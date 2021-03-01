Виктор Зуев: "приготовить" искусственный вирус очень непросто

Большинство наших соотечественников — 64 процента — полагают, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. И лишь 23 процента респондентов считают, что вирус возник естественным путём.

Сомнения жителей России

Таковы данные опроса, проведённого "Левада-центром" (организация признана иноагентом) 18-24 февраля. Согласно данным этого опроса, 56 процентов россиян заявили, что в общем не боятся заразиться коронавирусом. Сделать прививку российской вакциной от вируса готовы 30 процентов респондентов, 62 процента сказали, что не готовы, четыре процента уже привились.

Более половины участников опроса — 51 процент — полагают, что снятие ограничений, связанных с пандемией, делается своевременно. Считают, что ограничение снимать рано 22 процента, ещё 21 процент участников опроса полагают, что отменить ограничения нужно было раньше.

"Изменения происходят без вмешательства человека"

Про просьбе "Правды.Ру" данные опроса прокомментировал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

По его словам, "приготовить" искусственный вирус очень непросто:

"В нашем мире происходят изменения без всякого вмешательства человека. Я вам приведу пример с этим же COVID-19. Помните, когда начался разговор, причём такой тревожный разговор о том, что английский штамм появился? Дескать, у него какие-то изменения, не сделан ли он искусственно? А потом появился южноафриканский. Помните?”

"Так знаете, как на это отреагировала наша замечательная Анна Юрьевна Попова, глава Роспотребнадзора? Она сказала, что вообще в течение этого года было зарегистрировано чуть ли не несколько тысяч изменений в составе генетического материала вируса. Но эти все изменения не приводили к каким-то драматичным последствиям. Вот в чём дело. Изменения происходят. Вы не забывайте, что этот возбудитель сейчас объял собой фактически всю планету", — сказал вирусолог.

"Мы общаемся с животным миром. А животный мир "нафарширован" вирусным материалом. То есть происходит ежедневный, ежесекундный обмен. Поэтому где-то что-то подцепить… Чем чаще и дальше мы будем ездить, тем больше шансов что-то подцепить. Если вы завтра скажете своим близким, что вы собираетесь в Африку, то вам скажут, что только обязательно сделайте прививку от вируса желтой лихорадки. Потому что там-то люди не боятся этого вируса, они вирусоносители, у них иммунитет к этому вирусу, а у нас с вами его нет", — отметил для "Правды.Ру" Виктор Зуев.

"Гигантское количество вирусов находится в океане. Нам с вами даже в голову не приходит. Просто надо об этом помнить. А самое главное, надо на этом основании широко использовать вакцинацию. Потому что лучше вакцины против вирусных инфекций человечество ещё ничего не придумало", — подчеркнул эксперт.