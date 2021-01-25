COVID-12: лучше кашлять, чем говорить

Согласно последним исследованиям, обычная беседа — особенно в плохо вентилируемых помещениях — может способствовать большей передаче инфекции COVID-19, нежели кашель. В этих условиях вирус может распространяться более чем на два метра всего за секунды.

Самый ЭФФЕКТИВНЫЙ способ защиты от коронавируса

Лучше кашлять, чем говорить

Результаты показывают, что одного социального дистанцирования недостаточно для предотвращения передачи COVID-19. Не являясь панацеей, маски для лица и правильная вентиляция вс` же играют важную роль для сдерживания распространения этого инфекционного заболевания.

Продолжительный разговор с большей вероятностью, чем кратковременный кашель, может распространить вирус, так полагают медики, потому что при кашле образуются более крупные, чем при разговоре капли, которые быстрее оседают на пол. Для сравнения, количество инфекционных частиц в воздухе после покашливания оседает после одной-семи минут, а после полуминутного разговора количество инфекционных частиц упадёт до аналогичного уровня только спустя полчаса и даже больше.

"Вентиляция имеет первостепенное значение для минимизации риска заражения в помещениях", — сообщают в своей статье учёные Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона.

Согласно смоделированным сценариям, риск быть инфицированным после пребывания в одном с больным помещении снижался в три раза, если воздух в нём полностью вентилировался десять раз в час.

Нерукотворный коронавирус

По-прежнему нет доказательств, что коронавирус создан искусственно. SARS-CoV-2 очень похож на два других коронавируса, которые вызвали вспышки в последние десятилетия, SARS-CoV и MERS-CoV. И все три вируса, похоже, произошли от летучих мышей. Короче говоря, характеристики SARS-CoV-2 соответствуют тому, что мы знаем о других коронавирусах естественного происхождения, которые перешли от животных к людям.

Опубликованная 17 марта 2020 года в журнале Nature Medicine статья предоставила первые убедительные доказательства, что корона не была "спроектирована в лаборатории". Ключевая часть SARS-CoV-2, то есть спайк-белок, почти наверняка возникла в природе, а не является рукотворным творением. Если бы попытались создать смертельный вирус на основе исходного SARS, скорее всего, не выбрали бы мутации, которые появляются в SARS-CoV-2, поскольку его мутации не очень хорошо помогают этому вирусу связываться с человеческими клетками.

Домашние животные не заражают своих хозяев

Хотя домашние питомцы в редких случаях подвержены риску заражения COVID-19, нет никаких доказательств того, что они могут передавать его людям. Было несколько сообщений о кошках и собаках, которые заразились коронавирусом после контакта со своими инфицированными владельцами. В апреле две кошки из Нью-Йорка дали положительный результат на COVID-19, но у владельца одной из них было подтверждено наличие этого вируса до того, как у кошки проявились симптомы.

На всякий случай американские центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) рекомендуют людям с COVID-19 попросить кого-нибудь выгуливать и ухаживать за домашними животными, пока они болеют. В любом случае необходимо мыть руки после прикосновений к животным, поскольку от них можно заразиться другими болезнями.

Добавки витамина С не уберегут от заражения COVID-19

Несмотря на то что витамин С способствует поддержанию иммунитета, у исследователей пока ещё не имеется доказательств того, что добавки витамина С делают невосприимчивыми к инфекции COVID-19. Для большинства людей дополнительный приём витамина С не предохраняет даже от простуды, однако помогает сократить её продолжительность.

Нет данных, свидетельствующих о том, что другие так называемые иммуностимулирующие добавки:

цинк,

зеленый чай

эхинацея, —

также помогают предотвратить инфицирование COVID-19.

Медики во всех странах предупреждают от приобретения средств, которые рекламируют как лекарства от коронавируса.