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Автор Игорь Буккер

То, о чем не говорят. Почему сексуальная тема все еще во многом табу

Здоровье

Почему сексуальная сфера остается "подпольной" даже в рамках семьи? В интервью ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру поясняет психотерапевт, сексолог Александр Полеев.

— После истории с футболистом Дзюбой многие люди говорят об интересе мужчин к своим собственным половым органам. Я где-то слышал, что 99% этим занимаются.

— 99% — это небольшое преувеличение. Исследование показывает, что не занимаются 4%, но это люди со сниженной потенцией. Тестостерон у всех разных. Абсолютное большинство мужчин, включая женатых и с любовницами, все-таки иногда мастурбируют, так как это несколько другой секс: с фантазиями, ни к кому не надо приспосабливаться. Средний москвич это делает раз в одну-две недели. Подростки, конечно, чаще — раза четыре в неделю.

Когда еще чаще — это обычно связано с просмотром порно. Это 10-12%, и ведет это к зависимости от порнографии и мастурбации, выключению из сексуальной жизни.

Сексуальная сфера — как сфера наркопотребления, она в основном подпольная. Да, она не криминальная, но поведение человека в интимной жизни говорит о нем больше, чем любое другое. И вы не знаете о вашем друге или знакомом: сколько у него было женщин, хорош ли он в сексе, что он в нем любит? 90% интимной жизни от нас скрыто.

Вот знаете, сколько в Москве подпольных борделей?

— Я думаю, и правоохранительные органы не знают.

— Не знают. Даже врачи-сексологи, которых туда часто приглашают, имеют очень ориентировочное представление. Почему существуют подпольные публичные дома? Потому что люди, сколь-либо известные, узнаваемые, не могут ходить в обычный публичный дом. Или они просто не хотят, чтобы кто-либо знал. Там платят больше, но женщины серьезно связаны обетом молчания.

А какой процент пар занимается свингерством в Москве? Называют цифры от 6 до 14%, а сами свингеры говорят, что их 30%, но им верить нельзя.

Вы знаете, как вы живете сексуальной жизнью?

— Общее представление имею.

— Вам кажется, что вы знаете, какой сексуальной жизнью живет ваша партнерша, хотя это большой вопрос. Вы не знаете, как она жила до вас и живет ли помимо вас.

— Это можно по детям посчитать.

— Абсолютно нет. Есть многодетные матери с тремя-четырьмя детьми, у которых за 20 лет было 5-6 партнеров, кроме мужа. Они хорошо маскируются, и многодетность хороший способ для этого.

— За это медали дают. За наличие детей.

— Я думаю, что за любовников тоже надо награждать. Женщина, которая радует не только мужа, но еще двух-трех интеллигентных людей, да пусть хоть одного, ведет себя порядочно, хорошо функционирует сексуально, она должна хотя бы почетную грамоту получить: "Лучшая женщина микрорайона".

Красота подозрительна

— А девушки из Болливуда даже лучше, чем голливудские, аппетитные.

— Вы еще учтите, что они физиологически устроены лучше. Если у нас 34% женщин не испытывают оргазменный разряд при близости (хотя могут при мастурбации), то в Китае и Индии этот процент всего 3-4%. Речь идет об особом устройстве органов.

Вообще, красота всегда подозрительна. Женщина, которая хорошо функционирует сексуально (себе и партнеру), не так уж следит за собой. Ей выглядеть сексуально не надо. Как в анекдоте про поручика Ржевского — "танцевать мы не умеем, но в сексе себя покажем".

— Еще анекдот был, что "лучше сухарик в одиночку жевать, чем делить торт с другими". Если женщина хорошо функционирует — она торт или сухарик?

— Но зачем такие крайности? В Москве нет замужних женщин, у которых 10 любовников в течение супружеской жизни. У меня нет таких клиенток.

— Может, среди ивановских ткачих.

— Не знаю, они не приходят к сексологу. Наука сексология — это о среднем классе. Высший же класс старается лечиться за рубежом, чтобы тайну не разглашать.

— Есть, кстати, мнение о бизнесменах, что им некогда просто заниматься сексом, они все в своих проектах. Опровергнете?

— Эти люди не роботы. Многие пошли в бизнес, потому что секс не получается.

— Сублимация.

— Да, скажем так, вытеснение. Это касается не только секса. Вот если у вас дети не получаются, вы скорее добьетесь успехов в работе и всем будете говорить: "Мне дети не нужны, я весь в работе". Среди тех, кто активно занимается бизнесом, масса людей, увлекающихся женщинами, тем более это проще, когда есть деньги. Хотя сегодня, после сексуальной революции, у нас секс доступный и дешевый. Зашел на сайт, познакомился…

Беседовал Игорь Буккер

Подготовил материал Михаил Закурдаев

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы секс мастурбация александр полеев
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