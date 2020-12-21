Целлюлит: как его победить при помощи диеты

Восстановление фигуры — дело кропотливое, долгое, требующее терпения и системы. Избавление от такой эстетической проблемы как целлюлит — из той же серии. Разумеется, придется биться с ним на всех фронтах: упражнения, массажи, кремы и т. д. Но без диеты эти усилия могут оказаться тщетными, поскольку питание напрямую влияет на появление "апельсиновой корки".

Откуда все это?

Целлюлит не является медицинской проблемой (за исключением особо тяжелых запущенных случаев) и еще несколько десятилетий назад на него просто не обращали внимания, хотя фигуры многих женщин не отличались идеалом.

Лишь с начала XXI века целлюлит возвели в ранг основного врага женской красоты и принялись искать методы борьбы.

В итоге выяснили причины появления, поделили его на стадии и, конечно же, придумали как от него избавиться.

Представляет собой это состояние (которое свойственно больше женщинам) патологическую трансформацию подкожной клетчатки. Это становится возможным из-за нарушения кровообращения и обмена веществ в верхних слоях кожи. В итоге жировые клетки начинают расти, разрушая соединительную ткань, что и проявляется буграми и ямками на коже.

Но часто проблема возникает вовсе не из-за ожирения. Вернее, не из-за него одного.

По мнению медиков, "апельсиновая корка" бывает водной (из-за застоя жидкостей в тканях и накопления токсинов) и жировой (при разрастании подкожного сала).

Увидеть проблему можно и у худых подтянутых женщин, в то время как полно довольно пышных дам с идеально ровными бедрами и ягодицами.

Питание и "бугры" на бедрах

Какой бы не была причина появления "корки" — питание в любом случае играет важную, если не решающую роль. Еда делает наше тело как больным, так и здоровым.

Копчености, сладости, фаст-фуд, жареное — прямой путь к проблемам и с телом, и со здоровьем. А если к ним добавить вредные привычки и малоподвижный образ жизни — закономерный итог будет обеспечен.

Полезные и вредные продукты

Вредных продуктов, как всегда, больше: помимо давно известной запрещенной еды, которая перечислена выше, для того, чтобы вернуть коже на бедрах гладкость, нужно отказаться и от:

молочных продуктов (допускаются кисломолочные составы при низкой жирности),

бананов и винограда,

животных жиров,

мяса (за исключением курицы, индейки и кролика).

Разрешаются:

овощи,

нежирная рыба,

твердый сыр,

гречневая, рисовая и овсяная крупы,

морепродукты.

Диеты при целлюлите

Чтобы кожа вновь стала гладкой и эластичной понадобится соблюдение диет, которые нормализуют метаболизм, очистят межклеточное пространство, нормализуют работу кишечника.

Однако все они — краткосрочны из-за жесткого ограничения в них жиров, белков и углеводов, что может навредить организму.

Есть желательно в одно и то же время, а суточные приемы пищи разбить на 5 небольших порций.

Гречневая

Гречка — одна из самых полезных круп, содержащая максимум витаминов и полезных веществ. Диет с ней немало, но максимально эффективными считаются следующие:

1. Стакан крупы делится на несколько порций — это суточный объем.

Можно пить нежирный кефир, минералку без газа, зеленый чай с лимоном без сахара. Допускается зеленое яблоко.

2. Эта диета длится до 3 дней.

В гречку можно добавлять немного растительного масла и лука. В случае сладкой каши допускается заправлять ее медом.

Бессолевая

Смысл диеты заключен в ее названии. Именно соль, задерживая воду в организме, часто дает те самые объемы, от которых нужно избавляться.

Замена соли на приправы решит вопросы вкусности блюд. Диета не опасна для здоровья и ее можно практиковать довольно часто.

Кефирная

Несмотря на кажущуюся простоту — не простая диета, относящаяся к "жестким".

При этом довольно действенная — недельные потери веса могут доходить до 5-7 кг. Кроме того, отлично очищает организм.

При ней допускается не более 1000 ккал в день.

Совмещать ее можно с картофелем без соли, запеченным в духовке, нежирным творогом, отварной грудкой курицы и несладкими фруктами.