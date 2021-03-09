Возрастзависимая патология — реальный вызов человечеству

Планета, а вместе с ней и Россия, стремительно стареет. Это факт объективной реальности. Почему так происходит и есть ли способ "притормозить"?

Эти и другие вопросы в программе "Точка зрения" Игорь Буккер обсудил с гериатром и геронтологом Валерием Новоселовым.

ДЛЯ СПРАВКИ:

В России количество людей пенсионного возраста и детей приблизительно одинаково: детей — 50 миллионов, пенсионеров — около 40 миллионов.

— На сегодняшний день в России педиатров, где-то 60 тысяч человек. А гериатров — то есть специалистов по возрастным болезням — всего 1700 человек на всю страну. А несколько лет назад их было всего 200 человек.

Это довольно редкая специальность.

Стареет планета, Россия тоже стареет, ибо все мы — часть планеты.

Стареет все катастрофически быстро. И процесс набирает скорость.

Поэтому гериатрия — это реалии времени, гериатрия — это медицина будущего ближайшего.

- Всемирная организация здравоохранения увеличила сроки старения. Если раньше старение начиналось в 45-50, то сейчас возраст "старости" продлили до "после 60-ти"…

— ВОЗ — это очень интересная организация. Судя по COVID. 11 марта крикнули эмоционально на весь мир слово "пандемия", хотя этого делать было совершенно необязательно, можно было обойтись. Любой полковник медицинской службы в российской армии справился бы гораздо лучше, чем этот глава из Эфиопии, представитель ВОЗ.

Предыдущая позиция ВОЗ в 2016 году (новый генеральный директор пришел в 2017 году) была более спокойная, взвешенная. Она была ориентирована на возрастзависимые заболевания как реальную проблему стареющего мира.

И был даже выпущен большой доклад о старении и здоровье в 2016 году. Целых 300 страниц, где действительно говорилось о том, что границы старости смещаются, и на сегодня очень много людей в возрасте, которые выглядят намного моложе.

Это реалии нашего времени:

до 45-летнего возраста — молодой человек;

с 45 до 59 — это человек зрелого возраста;

с 60 лет до 74 — это пожилой человек;

с 70-ти лет — это старый человек;

с 90 лет — это долгожитель;

со 100 лет — это супердолгожитель.

Есть еще люди старше 110 лет — это очень редкий случай. В нашей стране, наверное, человек 5-6, может быть, таких и есть.

На сегодня границы старости сдвигаются немножко. Могу сказать, что мы все, без исключения, выглядим моложе, чем наши родители 50 лет назад. Я помню своего отца. Он 1912 года. Я помню, когда ему было 60 лет, как мне сейчас (это фронтовик, прошедший всю войну, горел в танке, контуженный), он выглядел, конечно, гораздо старше, и функционально это был человек, который и уставал очень сильно.

- У Тургенева где-то встречается фраза "зашел старик 40 лет". Или 42. Сейчас уже не помню. Старик. Я помню, когда читал, просто поражался. В 40 лет старик!

— Я знаком с документами наших ведущих патологоанатомов, которые вскрывали Ленина, Сталина, Дзержинского, Богданова. Обратите внимание:

открываем документ Алексея Ивановича Абрикосова, академика в будущем, тогда — профессора, который вскрывает тело Ленина. Что он первым делом пишет? Ленину 53 года и 9 месяцев. Он пишет, что "перед нами труп пожилого мужчины".

Я не поверил. Думал, что это исключительный случай., поскольку была у нашего вождя, кличка Старик, я думал, может быть, какие-то особенности.

Чтобы убедиться, попросил оригинальный акт рукописный Феликса Дзержинского, тому 48 лет было на момент смерти. Там тоже написано:

"Перед нами труп пожилого мужчины".

Конечно, раньше люди выглядели намного старше. Это связано со многими причинами, в том числе и со стоматологией, с тем, что они меньше улыбались, они болели другими болезнями. Вы не поверите, в Российской империи

на первом месте перемежающаяся лихорадка (это малярия);

на втором — грипп;

на третьем месте — сифилис.

Вот такой парадокс. Сегодня — в основном возрастзависимые заболевания. Сегодня люди живут, несмотря на то, что в России живут они меньше, чем в Европе, намного дольше, чем 100 лет назад.

Если взять общую смертность, то 55% составляла детская — до 5 лет. Представляете? А до старости доживало (в нашем понимании старости) только 5% населения. Поэтому людей пожилого и старческого возраста было очень мало.

Сегодня мы доживаем до этого возраста. Поэтому сегодня возрастзависимая патология — это реальный вызов человечеству.

Даже COVID — это возрастзависимое заболевание. То есть риски растут пропорционально возрасту:

чем человек старше, тем выше риски заболеть, получить осложнения.