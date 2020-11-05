Бред "сивой кобылы", вызванный ковидпсихозом, помноженный на бесчеловечность, так оценила зоолог Наталья Базаркина истребление поголовья норок в Дании.
Власти Дании решили уничтожить до 17 млн норок на 1139 фермах страны, поскольку у животных выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2, способную передаваться человеку.
Об этом объявила премьер-министр Метте Фредериксен. По её словам, обнаруженный у норок мутировавший коронавирус распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Кроме того, мутация представляет собой проблему для создаваемой вакцины от коронавируса.
Премьер назвала ситуацию "очень, очень серьезной" и вызывающей "большую ответственность перед всем миром".
Как сказала "Правде.Ру", ведущий специалист Московского общества защиты животных, зоолог Наталья Базаркина, данная новость — это бред "сивой кобылы", а Дания известна своим отношением к животным и детям. Зоолог напомнила, как весной в зоопарке убили и расчленили жирафа Мариуса на глазах у детей.
"Дания — это страна идиотов, её надо изолировать. То они на глазах детей расчленяют животных — жирафа, волка. А сейчас, это у них просто осеннее обострение на фоне ковида", — отметила Наталья Базаркина.
Зоолог уверена, что норки не могли заразится коронавирусом нового типа, поскольку не едят летучих мышей, а те, кто за ними ухаживает, должны быть "абсолютно здоровы".
"Норки находятся в клетках на звероферме. Никуда не выходят, нигде не гуляют, в транспорте не ездят. Как они могли заразиться?", — спросила эксперт.
По словам зоолога, даже если животные и болеют, то возбудитель инфекции передается только в данной популяции.
"Мы же не заражаемся от наших питомцев, когда они заболевают чумкой, энтеритом, СПИДом. Значит ничего страшного нет. В Дании наблюдается самый настоящий бред психически ненормальных людей", — заключила Наталья Базаркина.
2 мая ветеринары сообщили о первом случае заражения домашней кошки новой коронавирусной инфекцией во Франции. Как и в ранее зарегистрированных случаях по всему миру , кошка жила под одной крышей с человеком, заболевшим COVID-19.
Исследователи сообщили, что заражение кошки, "вероятно", произошло от ее владельца. При этом, пока нельзя с уверенностью судить о том, что вирус передается кошкам после контакта с инфицированным человеком.
"На данном этапе исследований нам кажется, что риск заражения коронавирусом для кошек незначителен даже при длительном контакте с пациентами, болеющими COVID-19. Однако для защиты кошек мы советуем зараженным владельцам животных носить при них маски, ограничить прямой контакт с ними и мыть руки перед тем, как погладить питомцев", — говорилось в сообщении ученых.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что сейчас достоверных свидетельств передачи болезни от человека к животному и наоборот — нет.
Дания — крупнейший в Европе производитель меха норок. Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Енсен пообещала фермерам помощь от государства, передает Deutsche Welle. Коронавирус выявили уже более чем на 200 фермах страны, на 67 из них всех животных уже уничтожили.
В начале июня такое же решение приняло правительство Нидерландов после того, как на норковых фермах страны произошли вспышки коронавирусной инфекции.
Голландские эксперты подчеркивали, что вероятность передачи вируса от человека к животному "крайне мала, однако это возможно в единичных случаях".
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