Почему бывают несчастливы привлекательные женщины

Отношения мужчины и женщины всегда интересны: какие мужчины нравятся женщинам, какие женщины нравятся мужчинам — вечный вопрос, на который нет однозначного ответа.

В программе "Популярное кино глазами психолога" на "Правде.Ру" с мужскими предпочтениями на примере ленты "Голая правда" пытались разобраться Маргарита Кичерова и психолог Светлана Шарко.

Сюжет прост: главная героиня — умница, красавица, продюсер на телевидении — пыталась привлечь внимание мужчин. То есть она очень хотела познакомиться, и каждый раз это было у неё неудачно.

Читайте начало интервью:

Почему в жизни мы ищем идеального партнёра и не находим

- В этом фильме много чего интересного можно увидеть. Он вообще лёгкий и с очень разными ароматами, я бы сказала.

Героиня — дама, конечно, интересная, но ей один парень говорит:

"Ты ведёшь себя как мужик".

- А ещё советует ей похудеть…

— Нет, не надо худеть. Очень хочется женщинам всем сказать: не надо худеть! Надо себя с любовью одевать. И принимать себя с любовью.

Часто женщины выглядят как унылая картинка. Одежда, макияж — это своего рода паранджа, которую надевает на себя женщина. Потому что страшно себя показать.

По моим наблюдениям — а я долгие годы работаю с женщинами, в том числе с темой сексуальности и запретов — иногда даже сверхяркий макияж, когда женщина выглядит немножечко истерично — это тоже своего рода паранджа, то есть она такая, что к ней не подойдёт мужчина, с которым, как говорится, можно сложить близкое и тёплое.

— В философии было такое — доказательство от противного.

— Похоже на правду про доказательство от противного. Это называется — не подходи ко мне, я вся такая, что ты не осилишь, парень.

Это маска, за которой женщина прячет сексуальность. Демонстрирует, что ей не до флирта…

А что такое флирт, что такое сексуальность? Это способность или возможность контакта, когда ты видишь другого и одновременно чувствуешь в моменте себя.

А многие женщины, когда расфуфыриваются — они как бы делают образ. Она сделала образ. И спрятала себя. Долго-то образ не продержишь.

Как в фильме. Героиня спросила своего чудесного доктора: "А ты меня за что любишь? Почему я тебе нравлюсь?".

И он ей рассказывает, что он влюблен в тот образ, который создал наш главный герой, той девушки, которая ходит на бейсбол, которая любит пиво, которая делает то-то и то-то. А она другая.

И вот эти все фасадные вещи, как говорят психологи, они мешают.

— Получается, мы все из себя что-то лепим периодически.

— Да, конечно, я не против игры. Например, флирт — это тоже ведь игра, это лепка чего-то. Главное в этот момент — понимать, что ты создаёшь игру, понимать какие-то моменты, а не просто брать некий образ, который почему-то описан в каком-то журнале как правильный, но ты совершенно не можешь в нём быть.

Мне как человеку, много работающему с женщинами, попадаются иногда клиентки, которые прослушали какой-то, например, курс про то, как соблазнять, и они поняли, что, например, сексуально — надеть чулки со стрелками. И вот она идёт в чулках со стрелками, а чулки вдруг подобрала неправильно по размеру. И бедная женщина идёт и думает:

"Господи, там не сбилась стрелка? Не сполз чулочек?" И в этот момент — всё, её совершенно нет.

— А если вспомнить эпизод, когда героиня звонила герою Джерарда Батлера, Марку, и он её не видел. Она разговаривала с ним так, как чувствовала, естественно. И что он решил? Он сказал, что "вы урод, наверное, потому что так красавицы не разговаривают, будь вы красивой, вы бы уже сейчас имели какого-нибудь простофилю и пудрили ему мозги". Неточная цитата, но что-то в этом роде. Почему привлекательные женщины иногда не могут построить отношения из-за своего поведения? Они же привлекательные.

— Привлекательность не является чем-то значимым в построении отношений. Привлекательность является важной как первый сигнал, который считывает кто-то, кому наше тело, внешний вид подходит.

Но дальше, когда случился контакт, там кроме привлекательности что видят? То, какая она: характер, поведение, многие другие характеристики. И часто привлекательные женщины, те, про которых можно сказать — красивы, как наша героиня, они не могут быть в отношениях, потому что общество к ним имеет огромные претензии. Кстати, женщины нападают на красивых женщин. И мужчины тоже имеют огромное количество претензий к красивым женщинам.

Главная претензия: если ты привлекательная, ты будешь пудрить мозги.

Или вот ещё: если у нее что-то есть, говорят о том, что, скорее всего, она это получила через постель.

Вот эта вечная зависть, нападение на привлекательных женщин — это очень печально, но это существует.

Почему привлекательные женщины боятся этого

Часто девочкам, знаете, трудно отбиться от того, что красота является каким-то большим козырем.

А про то, что к козырю ещё внутренние силы нужны — мало кто думает.

Очень часто женщины обладают внешностью, но не обладают внутренней силой и живут в мире, где быть красивой страшно. И прячутся. Вес наедают, надевают ужасную одежду, чтобы спрятать свою красоту и не быть такой привлекательной.

Даже выражением лица она может спрятаться от мира. У каждой своя боль. Это не связано с внешностью.

Хотя, сказать правду, конечно, быть привлекательной, если к этому еще добавить ум и силу — это очень приятно. Это, правда, может помочь во многом.

Беседовала Маргарита Кичерова

Материал подготовила Ольга Лебедева