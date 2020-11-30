Быть красивой: витамины и полезные вещества, ответственные за внешность

Красота — это здоровье. Здоровье, как мы знаем, начинается изнутри, а значит оба процесса: "быть красивой" и "быть здоровой" — взаимосвязаны. Неслучайно по цвету лица судят о состоянии здоровья. Внутренние процессы организма не могут не отражаться на состоянии самого крупного органа человеческого тела — кожи. Одно из основных условий красоты — крепкое здоровье.

Организм женщины выносливее, чем у мужчин. Да, мы не всегда можем похвастать аналогичной физической силой, но во многом остальном женщины будут на первом месте. И ответственны за это — гормоны.

Но вместе с силой и выносливостью они "дарят" и заботы. Если нарушается их баланс, то организм со временем начинает "сыпаться". Чтобы этого не произошло, следует позаботиться о равновесии, идеальном соотношении полезных веществ в организме.

Какие витамины и микроэлементы нужны

Железо

Оно входит в состав гемоглобина, уровень которого крайне важен для женщин, поскольку они ежемесячно теряют определенное количество крови.

При нарушениях наступает анемия, а вместе с ней внешние проявления: ломкость и сухость волос, ногтей, бледность. Проявляется она и в самочувствии: слабость, депрессия, апатия, нарушение работы кишечника, раздражение слизистых…

Конечно, чтобы употреблять препараты железа, его сначала следует проверить лабораторным путем. Но для ежедневного применения подойдут обычные продукты: говядина, печень, гречка. Содержат дозы железа в себе почти все овощи красного цвета. Лучше всего есть их сырыми.

Кальций

Кальций — строительный материал костей и зубов, а также отвечает за ногти, волосы и даже кожу. Кроме того, он ответственен за многочисленные функции клеток и бывает так, что организм, недополучающий кальция, начинает черпать его как раз из костей и зубов.

Особенно это частый процесс у беременных и женщин, вступивших в менопаузу.

Чтобы не испытывать проблем, следует регулярно употреблять молочные (особенно натуральный творог) продукты, рыбу, мясо.

Витамины А и Е

Самые известные "витамины красоты".

Поскольку они являются жирорастворимыми, то и употреблять их в виде добавок следует вместе с пищей.

Витамин А поддерживает уровень коллагена, не давая коже становиться вялой, сухой, тусклой, а слизистым покрываться трещинами (в том числе и на половых органах и кишечнике).

Витамин Е - чисто "женский" витамин, играющий одну из ключевых ролей в репродуктивной женской системе.

Эти витамины содержатся в рыбе, яйцах, ягодах, маслах, печени трески.

Витамин D

На сегодняшний день, пожалуй, король витаминов. По крайней мере, последние исследования свидетельствуют о нем, как о панацеи от всех проблем со здоровьем.

Из-за особенностей климата и использования средств защиты от солнца (а солнце его основной источник), витамина D часто не хватает, что приводит к серьезному сбою в организме, не говоря уже о внешних проявлениях.

В случае, если результаты анализов показали его нехватку, следует проконсультироваться с врачом о необходимых дозах и курсах приема.

Йод

Еще один жизненно важный микроэлемент. К сожалению, практически каждая третья женщина на постсоветском пространстве страдает нарушением функции щитовидной железы, которая регулирует сложнейшие механизмы всего организма.

Необходимо сдавать анализы на ТТГ (тиреотропный гормон), обязательно посещать эндокринолога и регулярно употреблять в пищу морепродукты и орехи, а также как можно чаще бывать на море.

Фолиевая кислота

Обладает антираковыми свойствами, а при ее нехватке в скором времени появляется анемия, раздражение, панические атаки, может замедляться мыслительная деятельность. Поскольку фолиевая кислота вырабатывается в кишечнике, то ее нехватка может свидетельствовать о проблемах с рационом.

Чтобы избежать ее дефицита необходимо на постоянной основе употреблять в пищу:

печень,

горох,

фасоль,

спаржу,

орехи.

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