Но тем, кто имеет хронические заболевания перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.
Так, не рекомендуется употребление цикория в больших количествах во время беременности или при кормлении грудью.
Цикорий может вызвать аллергическую реакцию у людей, чувствительных к растениям семейства сложноцветных, например, к
Также стоит иметь ввиду, что цикорий может стимулировать выработку желчи. Так что людям с желчными камнями не стоит употреблять цикорий без медицинского контроля.
При выборе цикория в магазине, в первую очередь, стоит ознакомиться с упаковкой. Как и любой продукт, цикорий имеет срок годности, и на этот параметр нужно обратить внимание первым делом. Второе, о чем расскажет упаковка – состав, который не должен содержать в себе консервантов, химических красителей и прочих вредных веществ.
Качественный нерастворимый цикорий реализуется в виде измельченных корней, которые должны иметь коричневый цвет и быть сухими. Со временем они теряют свой аромат, поэтому внимательно смотрите на дату производства.
Если речь идет о покупке растворимого цикория – он должен представлять собой герметично упакованный, однородный порошок без комочков. Лучше всего, естественно, выбирать цикорий, изготовленный из качественного сырья, например, из французского.
Ну и последний, но немаловажный аспект выбора – вкус цикория: классический кофейно-карамельный или с добавками – главное, чтобы в составе не было ненатуральных ароматических веществ, которые придадут напитку химический привкус и снизят его полезные свойства. Если Вы все же любитель различных добавок, то выбирайте цикорий с натуральными экстрактами растений, такими как шиповник или имбирь.
Как пить цикорий? Самый простой способ ввести в свой рацион вкусный и полезный напиток – купить растворимый цикорий, который не требует сложного и длительного приготовления: его просто необходимо залить горячей водой и перемешать. Вместо не всегда полезного, но любимого многими кофе, можно приготовить напиток, состоящий из четырех частей цикория и одной части кофейного порошка.
Некоторые производители предлагают растворимый цикорий с разными добавками – например, с женьшенем или черникой, что поможет подобрать вкус этого полезного напитка по душе и принесет дополнительную пользу.
Любители разнообразия могут добавить в напиток молоко или мед и лимон, что, конечно, скажется на калорийности цикория, но сделает вкус еще интереснее.
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