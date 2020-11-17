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Автор Александр Шторм

Врачи выяснили реальную эффективность медицинских масок

По мнению специалистов американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), эффективность ношения медицинских масок можно считать доказанной.

Врачи выяснили реальную эффективность медицинских масок

Как пишет CDC, маски нужны для уменьшения попадания капель, зараженных вирусом, в воздух. Напомним, что SARS-CoV-2 передается преимущественно воздушно-капельным путем: при кашле, чихании, пении, разговоре или дыхании.

При этом понятно, что общее количество лиц, носящих макси, уменьшает число потенциальных заражений. Ученые подсчитали, что доля заражений вирусом от бессимптомных носителей составляет примерно 50%, поэтому контроль источника необходим.

При этом маски также помогают уменьшить вдыхание зараженных капель тем, кто их носит.

Используемые сегодня многослойные тканевые маски блокируют выброс выдыхаемых частиц (50-70%).

Также маски уменьшают воздействие инфекционных капель на носителей за счет фильтрации. Но тут многое зависит от материала. Тот же полипропилен более эффективен за счет генерации статического электричества. Вокруг маски образовывалось поле, которое усиливало захват заряженных частиц.

Ученые также ссылаются на случай с двумя парикмахерами с COVID, которые общались по 15 минут со 139 клиентами в течение восьми дней. Протестированные клиенты не заразились, так как были, как и парикмахеры, в масках.

Таким образом, полученные данные подтверждают необходимость ношения масок для уменьшения распространения SARS-CoV-2. Скептики, правда, отмечают чрезмерную политизированность вопроса.

Специалисты Центра доказательной медицины Оксфордского университета считают, что сами по себе маски не оказывают существенного влияния на распространение гриппа и подобных ему заболеваний среди населения и медицинских работников.

"По сути, старые исследования не доказывают их эффективности, а новые используются только для обоснования необходимости всеобщего масочного режима",- пишут в соцсетях.

"Для понимания — маска не столько защитит вас от вируса (5%), сколько спасет других (и их пожилых родственников) от вас, если вы больны (особенно бессимптомно). Смотрите наглядные пояснения от нормальных (!) врачей и вирусологов. Иначе — верите вы в это или нет — вы можете их заразить и убить",- поясняют эксперты.

"И да — теория о вреде масок давно опровергнута учеными, но некоторые люди до сих пор в нее верят и распространяют эту ахинею. Как и фейковые выводы из "письма бельгийских врачей" — его разоблачили как вброс, фальшивку и манипуляцию, но оно до сих пор гуляет по мессенджерам и соцсетям",- добавляют они.

"Маску нужно носить только в помещениях, где множество других людей — это магазины, учеба, офис, транспорт. Носить маску на пустой улице бессмысленно — надевать ее нужно при контакте с толпой или плотном потоке людей. Точно так же бессмысленно носить маску, едучи в одиночку в своей машине. А вот в машине с незнакомыми людьми (такси, коллеги) — нужно надевать", — делятся специалисты.

Также ее стоит надевать в общении с самыми опасными распространителями коронавируса:

  • Дети
  • Молодежь
  • Медицинские работники
  • Продавцы, сотрудники сферы услуг
  • Таксисты
  • Гастарбайтеры
  • Курьеры служб доставки
  • Офисные работники без "удаленки"
  • Учителя без дистанционного обучения

Тем не менее, лучше ими пользоваться, как говорится, береженого бог бережет. И никакие исследования тут ничего не докажут. Просто нужно беречь себя и окружающих.

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