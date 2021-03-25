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Автор Марина Лебедева

Цикорий: Полезные свойства и способы его приготовления

Здоровье

Полезная альтернатива кофе и многих других бодрящих напитков – цикорий.

Цикорий польза и вред. Кому можно и как отличить поддельный цикорий

Что такое цикорий? Где он растет, как его собирают и обрабатывают? Какое действие он оказывает на организм? Имеет ли цикорий лечебные свойства и есть ли противопоказания его употребления? 

Цикорий — что это?

Это, действительно, растение, причем практически всем нам знакомое. Помните растущие вдоль проезжих дорог, на полях и даже в городе на любом запущенном газоне высокие кусты с жесткими стеблями и небольшими голубыми цветочками? Это и есть цикорий. Точнее, один из его видов – цикорий обыкновенный.

А вторая его разновидность, наиболее известная хозяйкам – так называемый салат радиччио: хрустящий и пикантный. Для салатной формы выращивают окультуренный двулетний подвид цикория, для напитков и приправ – многолетний, «сорный». Хотя сорным назвать его сложно – ведь в России цикорий начали выращивать еще в 1880 году. Не переставал он культивироваться и в Советском Союзе. В наши дни, хотя и в гораздо меньших объемах, цикорий выращивается в фермерских и аграрных хозяйствах. В пищевой промышленности используют, в основном, корень растения. Так, для салатов и вторых блюд его применяют в качестве кулинарной добавки. В кондитерской промышленности он – натуральный кофейный ароматизатор. И, наконец, обжаренный молотый корень цикория применяется в качестве основы для вкусного полезного напитка.

Стоит отметить, что среди европейских стран первое место по объемам выращивания и потребления цикория занимает Франция.

Французский цикорий очень ценится среди любителей этого продукта.

Цикорий: история появления

Первый рукописный рецепт напитка из корня цикория был найден в итальянском городе Падуя и датируется 1600 годом. И лишь в 1780 году этот напиток появился во Франции, произведя настоящий бум: новый «кофе» мгновенно нашел множество поклонников. Так, во Франции во времена правления Наполеона потребление цикория было выше, чем потребление кофе. Тогда его называли «прусским кофе», а в ХIХ веке стали называть «кофе индейцев».

В чем же заключается польза цикория для организма?

В корне растения (достигающем, к слову 15 метров в длину) содержится масса различных

  • полезных веществ,
  • витаминов
  • и соединений.

В первую очередь, конечно, инулин, благодаря высокой концентрации которого цикорий оказывает благотворное влияние на обмен веществ и пищеварительную систему. Помимо инулина, в корне содержатся

  • витамины группы В,
  • дубильные вещества,
  • каротин,
  • органические кислоты
  • и множество макро- и микроэлементов.

В растворимом цикории все эти полезные вещества сохраняются, так как порошок напитка цикория изготовлен из высушенного экстракта корней, не подвергавшегося химической обработке.

В последние годы, однако, недобросовестные производители, двигаясь по пути снижения себестоимости конечного продукта, стали использовать некачественное сырье или даже смешивать цикорий с углеводными и прочими компонентами, значительно снижая полезные свойства напитка. Чтобы оградить потребителей от таких подделок НИИ Пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Россельхозакадемии был разработан ГОСТ Р 55512-2013 «Цикорий натуральный растворимый». Он вступит в силу с 1 января 2015 года.

Виды цикория

Как уже говорилось, основным сырьем для всех продуктов из цикория является корневище растения. В зависимости от способа его переработки получают различные варианты конечного продукта. Основных же видов всего три:

  • Жидкий цикорий. Это концентрированный экстракт, своего рода «вытяжка» из корня растения. Жидкий цикорий добавляют как ароматизатор в кондитерские изделия и пикантные соусы, а также пьют в разбавленном виде в качестве средства от бессонницы, повышенной нервной возбудимости.
  • Молотый цикорий. Для производства этого продукта корневища цикория промывают, высушивают, а скорее, поджаривают в духовке или в специальных печах, а затем размалывают в порошок. Напиток получается путем настаивания горячей или холодной воды на порошке. Употребление такого настоя способствует улучшению внимания, нормализации работы кишечника и желчевыводящих путей.
  • Растворимый цикорий. Пожалуй, самый сложный в приготовлении: для того, чтобы получить растворимый цикорий, экстракт корня растения помещают в специальные распылительные сушки, откуда выходит уже порошок. По сути, растворимый цикорий – тот же натуральный продукт, что и молотый или экстрагированный, но в использовании его есть некоторые преимущества. Его не нужно долго настаивать, как молотый, а хранить гораздо удобнее, чем жидкий, к тому же срок годности растворимого цикория истекает не так быстро.

Чем полезен цикорий?

Хотя некоторые лечебные свойства цикория упоминались выше, о них следует поговорить отдельно. Этот продукт – находка не только для поклонников традиционной народной медицины, но и для тех, кто не слишком доверяет «дедовским методам»: пользу цикория сложно переоценить. Вещества, содержащиеся в напитке, будут полезны, в первую очередь, в следующих случаях:

  • для больных диабетом и ожирением. В пик сезона созревания в корневище цикория содержится до 75% инулина – растительного полисахарида, который часто используется как натуральный сахарозаменитель (только сладость у него очень маленькая). Цикорий способствует снижению сахара и вредного холестерина в организме, что очень важно при диабете. Также напиток из цикория при регулярном употреблении нормализует работу пищеварительной системы и способствует более быстрому насыщению. Именно поэтому рекомендуют использовать цикорий для похудения. Конечно, стоит пить его без сахара и сливок, но допускается добавление натуральных сахарозаменителей и нежирного молока.
  • для сердечнососудистой системы. Цикорий обладает прекрасными вкусом с горчинкой, но при этом не содержит кофеина, противопоказанного людям с проблемами сердца. Для усиления лечебных свойств цикория можно употреблять его с различными натуральными добавками. К примеру, цикорий с имбирем способствует укреплению сердечной мышцы, расширению сосудов.
  • для системы пищеварения. В народной медицине издавна применяли отвар корня цикория при проблемах с пищеварением. Напиток оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника, существенно снижает риск воспалительных процессов в этом органе пищеварения. Инулин способствует росту полезных бифидобактерий и усвоению кальция. Для поддержания пищеварительной функции особенно полезен цикорий в сочетании с шиповником.
  • для нервной системы. Напиток на основе корней и цветов цикория обладает поистине удивительным свойством – он дает заряд энергии и способствует активности ума и тела. Издавна цикорий входил в сборы трав, которые лекари давали детям, мучимым кошмарами, и пожилым людям, страдающим бессонницей. Можно ли употреблять цикорий беременным и кормящим мамам? Можно, особенно полезен цикорий с черникой! Но все должно быть в меру, соблюдайте суточную норму.

Есть ли вред от цикория?

Как и любой оздоравливающий продукт, цикорий требует внимательного отношения к противопоказаниям и дозировкам. Полезные вещества и витамины, содержащиеся в этом растении, имеют определенные ограничения по суточной норме приема. Для определения оптимального количества напитка, лучше всего ознакомиться с инструкцией производителя.

При соблюдении дозировки для здоровых людей напиток из цикория, безусловно, полезен. Но тем, кто имеет хронические заболевания перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

Так, не рекомендуется употребление цикория в больших количествах во время беременности или при кормлении грудью.

Цикорий может вызвать аллергическую реакцию у людей, чувствительных к растениям семейства сложноцветных, например, к

  • амброзии,
  • хризантемам,
  • бархатцам,
  • маргариткам
  • и многим другим.

Также стоит иметь ввиду, что цикорий может стимулировать выработку желчи. Так что людям с желчными камнями не стоит употреблять цикорий без медицинского контроля.

Как выбрать цикорий?

При выборе цикория в магазине, в первую очередь, стоит ознакомиться с упаковкой. Как и любой продукт, цикорий имеет срок годности, и на этот параметр нужно обратить внимание первым делом. Второе, о чем расскажет упаковка – состав, который не должен содержать в себе консервантов, химических красителей и прочих вредных веществ.

Качественный нерастворимый цикорий реализуется в виде измельченных корней, которые должны иметь коричневый цвет и быть сухими. Со временем они теряют свой аромат, поэтому внимательно смотрите на дату производства.

Если речь идет о покупке растворимого цикория – он должен представлять собой герметично упакованный, однородный порошок без комочков. Лучше всего, естественно, выбирать цикорий, изготовленный из качественного сырья, например, из французского.

Ну и последний, но немаловажный аспект выбора – вкус цикория: классический кофейно-карамельный или с добавками – главное, чтобы в составе не было ненатуральных ароматических веществ, которые придадут напитку химический привкус и снизят его полезные свойства. Если Вы все же любитель различных добавок, то выбирайте цикорий с натуральными экстрактами растений, такими как шиповник или имбирь.

Как правильно приготовить напиток из цикория?

Как пить цикорий? Самый простой способ ввести в свой рацион вкусный и полезный напиток – купить растворимый цикорий, который не требует сложного и длительного приготовления: его просто необходимо залить горячей водой и перемешать. Вместо не всегда полезного, но любимого многими кофе, можно приготовить напиток, состоящий из четырех частей цикория и одной части кофейного порошка.

Некоторые производители предлагают растворимый цикорий с разными добавками – например, с женьшенем или черникой, что поможет подобрать вкус этого полезного напитка по душе и принесет дополнительную пользу.

Любители разнообразия могут добавить в напиток молоко или мед и лимон, что, конечно, скажется на калорийности цикория, но сделает вкус еще интереснее.

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