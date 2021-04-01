Пламен Пасков: привитые от коронавируса страдают больше непривитых

В угаре развернувшихся вокруг коронавирусной вакцины информационных баталий, круто замешанных на политических противоречиях, никто из заинтересованных сторон не обращает внимания на медицинскую статистику, которая прямо указывает: в процентном соотношении те, кто вакцинировался, больше страдали и больше умирали. Об этом в студии программы "Точка зрения" заявил кандидат в президенты Болгарии 2016 года, публицист Пламен Пасков. По его словам, такая статистика существует.

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— Берем Норвегию, Германию, Америку, Великобританию, в этих странах есть статистика.

Израильские врачи ее публикуют: там прямая взаимосвязь вакцинации с ростом заболеваемости и смертности.

— Да, в России у нас не очень вакцинируются. У нас 64%, например, вообще уверены, что коронавирус это биологическое оружие — какая может быть вакцина против биологического оружия…

— Они могут говорить что угодно, но главное, что власти, которые должны быть ответственными, безответственны. Они даже не ищут, даже не проверяют, даже не обследуют - фактически год уже прошел. Никто не постарался увидеть его (вирус) в электронном микроскопе, никто не попытался его изолировать, идентифицировать, понять, с чем мы имеем дело.

Кто обследовал в России?

Ответ отрицательный. Никто даже не думал об этом. Кто-нибудь проверял эти вакцины? Что в них содержится?

— Да, у нас есть такая точка зрения экспертного сообщества. Все же политический момент этой истории со "Спутником", недопущение его в Европу, эта война вакцин — для чего она ведется? Вот эта вакцина плохая, вот эта вакцина тоже плохая, а какая же хорошая-то? Европа-то себе представляет, с чем столкнулась? Им сейчас 540 миллионов человек надо вакцинировать.

— Кто сказал, что надо?

— Они говорят. Вот собрались Борисов, ваш премьер, Курц, канцлер Австрии, и говорят: почему вы нам вакцин даете мало, давайте нам больше...

— Я могу только догадываться, что премьер-министр живет на откатах, "Биг Фарма" умеет умасливать — масленица уже прошла, но у них это постоянная диета — умасливать вот таких безответственных людей, которые принимают ответственные и безответственные решения одной подписью.

Если Болгария сделала предоплату — не частичную, а полную предоплату — по AstraZeneca и не только, очевидно, что откат придет тогда, когда она появится на территории Болгарии, соответственно, он просто как торговый агент говорит: а мои денежки когда будут?

То есть спорят о том, сколько человек нужно вакцинировать, не медики, не биологи, не эпидемиологи, не вирусологи — спорят об этом политические люди, которые вообще в этом не смыслят, но зато сидят и ждут откатов — за счет, конечно, кроликов, коими мы с вами являемся.

И если мы самодисциплинируемся и перестанем использовать, хотя бы в этом году, слово "вакцина" или "прививка", заменим на "экспериментальный биологический продукт с неизвестной эффективностью и неизвестной безопасностью и с неизвестным смыслом применения", то тогда все будет более понятно.

Кому надо вакцинировать Европу? Надо тем, кто продает эту вакцину, кто оперирует и рулит бюджетами. Им надо. Но Борисов еще не вакцинировался.

Многие из западных политиков не вакцинировались. А нам говорят — надо.

- А как же страх заболеть и умереть?

— Страх — это единственный инструмент, который они применяют. Причем применяют зверским образом, используя ложь, обман и манипуляции взамен научного подхода.

Страх — это единственное, чем они орудуют. Они пугают народ утром, в обед, вечером, в новостях, между новостями и вместо новостей.

Хроники апокалипсиса каждый день — сколько заболело, сколько умерло. Вы их видели? Вы их знаете? Кто-то их вскрывал? Откуда они знают, кто от чего умер? Нет, вы пугаетесь, страшитесь и вообще не спрашиваете.

И если вы хотите в школу, если вы хотите за рубеж — пробы ПЦР, вакцинации, сертификации, зеленый паспорт.

Это безумие. Причем безумие за наш счет.

Если российских и болгарских политиков выбирали формально, то кто выбирал ВОЗ, чтобы она диктовала политикам, которые творят все это безобразие?

— Я с вами согласна, но пропаганда делает свое дело. Люди боятся, люди решают вакцинироваться.

— Те, кто делает прививку, являются расходным материалом.

Я — за прививку, я — за вакцинацию, но то, что нам навязывают сейчас, — это совсем другое.

— Вы работали с коронавирусными прививками для животных. На каком принципе эти вакцины сделаны?

— На сегодняшний день практически нет моновакцины против коронавируса, потому что ни для одного вида животных коронавирус не является смертельно-опасным заболеванием.

Сам по себе он мог сделать жизнь неприятной, но никоим образом не мог привести к какой-то тяжелой болезни либо смерти.

За исключением кошек, у которых есть так называемый инфекционный кошачий перитонит, который действительно является тяжелым заболеванием, в том числе и хроническим, которое может закончиться смертью.