Кому угрожает болезнь Альцгеймера

Что такое деменция и как по-разному проявляются разные ее типы?
Об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с гериатром и геронтологом Валерием Новоселовым.
Читайте начало интервью:
Возрастзависимая патология — реальный вызов человечеству
- Деменция — это синдром. Старческое слабоумие — сейчас принято название болезнь Альцгеймера. Здесь надо знать, что болезнь Альцгеймера — это не только деменция.
И не все, что деменция — это болезнь Альцгеймера.
Синдром деменции — это когнитивные нарушения, то есть нарушения высших кортикальных функций, в основном памяти.
Дело в том, что очень часто меняется определение — и сразу меняется наше понимание.
30 лет назад это называлось "нарушение интеллекта и памяти", которое приводит к определенным проблемам.
Бывает деменция
Но по разным цифрам (у нас в России статистика отсутствует) мировой статистики, 60-70% в структуре деменции это болезнь Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера тоже неоднородна. Как раз второй вариант — сенильный — это как раз то, что мы называли "старческое слабоумие". Это конкретная форма.
— С какого примерно возраста это начинается? Я помню, даже американскому президенту Рейгану, по-моему, ставили диагноз — болезнь Альцгеймера. Какие-то прорывы есть в медицине? Что можно сделать? Как-то предотвратить, отодвинуть эти ужасы?
— Есть факторы модифицируемые и немодифицируемые.
Таким образом у нас получается, что к 90 годам остается (это естественные процессы нейродегенерации) где-то 1160 г от нашего мозга.
Этот процесс постепенной потери нейронов возрастзависимый.
Болезнь Альцгеймера начинается задолго — лет за 15 до первых проявлений.
Начинаются сначала легкие когнитивные изменения. Мы начинаем забывать где-то к годам 50-ти, например, куда ключики положили.
Есть специальные нейрофизиологические шкалы, в том числе самотестирование, когда можно ответить на вопросы и сказать, у кого это будет дальше развиваться.
С чем это связано? Первое, мы не знаем причины болезни Альцгеймера. Связывают и с герпесом I типа, и с флорой нашего рта, и генетическая есть теория. Вариантов очень много. Их все перечислять можно бесконечно.
Поскольку мы не знаем, откуда это все происходит, то, соответственно, не можем четко сказать, как противостоять этому.
Почему-то постепенно с возрастом начинают образовываться эти сенильные бляшки. Как их выводить, как уменьшить их образование — пока никто не знает.
Кстати, если у кого есть родственник с деменцией, то риск заболеть у человека вырастает в 4 раза. А если два родственника, то в 40 раз. Вот такая статистика.
— Мужчины чаще болеют, чем женщины?
— Здесь сложно сказать. По России мы ничего не знаем. Статистики нет. Мы знаем, что на сегодня в России где-то 2 миллиона людей с деменцией. Среди них 70% с болезнью Альцгеймера.
До недавнего времени с такими пациентами работали только психиатры. Сегодня с Альцгеймером могут работать неврологи, психиатры и гериатры.
Возраст является немодифицируемым фактором, на возраст мы повлиять не можем. А на модифицируемый фактор — можем.
ВОЗ считает, что это эта болезнь не связана со старением. Я как геронтолог уверен, что это именно возрастзависимый процесс.
К сожалению, на сегодня реального лечения не существует.
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