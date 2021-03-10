Кому угрожает болезнь Альцгеймера

Что такое деменция и как по-разному проявляются разные ее типы?

Об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с гериатром и геронтологом Валерием Новоселовым.

Читайте начало интервью:

Возрастзависимая патология — реальный вызов человечеству

- Деменция — это синдром. Старческое слабоумие — сейчас принято название болезнь Альцгеймера. Здесь надо знать, что болезнь Альцгеймера — это не только деменция.

И не все, что деменция — это болезнь Альцгеймера.

Синдром деменции — это когнитивные нарушения, то есть нарушения высших кортикальных функций, в основном памяти.

Дело в том, что очень часто меняется определение — и сразу меняется наше понимание.

На сегодня деменцией принято называть выраженные, то есть тяжелые когнитивные нарушения.

30 лет назад это называлось "нарушение интеллекта и памяти", которое приводит к определенным проблемам.

Бывает деменция

альцгеймеровского типа;

сосудистого типа;

лобно-височная;

с тельцами Леви.

Но по разным цифрам (у нас в России статистика отсутствует) мировой статистики, 60-70% в структуре деменции это болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера тоже неоднородна. Как раз второй вариант — сенильный — это как раз то, что мы называли "старческое слабоумие". Это конкретная форма.

— С какого примерно возраста это начинается? Я помню, даже американскому президенту Рейгану, по-моему, ставили диагноз — болезнь Альцгеймера. Какие-то прорывы есть в медицине? Что можно сделать? Как-то предотвратить, отодвинуть эти ужасы?



— Есть факторы модифицируемые и немодифицируемые.

Мозг человека — это где-то 1350-1380 г у мужчин, у женщин — чуть-чуть полегче.

Каждые 10 лет, начиная с возраста полового созревания, наш мозг теряет 3% веса. В основном идет потеря за счет нейронов.

Наш мозг имеет 86 миллиардов нейронов — нервных клеток, из них 16 миллиардов — это клетки коры.

Таким образом у нас получается, что к 90 годам остается (это естественные процессы нейродегенерации) где-то 1160 г от нашего мозга.

Этот процесс постепенной потери нейронов возрастзависимый.

Болезнь Альцгеймера начинается задолго — лет за 15 до первых проявлений.

Что такое первые проявления? Это те нарушения, когда деменции еще нет. То есть не каждый человек доживет до своей деменции. Потому что жизнь коротка.

Начинаются сначала легкие когнитивные изменения. Мы начинаем забывать где-то к годам 50-ти, например, куда ключики положили.

Есть специальные нейрофизиологические шкалы, в том числе самотестирование, когда можно ответить на вопросы и сказать, у кого это будет дальше развиваться.

Что касается вопроса, можно ли эти процессы притормозить…. Этим занимается Big Pharma. В это вложены триллионы долларов. И, к сожалению, на сегодня ни одного успешного проекта нет. Такая печальная ситуация.

С чем это связано? Первое, мы не знаем причины болезни Альцгеймера. Связывают и с герпесом I типа, и с флорой нашего рта, и генетическая есть теория. Вариантов очень много. Их все перечислять можно бесконечно.

Поскольку мы не знаем, откуда это все происходит, то, соответственно, не можем четко сказать, как противостоять этому.

Почему-то постепенно с возрастом начинают образовываться эти сенильные бляшки. Как их выводить, как уменьшить их образование — пока никто не знает.

Кстати, если у кого есть родственник с деменцией, то риск заболеть у человека вырастает в 4 раза. А если два родственника, то в 40 раз. Вот такая статистика.

— Мужчины чаще болеют, чем женщины?

— Здесь сложно сказать. По России мы ничего не знаем. Статистики нет. Мы знаем, что на сегодня в России где-то 2 миллиона людей с деменцией. Среди них 70% с болезнью Альцгеймера.

До недавнего времени с такими пациентами работали только психиатры. Сегодня с Альцгеймером могут работать неврологи, психиатры и гериатры.

Возраст является немодифицируемым фактором, на возраст мы повлиять не можем. А на модифицируемый фактор — можем.

Что может спровоцировать болезнь Альцгеймера

диабет II типа;

атеросклероз;

гипертоническая болезнь;

образ жизни;

ожирение;

депрессия;

социальная изоляция;

нарушение слуха;

избыточное потребление алкоголя и курение.

ВОЗ считает, что это эта болезнь не связана со старением. Я как геронтолог уверен, что это именно возрастзависимый процесс.

К сожалению, на сегодня реального лечения не существует.