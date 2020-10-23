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Автор Игорь Буккер

Эффект плацебо не помог: что стоит за смертью врача из Бразилии

Во время испытаний новой вакцины против коронавирусной инфекции скончался 28-летний доброволец. Сообщается, что к летальному исходу врача из Бразилии привели осложнения, вызванные заражением Covid-19.

Эффект плацебо не помог: что стоит за смертью врача из Бразилии

Смерть врача

Новый препарат в спешке готовила фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. После 8 сентября они на время вынужденно приостановили свои эксперименты из-за добровольца из Британии, который получил заболевание неустановленной этиологии.

Позднее во внутреннем отчете по мерам безопасности указали, что у пациента диагностирован поперечный миелит, воспаление сегмента спинного мозга. Этому инфекционному заболеванию сопутствуют такие симптомы, как озноб, слабость, проблемы с мочевым пузырем и кишечником. При поражении диафрагмального нерва возможна остановка дыхания и смерть.

Испытания возобновились после того, как британские регуляторы и независимые эксперты пришли к выводу, что болезнь не является побочным эффектом вакцины. D'Or Institute for Research and Education (IDOR) заявил, что половина добровольцев на заключительном этапе клинического исследования получает плацебо.

Как пишут бразильская газета Globo и информационное агентство Bloomberg, со ссылками на источники, близкие к исследователям, Жоау Педру Фейтоза (João Pedro R. Feitosa) находился в контрольной группе, но вместо тестовой вакцины получил плацебо.

На страницах Globo родственники и друзья покойного рассказывают, каким прекрасным парнем он был. Закончивший в прошлом году мединститут, с марта 2020 года доктор Фейтоза лечил пациентов с Covid-19 в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии в двух больницах в Рио-де-Жанейро. Жоау Педру отличался отменным здоровьем, пока не заразился опасным вирусом.

Почетный врач-консультант Медицинской школы Кардиффского университета Эндрю Фридман (Andrew Freedman), который читает лекции по инфекционным болезням, сказал: "К счастью, смертельные случаи в результате введения тестируемого препарата или вакцины очень редки и обычно заканчиваются немедленным прекращением испытаний".

По его словам, на сегодняшний день вакцинированы около 8 тысяч добровольцев в Бразилии и более 20 тысяч во всем мире.

Деньги не пахнут

После появления этой новости акции AstraZeneca упали на 1,7%, но в заявлении NBC News представители корпорации подтвердили, что эксперимент будет продолжен:

"Пока продолжаются клинические испытания оксфордской вакцины, мы не можем комментировать отдельные инциденты, поскольку неукоснительно соблюдаем врачебную тайну, но утверждаем, что все необходимые процедуры были соблюдены. Все значимые медицинские события тщательно анализируют эксперты, независимый комитет по мониторингу безопасности и органы контроля, надзора и регулирования. Данные ими заключения не вызывают никаких опасений насчет продолжения проводимого исследования".

Такой же позиции придерживаются их коллеги в Оксфордском университете, сославшиеся на то, что независимая проверка не выявила нарушений мер безопасности. Федеральный университет Сан-Паулу, который координирует третью фазу исследования в Бразилии, заявил, что независимая наблюдательная комиссия также рекомендовала продолжать исследование.

"Все идет по плану, без каких-либо серьезных осложнений, связанных с вакциной и с участием кого-либо из волонтеров", — заявили в бразильском университете.

Впрочем, к возобновлению испытаний приступили все, за исключением США. При подготовке этой статьи стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) планирует приступить к испытаниям вакцины. В FDA исходят из того, что болезнь, перенесенная британским пациентом, не была связана с экспериментальной вакциной.

Однако FDA требует, чтобы проводящие испытание исследователи добавляли информацию об этом инциденте в бланки согласия и ставили свои подписи. Неясно, повлияет ли смерть бразильского пациента на это решение.

Результаты испытаний третьей фазы ожидают уже в конце этого года. Первые испытания выявили "устойчивый иммунный ответ" и отсутствие серьезных побочных эффектов. Несмотря на заявления медиков, что никакие препараты не смогут остановить ни саму болезнь, ни смерть от нее, некоторые эксперты полагают, что вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета может стать первым лекарством, которое спасет человечество от пандемии Covid-19.

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Темы astrazeneca вакцина бразилия коронавирус жоау педру фейтоза
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