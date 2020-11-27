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Автор Инна Новикова

Коронавирус – не просто болезнь, но и зеркало общества

Здоровье

Когда человек не привык переживать за другого человека, когда его эмпатия стремилась к нулю, и вдруг у него открываются глаза, он начинает сопереживать, чувствовать, видеть, что мир устроен неправильно, что лукавство со всех сторон окружает, тогда психике очень тяжело удержаться под контролем.

Какие неожиданные, с точки зрения науки, аспекты жизни затронул коронавирус — главреду "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал эпигенетик Александр Литвин.

Читайте начало интервью:

Почему сейчас коронавирус "разгулялся"?

Как не позволить коронавирусу сломать психику — совет эпигенетика

Коронавирус поражает людей с низким нравственным генетическим иммунитетом

— Я прекрасно понимаю, что многие события, которые происходят в мире, связаны с этой пандемией, обостряется чувство справедливости. И очень многих людей стало сложно обвести вокруг пальца различного рода политикам и руководителям.

Совершенно неслучайно у нас периодически то здесь, то там возникают какие-то вспышки агрессии, насилия, противостояния, революции со стрельбой, война, когда люди реально понимают, что их все время вводили в заблуждение, их обманывали.

В другое время, допустим, в прошлом году, если бы у президента Белоруссии были бы выборы, его бы выбрали как миленького, никто бы слова против не сказал. А в этом году так уже не получится.

— Вы связываете это с коронавирусом?

— Да, я связываю это с пандемией, которая влияет на наше сознание.

— С Литвой, с Польшей, с некими политическими играми?

— Нет, это уже следствие. Вы берете то, что можно увидеть. Это свойственно человеку — доверять тому, что можно потрогать. Америка живет последние 60 лет так, как нам и не снилось.

— Да там тоже проблемы.

— В Нигерии устроили колоссальную бойню, если не знаете, посмотрите, там революция. Что в Киргизии было? Там хватило ума у президента сказать: "ребята, я не хочу остаться в памяти нации с той стороны, с которой вы обрисовывали". Это очень серьезно, сознание меняется.

Лекарства от COVID

— Врачи сегодня рекомендуют людям, которые заболели, и тем, кто не хочет заболеть, обязательно принимать витамины С, Д, К, цинк, селен — и это очень мощная защита от коронавируса.

— Это же из той категории, что если мы будем много тренировать мышцы, мы проживем долго. А оказывается, нет. Оказывается, профессиональные спортсмены долго не живут. В каждом деле должна быть мера.

Я вам тут уже как аптекарь скажу. Есть лекарство — яд, и это же лекарство — противоядие. Все зависит от дозировки.

То, что я сейчас вижу, я вижу, что абсолютно отсутствует тактика.

Все лечение (и стратегия — тем более) симптоматическое. Все лечение исключительно привязано к конкретной личности. Я не знаю, сколько уже методичек разослали по больницам, и каждый раз они меняются. Потому что нет единой программы борьбы.

Мы уже перебрали массу препаратов, вакцин, а воз и ныне там, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Никто толком ничего не понимает. Я прекрасно помню, что в свое время религиозные деятели из Пакистана, по-моему, или Ирана, когда началась вспышка в Китае, кричали, что это наказание Божье китайцам за то, что они мусульман притесняют и создали для них лагеря. Сейчас они молчат, потому что их накрыло тоже. Кого они там притесняют? Это не связано с такими вещами. Это связано с единственной вещью — с эмоциями человека. И это все пролонгировано из прошлого.

Мы сейчас имеем результат нашего нравственного иммунитета, высокий он или низкий. К сожалению, констатирую факт того, что он на планете Земля низкий. Воюем беспрестанно.

— А как же вакцины? Они же уже есть…

— Их нет. Я не думаю, что вакцину сделают. До сих пор ее нет. Я знаю, как делаются вакцины, сколько на это надо времени. Потому что вакцина вакцине рознь — это первое. Я 9 декабря прошлого года сказал, что начинается время перемен, большое время хаоса. И эта вся история будет в активной фазе до 5 февраля 2021 года. Потом постепенно пойдет снижение.

Коронавирус — средство сепарации

Нельзя говорить о том, что давайте все бросим, снимем маски и перчатки. Нет. Сохранить режим изоляции необходимо.

Для чего? Чтобы не оставить без внимания врачей тех людей, которые больны обычными болезнями. У кого инфаркт, у кого травма.

Мы сейчас оказались неподготовленными к этой пандемии. Но за счет этой неподготовленности мы еще теряем дополнительно огромное количество людей, которых мы могли бы спасти.

Потому что их заболевания не такие критичные, но у нас не хватает сил и средств на уход за больными.

Пандемия высвечивает огромное количество проблем современного общества. Теперь мы знаем, какая профессия важная, а какая — неважная. Теперь мы знаем, какая правильная, какая — неправильная. Мы знаем ценность той или иной профессии, той или иной информации — это тоже важно.

— То есть все-таки лечить людей, которые заболели, нужно? Даже если их какие-то предки серьёзно нагрешили?…

— Я скажу так: лечить людей нужно в любом случае. Потому что и врачи, которые бросают эту работу, делают стратегическую ошибку. Это ведь испытание не только для них. Это то же самое испытание на эмпатию, испытание для их будущих поколений — для их детей, внуков и правнуков.

Если мы говорим: "нет, это не мое дело, я тебя не буду лечить, потому что ты опасен и заразен, я буду держаться от тебя подальше" — ну и все, дальше мы зарабатываем отрицательные оценки.

А эмоция (я всегда убеждал и убеждаю) — это излучение, обладающее мутагенным свойством, и каждый человек может нас изменить в лучшую или худшую сторону. Если мы будем стараться получать положительные оценки от окружающих в процессе ухода за больными, в процессе поддержки стариков, детей, то наши характеристики будут улучшаться.

Я просто хочу сказать еще о том, что многие люди привыкли садиться на шею. Халявщиков у нас очень много.

И это тоже из прошлого. И это тоже не очень хорошо. Теперь ситуация будет меняться в лучшую сторону. Да, впереди сложное еще время. Но надо собраться.

Беседовала Инна Новикова

Материал подготовила Ольга Лебедева

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы вакцина коронавирус александр литвин
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