Коронавирус поражает людей с низким нравственным генетическим иммунитетом

Коронавирус — штука не только опасная, но и непредсказуемая. Несмотря на то, что мы уже почти целый год живём с ним, можно сказать, рука об руку, до сих пор внятного и аргументированного ответа на вопрос: почему кто-то заражается, а кто-то — нет — не найдено.

Своё видение ситуации главреду "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал эпигенетик Александр Литвин.

— Как раньше было? Раньше, до пандемии, чаще всего тренировали свое тело. Уроки физкультуры в школе, фитнес-клубы, марафонские забеги, олимпиады, Олимпийские игры и прочие мероприятия, связанные с культом тела.

Это были наши реалии, которые связаны с культом тела.

На сегодняшний день статистика говорит о том, что коронавирусная инфекция не имеет никакого отношения к текущему состоянию здоровья человека.

Опять же напомню, что при этом одни болеют, а другие — нет. Одни болеют в легкой форме, а другие не выживают. И это, наверное, главный вопрос текущего момента, и у ученых на него ответа пока нет.

— Ситуация, что кто-то болеет, кто-то нет, — это ведь не только про коронавирус. Но и про другие инфекции: стрептококковые, стафилококковые, грипп, ОРВИ. Разве нет?

— Нет, нет. Если человек физически активен, занимается закаливанием и так далее, ему не страшны переохлаждения, у него хороший иммунитет, и он легко переносит такие болезни. А вот пандемия коронавируса к этому не имеет никакого отношения.

— Как раз люди здоровые, спортивные, с хорошим иммунитетом уходят быстрее, чем люди больные со слабым иммунитетом…

— Вот в чем и парадокс. У меня есть ответ на этот вопрос.

Все заключается в нравственном наследуемом иммунитете, который формируется тремя-четырьмя предыдущими поколениями предков. Если уровень нравственного наследуемого иммунитета низкий — есть диагноз, если высокий — диагноза нет.

Вот это понятие "нравственный наследуемый иммунитет" может быть для вас абсолютно новым, но я не придумал ничего нового.

Не считайте меня проповедником, когда я говорю о таких вещах. Я учился в разных вузах и исхожу из того, что сказано в древних-древних книгах.

Есть книга "Исход" — это вторая книга о Моисее.

Наследуемый, а значит, генетически нравственный иммунитет зависит от выполнения пунктов и инструкций от Моисея, то есть закона Божьего, заповедей, соблюдение или нарушение которых вызывает мутацию в нашем организме.

То есть и соблюдение, и нарушение вызывает мутацию. У нас при слове "мутация" легкий шок и трепет, мутацию мы всегда воспринимаем отрицательно. А зря.

Мутация бывает и положительная, и отрицательная.

Есть 3-4 поколения предков. Если они старались их выполнять или просто не знали эти пункты, но старались получить от современников положительные эмоции, то наследуемый нравственный иммунитет генетический имеет достаточный уровень, чтобы защитить от коронавирусной инфекции.

Любая пандемия имеет такой характер. Пандемия чумы (а я подозреваю, что это тоже была подобная пандемия коронавирусная в Средние века, пандемия испанки — то же самое) — всё идет по одному принципу.

Эпидемии — это текущие моменты. Они не связаны с нравственным иммунитетом наций или вообще человечества. А пандемии связаны. И тяжесть заболевания, и исход всецело зависит от этого уровня.

Этот вирус имеет функцию изменения нас как вида. Изменение в лучшую сторону в данной ситуации. Но опять же только тех, кто способен воспроизвести себе подобных.

Я говорю о том, что вирус существенным образом влияет на фертильность, на способность к размножению.

Я сейчас не пугаю никого. Я просто констатирую факт:

Мы с вами живем во время великой сепарации. То, что можно исправить, будет исправлено.

Не спешите обвинять меня в том, что я не прав, да, у многих знакомые, которые тяжело переболели или ушли, были исключительно порядочные, хорошие, просто замечательные люди. Да, так бывает. Просто если внимательно изучить 4 колена предшествующих, никто из нас не застрахован от того, что у нас там за спиной могут быть редкостные мерзавцы.

Нет человека без генетического греха. "Бросьте в меня камень, кто из вас без греха" — Он же так и сказал.

Есть система блокчейн — справедливость разного порядка. Она есть личная и персональная. А есть справедливость совершенно другая. Она похожа на систему блокчейн. То есть ни одно наше действие или бездействие не остается незамеченным.

И периодически наступают такие времена, как, допустим, сегодняшнее время, когда человеческие договоренности не выполняются в полной мере, мы не соблюдаем правила — тогда наступают времена пандемии.

И тогда возникает такая история, когда этот генетический грех пробивает брешь в иммунитете.

Беседовала Инна Новикова

Материал подготовила Ольга Лебедева