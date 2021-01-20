Заставят ли россиян делиться на "чистых" и "ковидоопасных"?

Идея "ковидного" паспорта хорошо иллюстрирует выводы Оруэлла, Замятина и Хаксли. В наше время антиутопии становятся реальностью.

Никто не спрашивал, хотят ли россияне использовать COVID-паспорта, бейджи, QR-коды. Просто выяснилось, что так надо. В романе Джорджа Оруэлла "1984" была озвучена мысль, что "каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются — безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет".

Как пишет обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько, государство в последние годы стремится получить все данные граждан, в том числе биометрические, финансовые, поведенческие, а после ими торговать. Так Россия и пришла к тому, чтобы гулять исключительно домами и улицами.

Тенденция такова, что скоро всех обяжут иметь документы, которые позволят беспрепятственно передвигаться. Без подобной бумажки человека ждёт ограничение в правах. Власти всерьёз взялись за этот вопрос, уверен он.

Как заявил председатель парламентского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, анализ и обработка собранной информации, в том числе с привлечением искусственного интеллекта, открывают "невероятные возможности". Дивный новый мир не за горами, в общем.

По его же словам, "нужно понимать, как мы этим управляем". Интересно, кем они собрались управлять, если вакцинолог Евгений Тимаков не видит причин для подобной меры, так как неизвестно, сколько будет действовать прививка.

А увеличивать в России и без того безбожное социальное неравенство — плохая идея.

Действительно, сегодня нет отсроченных испытаний вакцины. Неизвестно, какие будут последствия, да и эпидпроцесс пойдёт физиологически по своим течениям. Вовсе не факт, что всё пройдет, как предполагалось.

Так что любые преференции по этому признаку будут, мягко говоря, необоснованными, Но в Башкирии уже ввели аналог такого документа. "Антиковидный паспорт" с 5 февраля можно получить через портал госуслуг и использовать по алгоритму QR-кода. Профессор Владислав Шафалинов раскритиковал эту идею на корню.

"Это сегрегация населения по признаку "привился — не привился". Потому что это очевидно приведёт за собой поражение в правах тех людей, которые не привиты. По самым разным причинам… Осталось только вспомнить еврейские гетто и "звезду Давида" ещё, сверху жёлтого цвета, и номер выдать. То есть это люди, с моей точки зрения, случайные вообще во власти", — заявил Шафалинов.

Такая модель всегда проходит под соусом общественного блага. И в итоге всё сводится к тому, какие бонусы, какие преимущества получат те, у кого будет нужная бумажка. Но по факту все эти бейджи и QR-коды ограничивают россиян в правах и свободах. Всеобщего счастья нельзя добиться насильно, подытожил Пронько.

С ним согласны и авторы телеграм-канала "Кстати", отметившие, что "ковидный" паспорт в нашей стране очень опасная затея, которая даёт власти возможность играться со свободами граждан как угодно. И ладно бы доверие между властью и обществом было как в Европе, однако его нет. Все же всё понимают.

Поэтому эксперты уверены: "Если дать ещё возможность среднему чиновнику решать, разрешать тебе ходить в ресторан или ехать за границу, то можно легко получить обезьяну с гранатой".

Впрочем осталась надежда, что в России не будет COVID-паспортов. Об этом заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она рассказала, что "планируется вести электронный реестр привившихся от коронавируса, но это не будет "паспортом", так как прививка — дело добровольное"…