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Автор Инна Новикова

Почему сейчас коронавирус "разгулялся"?

Когда весной 2020 года в нашу жизнь ворвался коронавирус, всем казалось, что все это ужас-ужас-ужас. Но сейчас, начиная с октября, судя по цифрам, ситуация намного серьёзней, чем была тогда.

Как в этом жить и как защитить себя — главреду "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал эпигенетик Александр Литвин.

Почему сейчас — хуже, чем весной

— Сейчас нам сложнее, чем было весной, не только потому, что коронавирус "разгулялся", но и потому, что его эпидемия совпала с сезоном традиционных острых респираторных заболеваний. Которые, кстати, по сравнению с прошлыми годами ведут себя поспокойнее. Прежде всего потому, что мы соблюдаем правила гигиены: мы носим маски, перчатки. И это будет существенно снижать обычные инфекционные вирусные заболевания.

А что касается коронавируса, конечно, ещё рост ожидаю, пик будет примерно с 20-х чисел декабря и до где-то 5 января, дальше уже пойдёт падение.

К слову, в саму Россию идет первая волна. Вторая волна — это Санкт-Петербург и Москва. А в России будет только первая. Причём это очень мощное цунами.

COVID весьма избирателен

И что интересно: вирус работает исключительно избирательно, поражает людей с определенной генетической конфигурацией. Сегодня для тех, кто верит только в науку, появилась информация, с отсылкой на ученых, что люди с определенными мутациями в генах не могут заболевать коронавирусной инфекцией.

Не знаю, слышали вы об этом или нет. Но интересная информация от Роспотребнадзора проскочила. И даже там стоял такой вопрос: кто эти счастливчики, откуда они взялись вообще.

Есть люди, которые не заболевают либо заболевают бессимптомно, без последствий. На сегодняшний день пока так.

Анализ показывает наличие антител, допустим, но никакой симптоматики, вызывающей какие-то неудобства для человека, нет. Вообще никакой.

И самое интересное, что их организм не страдает от наличия вируса. Абсолютно.

  • Есть люди, которые не заболевают и не являются носителями вируса.
  • Есть люди, которые не заболевают, но являются носителями вируса.

Я бы добавил, наверное, к словам ученых следующее: мы не там ищем.

Мы ищем вакцины, мы что-то делаем, но мы ищем не там. Мы имеем здесь дело с генетикой. Именно она определяет

  • и тяжесть заболевания, потому что кто-то переносит в легкой, незаметной для себя форме, а кто-то умирает;
  • и последствия перенесенного заболевания;
  • и состояние психики.

Пропускаем важное звено

Я бы, наверное, привлёк поплотнее не просто ученых-вирусологов, а ученых-генетиков, чтоб они поизучали тех людей, кто переболел Covid, и тех людей, кто был в очаге и не заболел.

Если брать проблему глобально, а не в масштабах отдельной территории, области, то я считаю, что прямо сейчас у нас на глазах происходит наша эволюция — эволюция человека.

Нет, можете не пугаться: у нас не вырастет хвост, у нас не отпадут уши.

Мы изменяемся на уровне восприятия мира.

Это изменение в восприятии и является довольно серьезной проблемой для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

Есть две причины. Одна — физиологическая. Это уже всем известный факт — длительная гипоксия, то есть кислородное голодание организма, прежде всего, это кислородное голодание головного мозга.

Мы, допустим, до этой пандемии привыкли к активному образу жизни как в физическом плане, так и в психическом. То есть наш темп жизни, особенно в крупных городах, требует высокой скорости и, соответственно, повышенного расхода энергии.

Этот расход энергии обеспечивает кислород как катализатор химических реакций, которые протекают в нашем организме. Исходя из этого, я могу сказать всем, кто перенес это заболевание:

  • вам необходимо снизить физическую активность, то есть все движения должны быть плавными, аккуратными, неторопливыми, без ускорения.

Но это касается не только работы тела. Это же касается и принятия решений:

  • быстрое и правильное принятие решений происходит только при хорошей работе головного мозга, который по большому счету и является приемником и передатчиком информации.

Но для того, чтобы мозг хорошо работал, необходимо достаточное количество кислорода. А после перенесенной инфекции кислорода недостаточно, поэтому одышка может возникнуть даже во время принятия решений.

Когда мозг активен, например, вы будете играть в шахматы или решать задачу для своего ребенка по математике, или писать курсовую работу, или работать над диссертацией — это тоже может вызвать реальные физиологические проявления в виде одышки.

  • То есть даже думаем плавно и медленно, не торопимся.

И помогаем себе и тем, кто рядом. Особенно, конечно, тем, кто недавно переболел (к болеющим сейчас, понятное дело, слишком уже приближаться не стоит, если нет желания на соседней койке оказаться).

И помните: главное лекарство — это положительные эмоции. Дарите их тем, кто рядом с вами.

Поддерживайте хотя бы взглядом, улыбкой. Не ругайтесь. Сейчас этого делать нельзя. Малейший скандал, конфликт — это брешь в вашем иммунитете.

Беседовала Инна Новикова

Материал подготовила Ольга Лебедева

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Темы коронавирус александр литвин пандемия коронавируса
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