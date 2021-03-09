Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии

Президент Итало-Российской торгово-промышленной палаты Винченцо Трани рассказал, как "Спутник V" прибыл в Италию.

Профессор Воробьев о достоинствах и недостатках прививок

"Спутник V" будет производиться в Италии

В течение последних недель в Италии было много разговоров о российской вакцине, авторизованной почти в 50 странах мира. Некоторые государства-члены ЕС также дали зеленый свет "Спутнику V" — это Венгрия и Словакия.

В Италии двигателем соглашения о производстве 10 миллионов доз вакцины "Cпутник V" является Винченцо Трани — президент Итало-Российской торгово-промышленной палаты. Он заявил в интервью fanpage. it, что "производство будет налажено на заводе Adienne di Caponago в провинции Монца-э-Брианца, начиная с июля. "С этого момента и до лета между сторонами будет происходить постоянный обмен информацией и материалами", — отметил Трани.

Президент Торгово-промышленной палаты подчеркнул, что правительство Италии не участвовало в переговорах.

"Мы ограничились контактом наших ассоциированных компаний с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), чтобы производство вакцины "Спутник V" также могло быть начато в Италии", — сказал он.

По словам Трани, он представил на выбор РФПИ (занимается коммерческими делами ин-та Гамалеи) три итальянские фармацевтические компании, но только Adienne — "небольшая, с хорошей репутацией компания, специализирующаяся на онкологических, противоопухолевых и редких лекарствах, имела технические требования и необходимое оборудование".

Бизнесмен добавил, что ему не известны экономические условия соглашения между итальянской и российской сторонами, поскольку в Торгово-промышленной палате "мы ограничились представлением двух сторон".

Иностранцы активно вакцинируются в России

Сам Трани уже в начале ноября вакцинировался от Covid-19 "Спутником V" в Москве, где он прожил 20 лет.

"Я по-прежнему чувствую себя хорошо, у меня не было никаких побочных эффектов, и каждые две недели я прохожу добровольные анализы на наличие антител. Хотя прошло четыре с половиной месяца, их количество остается постоянным. Это означает, что вакцина работает", — сказал он.

Отвечая на вопрос, почему россияне не спешат вакцинироваться, Трани ответил, что у них "довольно осторожное отношение к лекарствам".

"Спутник V" доступен везде, даже в торговых центрах. Иностранцы также проходят вакцинацию, среди них много швейцарцев, которые могут добраться до России, потому что у них открытые границы, вакцинируются и многие итальянцы, проживающие там. Однако среди населения России наблюдается иное поведение: с советских времен существовала привычка избегать прививок и антибиотиков, фактически сегодня только пожилые люди и люди из группы риска вакцинируются от Covid-19, в то время как молодые предпочитают не делать этого, потому что они довольно осторожно относятся к лекарствам. Однако это может создать для них проблему, если им нужно будет показать свидетельство о вакцинации для путешествий", — сказал Трани.

Итальянские учёные проверили репутацию ин-та Гамалеи

Итальянская пресса отмечает, что производство российской вакцины начнётся при условии, что будет получено разрешение европейского регулятора EMA, однако это "только вопрос времени".

Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани Франческо Вайя призвал использовать российский препарат, особенно если вакцин не хватает.

"Если есть вакцины, которые работают, я не понимаю, почему мы не можем их использовать. В Аргентине, где препарат вводили в течение нескольких недель, "Спутник V" подтвердил выработку нейтрализующих антител в 100% случаев ", — объяснил Вайя .

"Спутник" работает. Мы провели независимую оценку этого института (Гамалеи) как исследовательского учреждения. Документ (с результатами) был распространен без желания вмешиваться в политические вопросы ", — сказал Вайя Николе Магрини, директору итальянского агентства по лекарствам, пишет Corriere della Sera.

Медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V". Согласно им, препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире: эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%.

"Он (препарат) отличается оригинальным биотехнологическим подходом, который использует два разных аденовирусных вектора между первой и второй дозой введения. Имеющиеся данные подтверждают превосходный краткосрочный профиль безопасности и, следовательно, иммуногенность, сравнимую с профилями генетических вакцин, уже разрешенных для клинического использования ", — говорится в резюме.

Ситуация с COVID -19 в Италии ухудшается

Премьер Италии Марио Драги в воскресенье выступил с телеобращением, в котором сказал, что количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, а также количество ежедневных госпитализаций в реанимацию продолжают расти. Он призвал население готовиться к усилению карантина, специалисты считают, что это будет перевод школ на обучение онлайн и ввод комендантского часа.

Как отмечает президент Фонда Гимбе Нино Картабеллотта, "сейчас началась третья волна", и политики должны учитывать тот факт, что "сегодня мы наблюдаем инфекции, возникшие примерно 2-3 недели назад, поэтому необходимо принимать решения своевременно".

Читайте по теме: Вирусолог Зверев назвал "политикой" слова регулятора ЕС о "Спутнике V"

Северная Македония получила "Спутник V" курьерской доставкой

В Аргентине мэр города вакцинировался с портретом Путина в руках