Четыре мутанта коронавируса

На смену китайскому коронавирусу в атаку на человечество устремились четыре мутанта: британский, бразильский, южноафриканский и японский. Что о них пишут мировые СМИ и о чем докладывают ученые?

Великобритания

Согласно докладу Британской экспертной комиссии вирусологов и эпидемиологов (The New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group/ NERVTAG), смертность от британского коронавируса B.1.1.7 или VUI202012/1 приблизительно на 30% выше по сравнению с SARS-CoV-2. Его появление в Соединенном Королевстве датируется сентябрем прошлого года.

В отношении почти повсеместно распространенного вируса циркулируют две новости. Помимо увеличения числа летальных исходов, "британец" гораздо более заразен. Компьютерное моделирование показало, что этот штамм может способствовать дальнейшему развитию пандемии. Хорошая же новость состоит в том, что на него действуют вакцины и у переболевших к нему вырабатывается иммунитет.

ЮАР

Появившийся в Южно-Африканской Республике B.1.351 или 501Y. V2 в настоящий момент не пощадил жителей как минимум трех десятков стран. По состоянию на конец января, как следует со слов замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, южноафриканский штамм в России не обнаружен.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) уверены, что эта разновидность патогена впервые объявилась в начале октября 2020 года в городском округе Бухта Нельсона Манделы (ЮАР).

Став доминирующим в ЮАР, "южноафриканец" отправился в Австралию, а затем принялся терроризировать Западную Европу:

Великобританию,

Германию,

Францию,

Бельгию и др.

Больше всего медиков беспокоит способность этой мутации противостоять всем известным вакцинам от COVID-19. Ученые не располагают информацией, что он влияет на тяжесть протекания заболевания.

Как сообщает местный online-портал Daily Maverick, директор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения и специалист по вакцинам Виллем Ханеком (Willem Hanekom) назвал "убедительными и положительными" результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V", которые были опубликованы в научном журнале Lancet.

Бразилия и Япония

В Стране восходящего солнца первыми отметили появление бразильского штамма B.1.1.248 или P.1. Местом его возникновения называют столицу бразильского штата Амазонас, город Манаус (Manaus). Две трети жителей этого мегаполиса уже переболели коронавирусной инфекцией, а привезли его из Бразилии четыре японских туриста.

Мутации этого штамма аналогичны южноафриканскому варианту, однако в настоящее время о нем, по сравнению с другими, имеется крайне скудная информация. Среди прочего, нет пока ответов на вопросы, насколько он опасен и насколько эффективна против него вакцина.