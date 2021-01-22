Врач-иммунолог: "О выборе вакцины против COVID пока речь не идет. Прививаются массово"

Неопытному человеку легко запутаться в многообразии придуманных вакцин от коронавируса. О том, как вакцины устроены и каковы реалии их применения, "Правде.Ру" рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

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Игорь Буккер: Есть матричные и векторные вакцины против COVID-19. Можно ли пояснить популярно, чем они друг от друга отличаются?

— Чтобы иммунная система начала вырабатывать антитела, нужно предъявить вирусный белок. Он попадает в организм при помощи вакцины. В классические вакцины вводится либо убитый вирус, как в НИИ Чумакова, либо фрагменты белка, как в "ЭпиВакКорона". Иной путь — заставить вырабатывать этот белок самостоятельно.

Здесь можно ослабить вирус, но чтобы у него оставались вот эти белки. На этой основе были сделаны вакцины от полиомиелита, кори, краснухи, то есть на ослабленном вирусе.

Векторная вакцина — мы берем неопасный вирус, переносимый практически без симптомов, и к нему пришиваем информацию о каком-то белке, против которого нам нужно иммунизировать. Сам вектор, то есть вводимый аденовирус, не способен размножаться в организме. Но, выдавая информацию о вирусных белках, клетки организма сами его производят, белок поступает в циркуляцию, начинают вырабатываться антитела.

Векторной вакцина называется, потому что точка приложения известна — это эпителий дыхательных путей. Там он реплицируется, но зараженные вектором клетки живут недолго, меняются за 7-10 дней.

Матричные вакцины сделаны по другому принципу. Там используется вирусная, матричная РНК, завернутая в липидную частицу. Условно говоря, очень маленькая капелька жира. В организме человека она может попасть в любую клетку, помимо эпителия. Клетки живут разное время, вплоть до нескольких лет. Мы до сих пор не знаем, что произойдет, если в этих "долгожителей" попадет вирусная РНК. Что-то подозрительно много летальных исходов после матричной вакцины…

C выбором проблемы?

— Если у врача есть выбор вакцин для прививки, он должен индивидуально подходить к больному? Или какая есть, такую и вкалывать?

— Лечащий врач не выбирает вакцину. У нас прививочная кампания идет по территориальному признаку массово. Задача врача при осмотре — определить, есть ли противопоказания к вакцинации. А о выборе вакцины речи не идет. Может быть, он будет в следующих сезонах, но я сильно сомневаюсь. Есть определенная логистика, и сложно сделать выбор вакцин в одном медучреждении. Если только в совсем специализированных исследовательских центрах.

Если вы сомневаетесь, можете подойти к терапевту и спросить, есть ли у вас противопоказания к вакцине в вашем городе. Что касается "Спутника V", то у этой вакцины противопоказаний не очень много. Это состояние острого заболевания, включая хронические обострения, например, гастрит, язва желудка. Других серьезных противопоказаний нет.

Отдельно решается вопрос с онкобольными. Сами эти заболевания не противопоказаны, но надо смотреть состояние пациента. Сахарный диабет тоже не противопоказан, если человек контролирует сахар инсулином или таблетками. Так что речь идет о возможной необходимости предварительной подготовки к вакцинации.

Сок как метод борьбы с COVID?

— Недавно один ваш коллега, отоларинголог, сказал, что можно принимать холодный сок грейпфрута или апельсина, тем самым тренируя свое горло, через которое в основном попадает инфекция.

— Мы очень плотно работаем с ЛОР-врачами. Есть направление — терапия холодом или криотерапия. Методики такие есть, довольно интересные, но не все врачи умеют их применять.

Самое главное при криотерапии — это обучить пациента это делать, если речь идет о лечении на дому. Та же самая ситуация, например, закаливание. Мы же применяем методы закаливания, только надо четко дать инструкции пациенту, как это делать, и здесь самое главное — постепенность.