Планета, а вместе с ней и Россия, стремительно стареет. Это факт объективной реальности. Почему так происходит и есть ли способ "притормозить"?
Эти и другие вопросы в программе "Точка зрения" Игорь Буккер обсудил с гериатром и геронтологом Валерием Новоселовым.
ДЛЯ СПРАВКИ:
— На сегодняшний день в России педиатров, где-то 60 тысяч человек. А гериатров — то есть специалистов по возрастным болезням — всего 1700 человек на всю страну. А несколько лет назад их было всего 200 человек.
Это довольно редкая специальность.
- Всемирная организация здравоохранения увеличила сроки старения. Если раньше старение начиналось в 45-50, то сейчас возраст "старости" продлили до "после 60-ти"…
— ВОЗ — это очень интересная организация. Судя по COVID. 11 марта крикнули эмоционально на весь мир слово "пандемия", хотя этого делать было совершенно необязательно, можно было обойтись. Любой полковник медицинской службы в российской армии справился бы гораздо лучше, чем этот глава из Эфиопии, представитель ВОЗ.
Предыдущая позиция ВОЗ в 2016 году (новый генеральный директор пришел в 2017 году) была более спокойная, взвешенная. Она была ориентирована на возрастзависимые заболевания как реальную проблему стареющего мира.
И был даже выпущен большой доклад о старении и здоровье в 2016 году. Целых 300 страниц, где действительно говорилось о том, что границы старости смещаются, и на сегодня очень много людей в возрасте, которые выглядят намного моложе.
Это реалии нашего времени:
Есть еще люди старше 110 лет — это очень редкий случай. В нашей стране, наверное, человек 5-6, может быть, таких и есть.
На сегодня границы старости сдвигаются немножко. Могу сказать, что мы все, без исключения, выглядим моложе, чем наши родители 50 лет назад. Я помню своего отца. Он 1912 года. Я помню, когда ему было 60 лет, как мне сейчас (это фронтовик, прошедший всю войну, горел в танке, контуженный), он выглядел, конечно, гораздо старше, и функционально это был человек, который и уставал очень сильно.
- У Тургенева где-то встречается фраза "зашел старик 40 лет". Или 42. Сейчас уже не помню. Старик. Я помню, когда читал, просто поражался. В 40 лет старик!
— Я знаком с документами наших ведущих патологоанатомов, которые вскрывали Ленина, Сталина, Дзержинского, Богданова. Обратите внимание:
Я не поверил. Думал, что это исключительный случай., поскольку была у нашего вождя, кличка Старик, я думал, может быть, какие-то особенности.
Чтобы убедиться, попросил оригинальный акт рукописный Феликса Дзержинского, тому 48 лет было на момент смерти. Там тоже написано:
"Перед нами труп пожилого мужчины".
Конечно, раньше люди выглядели намного старше. Это связано со многими причинами, в том числе и со стоматологией, с тем, что они меньше улыбались, они болели другими болезнями. Вы не поверите, в Российской империи
Вот такой парадокс. Сегодня — в основном возрастзависимые заболевания. Сегодня люди живут, несмотря на то, что в России живут они меньше, чем в Европе, намного дольше, чем 100 лет назад.
Если взять общую смертность, то 55% составляла детская — до 5 лет. Представляете? А до старости доживало (в нашем понимании старости) только 5% населения. Поэтому людей пожилого и старческого возраста было очень мало.
Сегодня мы доживаем до этого возраста. Поэтому сегодня возрастзависимая патология — это реальный вызов человечеству.
Даже COVID — это возрастзависимое заболевание. То есть риски растут пропорционально возрасту:
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