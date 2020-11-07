Психолог: страх по поводу онкологии раздувают специально

Почему онкология считается "стыдной" болезнью, где найти помощь и поддержку, а также о важности психосоматики рассказала ведущей "Правды.ру" Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.

Ищите поддержку

— Иногда люди, узнав, что у них онкология, закрываются, перестают общаться. Почему?

— У некоторых из нас есть программа: чувства надо подавить. Людям страшно, что их могут выбросить из общества, потому что сразу про них будут говорить: а почему ты заболел? Наверняка делал в жизни какие-то гадости.

Люди боятся обвинения: это тебе за грехи.

У меня переживания были связаны с отсутствием волос, потому что до онкологии у меня были шикарные волосы. После химиотерапии превращаешься в полуоблезшее существо. Я пришла в парикмахерскую, и мне сказали: "Нет, мы не стрижем". Тогда я пошла на Садовое кольцо. Там есть чудесный парикмахер мужской, но стрижет и женщин. Он час занимался мной: сначала меня побрил, потом сделал массаж и пилинг. Он столько любви мне дал за час, я помню его как своего ангела. Он говорит: "Понимаете теперь, почему лысые мужчины ходят к парикмахеру?" Мы еще и хохотали с ним.

Я рассказываю, потому что мне очень хочется поддержать тех, кто встречается с этим диагнозом. Когда мы занимаемся самообвинением, самокопанием, бесконечной рефлексией "за что мне?", мы не смотрим в сторону жизни. А когда мы видим такие фильмы, как "Помада", думаем про: помаду, прическу, фотосессию, то, как можно помочь себе, тогда поворачиваемся в сторону жизни. И это что-то меняет.

Даже профи не знают, почему кто-то остается жив, а кто-то уходит. На мой взгляд, это связано с волей Божьей. Я это приняла.

Не знаю, что будет дальше, но я полна надежд, впереди жизнь.

— Надо себя подготовить к тому, что излечение происходит недостаточно быстро?

— Конечно. Это дорога года на полтора. Химиотерапия, операция — это целый процесс, на который нужны силы и где встречаются люди, которые делятся щедро любовью и добром. Встречаются обманщики, которые запугивают, обманывают, вымогают. Много махинаций вокруг дорогостоящего онколечения.

Нужно нащупывать разные пути, искать специалистов, которые у вас вызывают доверие.

Вспоминаю своих онкологов с огромной любовью и благодарностью. До сих пор эти люди являются для меня очень значимыми, я им доверяю.

Иногда человек настолько беспомощен, запутан. Этот период надо прожить и не искать кого-то, кто сулит горы золотые, а получать максимум компетентной информации. Я помню это состояние, когда мне было трудно прочитать бумажку о том, что у меня гормонозависимая форма рака молочной железы. А сейчас я говорю об этом.

Оттуда мы выходим в состояние, когда уже можем двигаться, искать поддержку.

Если будут запросы от зрителей, я готова поделиться онлайн-ресурсами, на которых люди могут получить поддержку.

— Мы сделаем отдельную программу.

О чем говорит болезнь?

— Светлана, вы говорили о психосоматических причинах рака. Действительно ли рак может возникнуть из-за каких-то убеждений?

— Может быть, убеждения не совсем то слово. Но я верю в это. Когда мы прорабатываем исток, причину, то и болезнь легче уходит, и химиотерапия легче проходит. Есть психосоматика.

— Тогда вопрос "За что мне это?" может быть актуальным, если есть психосоматическая причина: ты сам себя наказал, получается…

— Но не всегда это наказание.

— Такая страшная болезнь не наказание?

— Я не считаю, что это настолько страшно сейчас. Очень часто страх раздувается, как и вокруг COVID. Я не COVID-диссидент. Я считаю, что он есть. Но когда любая болезнь стигматизируется, накачивается страхом, то это кому-то выгодно. Потому что профессионалы не говорят об этом с ужасом. Они лечат.

Когда вам говорят: "85%, что вы будете живы", — это очень много, потому что есть другие заболевания, при которых прогноз похуже.

В онкологии запугивания много, потому что лекарства дорогие. Я знаю стоимость своих капельниц. Швейцарские препараты, до 200-300 тысяч. Я получала их бесплатно. И многие получают их бесплатно. Поэтому об этом надо говорить. И люди могут делать выбор в пользу себя.

Если говорить о причинах — это не "за что мне", а "о чем говорит болезнь". Наше тело всеми доступными способами справляется с тем, что происходит в психике.

Есть два разных подхода:

"За что мне это?" "О чем говорит моя болезнь?"

В первом есть обвинение, а во втором есть вопрос, который ведет к поиску ответа, а не к тому, чтобы себя долбить, наказывать.

О чем мне говорит болезнь? Мы смотрим, что стоит за болезнью, симптомом. Ты начинаешь двигаться, потому что тот, кого наказывают, сидит в углу, его добивают. Лежачих всегда бьют, к сожалению. А когда мы начинаем искать ответы на вопрос, мы начинаем внутренне сопротивляться тому, что на нас общество накатывает. Можно найти то, что очень важно и что изменит жизнь. Диагноз изменил меня, жизнь моей семьи.

Я приняла многие решения, которые, возможно, никогда бы не приняла в свою пользу, после того как пережила онкологию.

Мы переехали из Москвы в загородный дом. Я изменила режим работы, отношение к себе. Это дало мне много сил.

— Что делать людям, которые остаются в одиночестве при таком диагнозе?

— Искать помощь все равно. Не считать себя виноватым, не продолжать убивать себя. Искать помощи в чатах. Их очень много сейчас. Дорогу осилит идущий. Будут те, кто поддержит. Пусть в чатах, онлайн. В Москве, Питере, крупных городах есть очные группы поддержки, и они прекрасно работают. Жаль, что у нас мало такого.

— Те, кто живут далеко, могут воспользоваться чатами?

— Конечно, они могут воспользоваться онлайн-программами, чатами, там работают онкопсихологи. Онкопсихолог Андрей Васильев — мой психотерапевт. Я очень его уважаю. Таких людей много.

Важно знать, что помощь есть. Не бросайте себя. Смотрите в сторону жизни. Будьте на своей стороне, и вы очень многое обретете.

К публикации подготовила Марина Севастьянова