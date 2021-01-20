Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Александр Шторм

Заставят ли россиян делиться на "чистых" и "ковидоопасных"?

Здоровье

Идея "ковидного" паспорта хорошо иллюстрирует выводы Оруэлла, Замятина и Хаксли. В наше время антиутопии становятся реальностью.

Заставят ли россиян делиться на "чистых" и "ковидоопасных"?

Никто не спрашивал, хотят ли россияне использовать COVID-паспорта, бейджи, QR-коды. Просто выяснилось, что так надо. В романе Джорджа Оруэлла "1984" была озвучена мысль, что "каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются — безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет".

Как пишет обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько, государство в последние годы стремится получить все данные граждан, в том числе биометрические, финансовые, поведенческие, а после ими торговать. Так Россия и пришла к тому, чтобы гулять исключительно домами и улицами.

Тенденция такова, что скоро всех обяжут иметь документы, которые позволят беспрепятственно передвигаться. Без подобной бумажки человека ждёт ограничение в правах. Власти всерьёз взялись за этот вопрос, уверен он.

Как заявил председатель парламентского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, анализ и обработка собранной информации, в том числе с привлечением искусственного интеллекта, открывают "невероятные возможности". Дивный новый мир не за горами, в общем.

По его же словам, "нужно понимать, как мы этим управляем". Интересно, кем они собрались управлять, если вакцинолог Евгений Тимаков не видит причин для подобной меры, так как неизвестно, сколько будет действовать прививка.

А увеличивать в России и без того безбожное социальное неравенство — плохая идея.

Действительно, сегодня нет отсроченных испытаний вакцины. Неизвестно, какие будут последствия, да и эпидпроцесс пойдёт физиологически по своим течениям. Вовсе не факт, что всё пройдет, как предполагалось.

Так что любые преференции по этому признаку будут, мягко говоря, необоснованными, Но в Башкирии уже ввели аналог такого документа. "Антиковидный паспорт" с 5 февраля можно получить через портал госуслуг и использовать по алгоритму QR-кода. Профессор Владислав Шафалинов раскритиковал эту идею на корню.

"Это сегрегация населения по признаку "привился — не привился". Потому что это очевидно приведёт за собой поражение в правах тех людей, которые не привиты. По самым разным причинам… Осталось только вспомнить еврейские гетто и "звезду Давида" ещё, сверху жёлтого цвета, и номер выдать. То есть это люди, с моей точки зрения, случайные вообще во власти", — заявил Шафалинов.

Такая модель всегда проходит под соусом общественного блага. И в итоге всё сводится к тому, какие бонусы, какие преимущества получат те, у кого будет нужная бумажка. Но по факту все эти бейджи и QR-коды ограничивают россиян в правах и свободах. Всеобщего счастья нельзя добиться насильно, подытожил Пронько.

С ним согласны и авторы телеграм-канала "Кстати", отметившие, что "ковидный" паспорт в нашей стране очень опасная затея, которая даёт власти возможность играться со свободами граждан как угодно. И ладно бы доверие между властью и обществом было как в Европе, однако его нет. Все же всё понимают.

Поэтому эксперты уверены: "Если дать ещё возможность среднему чиновнику решать, разрешать тебе ходить в ресторан или ехать за границу, то можно легко получить обезьяну с гранатой".

Впрочем осталась надежда, что в России не будет COVID-паспортов. Об этом заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она рассказала, что "планируется вести электронный реестр привившихся от коронавируса, но это не будет "паспортом", так как прививка — дело добровольное"…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Елена Тимошкина
Темы covid-19 коронаврус covid-паспорт юрий пронько цифровой гулаг дмитрий морозов евгений тимаков владислав шафалинов пандемия коронавируса вакцина от коронавируса
Новости
Эксперты ВОЗ заявили об огромном дефиците вакцин от COVID-19
В повестке Госдумы нет обсуждения "ковид-паспортов"
Король не бьёт даму: в Европе придумали толерантные игральные карты
Инновация от Киева: "тюрьмы нового типа"
Палеонтологи обнаружили древних предков светлячков
Матвиенко рассказала об ожиданиях, связанных с Байденом
Киркоров поздравил Бузову с днём рождения и сыграл с ней в ладушки
Отколовшуюся льдину с рыбаками унесло в Охотское море
Польховский рассказал о состоянии Логинова перед этапом в Антхольце
Роспотребнадзор предупредил россиян о нашествии тараканов
Последние материалы
Король не бьёт даму: в Европе придумали толерантные игральные карты
Инновация от Киева: "тюрьмы нового типа"
Палеонтологи обнаружили древних предков светлячков
Заставят ли россиян делиться на "чистых" и "ковидоопасных"?
Киркоров поздравил Бузову с днём рождения и сыграл с ней в ладушки
Матвиенко рассказала об ожиданиях, связанных с Байденом
Отколовшуюся льдину с рыбаками унесло в Охотское море
Польховский рассказал о состоянии Логинова перед этапом в Антхольце
Роспотребнадзор предупредил россиян о нашествии тараканов
Володин рассказал о депутатах ГД и двойном гражданстве
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Общество
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Интересные Новости
Перед Капитолием американские флаги образовали российский триколор
Новости Украины
Неонацистов в Одессе "взбесил" магазин еврейской кухни
Любовь Степушова Запад делает проигрышную ставку на Навального Любовь Степушова Усам Оздемиров Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя Усам Оздемиров Руслан Веснянко Стартовал очередной этап насильственной украинизации Руслан Веснянко
Комментарии
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Слияние трёх: в России появится условно-новая партия
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Запад делает проигрышную ставку на Навального
Израиль обстрелял башни наблюдения в секторе Газа
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз
Сергей Богачёв: в ближайшие два-три года активность Солнца будет расти
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
В Офисе Зеленского придумали, чем завлечь Илона Маска на Украину
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Евгений Бунимович: есть проблемы, о которых мы даже не думали год назад
У Путина нет дворца: Песков о новом расследовании ФБК
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников