Во Франции критикуют обещание Бретона о коллективном иммунитете в Европе

Французские эксперты критикуют обещание соотечественника — еврокомиссара Тьерри Бретона, к 14 июля добиться коллективного иммунитета в Европе и без вакцины "Спутник V".

Еврокомиссар считает, что Евросоюз может обойтись без "Спутника V". 60 минут от 22.03.21

Бретон обещает обойтись без "Спутника V"

Чиновник сказал французскому телеканалу TF1 в воскресенье, что коллективный иммунитет на континенте будет достигнут к символической дате — 14 июля, Дню взятия Бастилии. Бретон указал на запланированные поставки в ЕС 280 миллионов доз вакцины в период с марта по июнь. В настоящее время вакцины производят 55 заводов в Европе, поэтому нет необходимости в российской вакцине "Спутник V", — подчеркнул он.

Напомним, что коллективный иммунитет — это процент защищенного населения, выше которого эпидемия затухает и переходит в сезонное заболевание. Он может быть получен через естественный иммунитет (переболевшими) или через иммунитет переданный вакцинами, который, по данным, мировых исследований, является более высоким, чем естественный.

В среднем требуется, чтобы две трети населения были защищены для достижения коллективного иммунитета. Вероятно, Бретон надеется, что к уже вакцинированным и переболевшим, добавятся эти заявленные иммунизированные люди (кстати, на одного человека надо две дозы) и вопрос будет решён.

Неизвестные переменные

Но, есть несколько "но":

Иммунитет не бесконечен, а это значит, что часть из упомянутых выше иммунизированных людей может снова оказаться уязвимой перед коронавирусом. Сообщалось также о случаях повторного заражения, что указывает на ненадёжность приобретенного иммунитета.

Мутации короновируса меняют вводные. Так британский мутант Sars-Cov-2 на 60% заразнее китайского штамма, и, чтобы его "приручить", требуется достижение порога коллективного иммунитета почти в 80%. Кроме того, бразильский и южноафриканский штаммы не ведут к образованию иммунитета или снижают его срок действия в гораздо большей степени, чем первичные.

Кроме того, личный иммунитет, приобретенный в результате инфекции или вакцинации, имеет значение для коллективного только в том случае, если люди, являясь носителями, не передают вирус. Если это так (пока не ясно), то для прекращения эпидемии необходимо вакцинировать 100% населения.

Наконец, фактор сезонности — еще один неизвестный фактор. Сейчас появляется все больше и больше свидетельств того, что вирус циркулирует зимой легче, чем летом и это, безусловно, должно снизить летний порог коллективного иммунитета, которого необходимо достичь. Но зимой болезнь запустится вновь.

Хватит ли ресурса западных вакцин?

Главный вопрос — будет ли необходимое количество доз (без "Спутника V") для вакцинации примерно 300 миллионов человек в ЕС, если общее население составляет 450 млн?

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на сегодняшний день в Европе было введено чуть более 54 миллионов доз. В частности, 10,4% европейцев получили одну дозу, а 4,5% — две. По данным Министерства здравоохранения Франции, 9,2% от общей численности населения получили одну дозу и 3,6% — две дозы.

Во Франции есть секундомер учетной записи Twitter — Bot du Vaccin, который каждый день оценивает, в какой день всё французское население получит одну дозу вакцины, исходя из количества вакцинаций за последние семь дней. В этот вторник он отмечает, что "при нынешних темпах для всего населения потребуется 315 дней, чтобы получить дозу, то есть, это будет 30 января 2022 г."

"Комиссар объявляет о поставке 52 миллионов доз во Францию. С учетом того, что нужно достичь 70 % иммунизации, это означает, что к лету этого года в общей сложности мы должны вакцинировать 45 миллионов человек. Я думаю, что мы немного мечтаем. Это совершенно невозможно (при этом количестве доз) ", — сказал francetvinfo. fr профессор Эрик Коум, главврач больницы Питье-Сальпетриер в Париже.

Le Journal du dimanche приводит мнение Паскаля Крепи из Французской школы общественного здравоохранения (EHESP):

"Меня не шокирует прогноз Тьерри Бретона. Одна из ролей политика — ставить цели. Но мы не можем сказать, что коллективный иммунитет будет достигнут в тот или иной день, поскольку он зависит от уравнения с несколькими неизвестными. Прежде всего, мы должны понимать, что мы находимся в прогрессирующей ситуации, когда не все черное или белое. С другой стороны, даже если мы достигнем этого порога коллективного иммунитета во Франции или в Европе, вирус будет циркулировать в других странах мира. Следовательно, будет риск появления новых вариантов, которые ускользнут от этого иммунитета, как это можно увидеть в случае сезонного гриппа. Над нашими головами всегда будет этот дамоклов меч ". — сказал Паскаль Крепи.

"С 300 миллионами доз (для Европы) на данный момент это не работает", — сказал французскому новостному каналу LCI эпидемиолог из больницы Питье-Сальпетриер Рено Пиарру, напоминая, в частности, о 450 миллионах европейцев и о том, что "для вакцинации необходимы две дозы на человека".

По его словам, на самом деле надо не 300 миллионов доз, а 800 миллионов ."Более половины из необходимого все еще отсутствует", — сказал эпидемиолог.

Необходима вакцинация детей

Пиарру указывает также, что с точки зрения коллективного иммунитета, и особенно вакцин, еще предстоит решить вопрос с вакцинацией детей.

"Мы только что убедились, что если мы хотим получить коллективный иммунитет, нам придется подумать о вакцинации, в том числе и для самых молодых", — сказал он.

Таким образом, сохраняющаяся неопределенность в отношении условий достижения коллективного иммунитета не позволяет сказать, что он будет достигнут к середине июля. Сумья Сваминатан, научный директор ВОЗ, предупредил в январе на пресс-конференции, что "даже если вакцины начнут защищать наиболее уязвимых, мы не достигнем какого-либо уровня иммунитета со стороны населения или коллективного иммунитета в 2021 году".

"Речь идет не о миллионах, а о миллиардах доз, сказал он.

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