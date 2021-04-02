Психпросвет: как самостоятельно вылечить депрессию?

Депрессия — серьезная болезнь, и лечить от нее должны специалисты, об этом в один голос говорят психологи и психиатры.

А есть ли способ помочь себе выкарабкаться самостоятельно?

Об этом шла речь в программе "Точка зрения", гостем которой стала врач-психотерапевт Ольга Демченко.

Читайте начало интервью:

Психпросвет: депрессия и весенняя хандра не имеют ничего общего

Психпросвет: как распознать у себя депрессию?

— Как лечить депрессию?

— Во-первых, ее надо диагностировать. Для этого обратиться к врачу - психиатру, психотерапевту. От того, какие синдромы сопутствуют, будет зависеть лечение.

Если это тревожная депрессия — это одно.

Если это ипохондрическая депрессия, когда человек ищет у себя все время болячки, — это другое.

Если реактивная — третье…

Сейчас фармацевтическая промышленность развита хорошо, и есть большой спектр лекарственных средств, которые действительно помогают справиться с депрессией и даже сделать так, чтобы она не возвращалась. Просто нужен грамотный врач, способный грамотно подобрать препараты.

Кстати, все разговоры о том, что антидепрессанты — это страшно и на них можно подсесть, это все мифы и не более. Физической зависимости антидепрессанты не вызывают.

— Сначала надо обращаться к психологу, к психотерапевту или сразу идти к психиатру, если диагноз не поставлен?

— Я бы предложила таким образом поступить:

если вы еще не знаете вообще, депрессия это или нет, просто как-то стало тоскливо, хочется спать, хочется по вечерам есть, а с утра аппетита нет, то есть смысл все-таки начать с себя, есть смысл позаботиться о том, чтобы в квартире было как можно больше света.

Я предлагаю в интерьере и в окраске стен использовать светлые тона, потому что это очень хорошо влияет как раз на выработку гормонов счастья.

А еще попробовать светотерапию. Это же бесплатно можно делать: напитываться солнечным светом — гулять не вечером перед сном, а с утра, когда светло, когда солнышко.

Отрегулировать свой режим питания, режим сна, больше употреблять продуктов, которые содержат серотонин: бананы, сухофрукты, шоколад.

Витамины пропить — авитоминоз-то никто не отменял весенний.

И если это все не помогает в течение пары недель, то тогда, конечно, надо идти к врачу.

— К какому?

— Я бы предложила сразу к психиатру пойти, потому что психолог некомпетентен в лечении депрессии, если требуется медикаментозное лечение, то его может назначить только психиатр или психотерапевт.

И не надо бояться: в 1993 году отменены всякие учеты и визит к врачу не помешает вам получить водительские права. Просто вы попадете в руки хорошего специалиста, потому что психиатры — это вообще отдельная каста врачей, это люди умнейшие.

- А вот у меня вопрос от нашего зрителя, который страдает депрессией уже много лет, она у него в хронической стадии: то хуже, то лучше.

Надо ли делать над собой усилие, например, идти на работу, в состоянии обострения?

— Если человек проходит курс психотерапии, то все эти вопросы как раз на сеансах с врачом и решаются.

Если он находится в периоде обострения на медикаментозной терапии, то амбулаторно прекрасно все это лечится. Чтобы лечить депрессию, совершенно не надо лежать торжественно дома и тем более в больнице. Можно вполне ходить на работу, может быть, функционал как-то уменьшить свой, договориться с руководителем, но двигаться всегда лучше, чем не двигаться. Другое дело, что заставлять себя, насиловать душу свою в такой ситуации не эффективно. С собой надо договариваться.

— То есть опускать руки и ничего не делать — это не выход, это усугубит ситуацию?

— Это не выход, но и судорожно искать выход тоже смысла нет. Принятие своего состояния уже дает очень большой процент успеха.

Знаете, старые доктора называли депрессию дамой в черном. Ну вот пришла она — не будешь же ее пинками выгонять? С ней надо как-то поговорить, может, сама захочет уйти.

Поэтому никакого насилия в данной ситуации. И это и к родственникам относится. То есть не надо теребить своего брата, свата, мужа. Просто отведите его к врачу, позаботьтесь.