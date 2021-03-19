Почему важен циркадный ритм организма

Учёные часто ведут горячие споры по поводу того, надо ли учитывать циркадные ритмы в повседневной жизни.

Об этом в эфире программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ, специалист по биоритмам Виктор Зотов.

- Циркадианный ритм дословно если перевести — это околосуточный. Термин латинский. "Circa" — "около", "dies" — "день". Неправильно называть его "циркадный".

Это ритм, который возник в ходе эволюции как приспособление к суточным изменениям во внешней среде — вращению Земли вокруг своей оси.

Практически циркадианный ритм встречается во всех клетках, тканях, органах человека.

Любая клетка нашего организма имеет свои часы, как говорят хронобиологи и ритмологи — осцилляторы, которые могут контролировать автономно ту или иную функцию организма.

Проще говоря, они подчиняются центральным осцилляторам — биологическим часам, которые у человека находятся в зрительных долях мозга. Они парные.

Один осциллятор контролирует нашу дневную активность, а другой — вечернюю.

Они определенным образом сопряжены. И в принципе для нас нормальный циркадианный ритм, самый известный — это ритм "сон-бодрствование" или "покой-активность".

Исходный наш биоритм двухпиковый — утренне-вечерний. Он возник в результате того, что организм стал реагировать на восход и заход солнца.

— Виктор Алексеевич, а как быть с теми людьми, кто живет какое-то время, например, за полярным кругом. Там, где длительный период вообще солнышко не встает.

— Представьте, что у вас на руке часы. Если хорошие часы, они могут идти долго без всякого вмешательства.

Так же и наши биологические часы. Они идут независимо от нашего сознания, независимо от каких-либо воздействий.

Но наши часы лабильные. Вы можете очень быстро стрелки перевести на любое время, но при этом не нарушаете механизм часов.

Вот стабильность и лабильность — это два важнейших свойства биологического ритма.

В условиях полярной ночи нет внешних сигналов, часы наши продолжают идти. И биологические в том числе. Но весь вопрос в следующем: отсутствие сигнала порождает то, что разные наши часики в организме могут идти с разной скоростью.

И наступает явление десинхроноза — рассогласованности часов. Это наблюдается не только в условиях полярной ночи. Но и, например, при трансмеридиональных перелетах.

Вы меняете резко часовой пояс: из Москвы перелетаете на Камчатку — разница 9 часов.

Или, допустим, сменный труд. Вы работаете одни сутки, допустим, днем, другие сутки — ночью. И наши часы могут не обратить внимания, если изменения скоротечные. Но если вы неделю работаете ночью, потом неделю днем, то у вас происходит рассогласование.

И это в первую очередь сказывается на нашем ритме "сон-бодрствование". Нарушается сон. Вы или днем спите, или ночью бодрствуете.

Это прямая дорога, допустим, к тем же желудочно-кишечным заболеваниям: гастрит — это самый характерный признак. Поэтому у нормальных людей, у которых нет какой-либо патологии, всё это происходит достаточно быстро и бесследно. Но люди разные.

— Вы сказали — когда перелет. А в какую сторону — тут имеет значение? На запад мы летим или…?

— Играет. Я могу на своем примере рассказать. Когда я летал (сейчас я уже не летаю) из Москвы на Сахалин, я приспосабливался быстро. Я там в течение суток переводил часы — и всё нормально. Но когда я летел, допустим, с Камчатки в Москву и ходил с женой вечером смотреть какое-нибудь кино или спектакль, я засыпал. То есть где-то неделю у меня шла перестройка.

Повторюсь: часто экспериментировать таким образом — чревато для здоровья.