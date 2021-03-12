Уникальные картины: как искусство может лечить

Художник Наталья Куренкова создаёт уникальные картины в жанре фотоимпрессионизма. Прежде всего, они уникальны по силе воздействия на зрителя.

От просмотра картин возникает сильный эмоциональный отклик. Плохое настроение сменяет хорошее. Уходят стресс, депрессия, а вместо них появляются радость и вдохновение. В отзывах зрителей звучат такие определения картин, как сказочные, чудесные, прекрасные, и т. п.

В техническом плане уникальность картин состоит в их оригинальности и неповторимости. Многие опытные профессионалы фотохудожники пытались их воспроизвести. Они использовали абсолютно ту же технику фотосъемки, что и Наталья. По их же признанию — ничего не получилось.

С позиции медицины эффект, производимый картинами Натальи Куренковой, состоит в следующем. В процессе созерцания картин зритель погружается в транс. Это состояние стимулирует гипофиз на выработку эндоморфинов — гормонов счастья. Снижается болевой порог, возникает чувство эйфории, радости, блаженства. Как во время медитации.

Один великий и пока живой классик изрёк: "Жизнь — это игра светотени". Уникальная божественная игра света и тени запечатлена в картинах Натальи Куренковой. Картины излучают сияние. Они словно светятся. Без фосфора в краске и подсветки. Мистический свет картин генерирует атмосферу позитива, радости и благодати. Таким образом, они не только украсят интерьеры домов, галерей, музеев, но и принесут вышеописанные настроения и состояние души.

Эти картины уникальны, как и личность художника. Наталья — инвалид детства, родилась с диагнозом "церебральный паралич". Но Наталья смогла через творчество трансформировать личность инвалида в личность большого художника. Это называется арт-терапия. Направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении для терапии искусства и творчества. В данном случае имеет место уникальный эффект. Когда искусство Натальи оказывает благодатное воздействие и на художника, и на зрителя. Таким образом, можно констатировать новое направление в медицине — цепная арт-терапия, передающаяся от художника к зрителю.

Не зря говорят, что искусство лечит. И ещё вспоминаются слова из песни: "Главней всего погода в доме. А всё другое суета…". Картины Натальи Куренковой создают прекрасную погоду в доме.