Не будите "сову" рано утром, для этого есть "жаворонки"

Поведение, самочувствие и работоспособность человека во многом обусловлены его циркадными ритмами. И надо их обязательно учитывать в ежедневном расписании. Так считают многие физиологи.

Насколько это предположение обосновано? Об этом в эфире программы "Точка зрения" ведущему Игорю Буккеру рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ, специалист по биоритмам Виктор Зотов.

Читайте начало интервью:

Почему важен циркадный ритм организма

— Желание поспать днем — это тоже связано с какими-то суточными ритмами?

— Это нормальное явление. Утренний и вечерний периоды. И еще два периода покоя — в середине дня и в середине ночи. Это в зависимости — вы "сова", "жаворонок", "голубь"? Ведь раньше, в моем детстве в пионерских лагерях был дневной сон обязательный.

И я вот люблю днем, поев, вздремнуть, отдохнуть. Зато потом вечером лучше работается. Это нормальное явление.

И не надо себя насиловать. Иначе у вас начинаются психозы, различные расстройства. Вы становитесь раздражительным. Ну отдохните часок, никому это не помешает.

Уже во многих фирмах США свободное посещение работы. То есть вы приходите на работу тогда, когда себя чувствуете работоспособным, а не к 8, как обязаловка. Чуть позже пришли — позже ушли. "Жаворонки", допустим, в 6 часов готовы начать работать. А "совы" только где-то к 3 часам дня начинают как-то шевелиться.

— Даже более того. Я, например, знаю — есть фирмы (и у нас в том числе), которые специальные делают капсулы, где сотрудник может минут 15-20 поспать.

— Да, я об этом вам и говорю. Обеденный перерыв неслучайно придумали. Поел и отдохнул — это нормально.

— Помню, был маленький, дедушка рано встает. Я говорю: "Дедушка, что ты так рано встаешь? Тебе не хочется поспать?" Он говорит: "Да нет, внучек, мне уже скоро "туда", поэтому времени жалко". Шутками отделался. Но и сам с возрастом замечаю, что как-то действительно…

— Сдвиг фазы ритмов так называемый. Возрастной. Не потому, что вы собираетесь скоро "туда", а просто организм старается вас держать всё-таки больше на солнце, более работоспособным в утренние часы.

Я тоже раньше любил поспать, а сейчас я живу по солнцу. Солнце встает — всё, собачку взял и в лес. Пришел — работай. Так что это нормально.

— А как быть в физнагрузками? Мы привыкли зарядку по утрам делать. А японцы доказывают, что лучше всего — после захода солнца. Кто прав?

— Это опять же зависит от того, когда у человека пик активности.

В России приблизительно 30% людей, которые предпочитают работать в вечерние и ночные часы — когда они наиболее работоспособны.

А другие люди утром любят рано вставать, и где-то до обеда у них "огонь в глазах".

Есть еще "голуби", которые одинаково трудоспособны в течение всего дня, с небольшим перерывом на обеденный сон и на перекусить.

А в Японии, например, больше предрасположены к вечернему пику активности. И это нормально.

Смотрите — люди, которые занимаются умственным трудом, чаще являются "совами". И причем те, кто любит вечерние, ночные часы для работы, — спокойные и медлительные. А бизнесмены и прочие "деятельные" — больше "жаворонки" и "голуби".

Они не могут долго спать, иначе прогорят.

— Но вы знаете, жалко терять время, когда световой день короткий зимой, чтобы ночью работать, потом спать полдня, а через час солнышко опять зайдет.

— В ряде северных стран, допустим, Ирландия, Исландия, продлевают сутки за счет того, что собираются вечером все вместе в ресторанах при ярком свете, танцуют. То есть они продлевают период активности. А иначе депрессия. Поэтому и мы к этому придем.

— Вот ребенок утром не хочет идти в школу или детский сад, ему буквально еще полчасика бы поваляться, поспать. Но времени нет, и родители торопятся…

— Так мы уже с самого раннего детства загоняем себя в какие-то определенные временные рамки. Но я еще раз говорю: проблема в том, что мы все разные.