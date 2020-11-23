Как не позволить коронавирусу сломать психику – совет эпигенетика

Сейчас, когда мы уже почти целый год прожили с коронавирусом, можно сделать первые выводы о том, как новая пандемия повлияла и продолжает влиять на психическое здоровье и психологическое благополучие людей.

Невооружённым глазом видно, что, принимая во внимание всю серьезность заболевания и крайне отрицательную статистику, которую мы имеем, удар Covid нанёс не только по физическому здоровью людей, его перенесших.

Во-первых, увеличилось количество депрессивных и тревожных расстройств.

Это новые случаи (люди заболели впервые) и ухудшение уже имеющихся в анамнезе. Это, говорят врачи, ожидаемая реакция на стресс первых недель пандемии, связанный не только со страхом заражения, но и с теми ограничениями, которые вводились. Изоляция сработала не хуже страха заболеть.

Во-вторых, сама по себе новая коронавирусная инфекция может сопровождаться нарушениями в работе психики, в частности, тревогой, возбуждением или состояниями спутанности.

Список можно долго продолжать…

Как со всем этим жить и как защитить себя — главреду "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал эпигенетик Александр Литвин.

Читайте начало интервью: Почему сейчас коронавирус "разгулялся"?

— Хотим мы этого или не хотим, но вот это все наблюдая — скорые помощи, получая сообщения, что среди твоих знакомых, среди твоих друзей кто-то заболел, кто-то, не дай Бог, ушел, — мы реально воспринимаем это крайне серьезно.

Практически все мы стали обращать внимание на состояние людей, которые находятся рядом с нами.

Взять начало ноября прошлого года. Год назад кашляющий рядом с нами или чихающий неподалёку человек не вызывал никаких серьезных эмоций.

А сегодня? Человек с признаками респираторного заболевания заставляет нас сканировать себя, свое окружение, близких, родных. Мы начинаем внимательно смотреть на них — а не подцепили ли они ковид.

То есть что произошло? Пандемия заставила нас тренировать эмпатию, которая, чего уж греха таить, в нашем народе не такая уж и высокая. Каждый сам за себя. Был.

Сейчас все будет меняться. Что с нами произошло? Мы стали тренировать отчасти забытый рефлекс — интуицию, отвечающую за безопасность.

Это, с одной стороны, хорошо, а, с другой стороны, на неподготовленные наши организмы — это может плохо повлиять.

Чем происходящее плохо для психики

— Дело в том, что в основе нашей тревожности всегда лежит интуитивное восприятие. Когда мы начинаем сканировать пространство и людей, которые нас окружают, — это тренировка интуиции.

Возрастает наша тревожность, которая в свою очередь может вызвать депрессию. Депрессию от того, что человек начинает понимать практически очень многие вещи: несовершенства этого мира, остро чувствовать обман, лукавство.

Вот это ощущение несправедливости вызывает тяжелейшую депрессию, которая невесть куда может завести…

И поэтому если у вас в близком кругу есть люди, которые перенесли это заболевание, внимательно присмотритесь к их психологическому состоянию: как человек себя ведет, как он себя чувствует.

Маленькая рекомендация, что мы можем сделать.

Можно, конечно, пойти на прием, попить седативные препараты и так далее. Но поверьте — всё это не будет действенной мерой.

Нужно более природные компоненты брать. У нас во многих традиционных кухнях есть продукты питания, которые наиболее подходят для нашего организма. Посмотрите свою генетику.

Если щи да каша — пища наша, то мы переходим на щи да кашу.

Если вы потомки Чингисхана или друг степей калмык, то, пожалуйста — бешбармак, мясо и так далее.

Что я могу посоветовать? Очень банальные простые вещи.

Я вначале говорил, что национальная кухня очень хорошее действие оказывает и на фертильность, и на психику.

Но есть еще простые вещи:

это компоты из сухофруктов (любые — изюм, курага, чернослив),

это все производные какао-бобов — шоколад, шоколадное мороженое, тирамису, какао как напиток,

это все производные продукты пчеловодства, мед.

Но есть еще один и самый опасный, который действует хорошо, но при этом разрушает волю человека, — это пиво. Вот пиво пить нельзя! Хотя эффект от него достаточно серьезный в плане того, что он обладает серьезным седативным эффектом, но, к сожалению, он лишает человека воли.

— А вино, водка и коньяк?

— Крепкие алкогольные напитки — это немножко не та тема.

— Не лишают человека воли?

— Депрессию убрать не помогают.

И еще одна рекомендация. Это тоже очень важно.

Дело в том, что с утра наша психика еще немножко спит, и мы с утра относительно депрессуем, мы еще не проснулись. Наша депрессия в активной фазе начинает развиваться где-то после заката солнца. И я многим сейчас рекомендую поменять рацион и на завтрак не есть каши, а перенести их на ужин. И простые каши — перловая, пшенная, ячневая, овсяная — такие каши на ужин.

— А утром что?

— А утром что-то легкое: творог, йогурт, ряженка, кефир…

Постковидная психическая травма — она действительно тяжелая. Когда человек не привык переживать за другого человека, когда его эмпатия стремилась к нулю, вдруг у него здесь открываются глаза, и он начинает сопереживать, чувствовать, видеть, что мир устроен неправильно, что лукавство просто со всех сторон окружает, тогда действительно психике очень тяжело удержаться под контролем.

И придётся нам всем приложить массу усилий, чтоб выйти из пандемии психически здоровыми.

Беседовала Инна Новикова

Материал подготовила Ольга Лебедева