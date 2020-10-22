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Автор Ирина Гусакова

Предпочитают "пережать": в России массово скупают противовирусные средства

Настоящий ажиотаж у покупателей вызвали препараты и антибиотики, необходимые для вирусной профилактики. Такой, что в ряде регионов их уже не хватает в аптеках. Слишком много их скупают. При этом недобросовестные фармацевты распространяют препараты даже без рецепта.

Предпочитают "пережать": в России массово скупают противовирусные средства

Врачам остается только призывать не экспериментировать над организмом и идти в аптеку только по их рекомендации. Как заявил бывший совладелец фармсети A. v. e. Group Темур Шакая, на больных людей этих лекарств вполне достаточно. Но если здоровые начнут закупаться тем, что им не нужно, с этим невозможно будет совладать "никакой компьютерной системе".

Так, в Оренбургской области с обращением была вынуждена выступить глава регионального минздрава Татьяна Савинова. Она утверждает, что по ряду лекарств продажи поднялись в 11 раз, что можно сравнить с традиционной весенней закупкой гречневой крупы. Однозначно, что противовирусные снадобья идут в итоге в карман вполне здоровым людям.

Савинова напомнила, что неразумное использование антибиотиков приведет к резистенции к ним организма, и они могут не помочь при действительно серьезном заболевании.

Что касается Пермского края, то уже местный министр здравоохранения Елена Струева отмечает, что всего две недели стало требоваться на то, чтобы раскупить трехмесячный запас противовирусных препаратов.

Есть такая проблема и в Новосибирской области, при том, что в аптеки снадобья поступают без опоздания. В местном Росздравнадзоре напомнили, что речь идет о сильнодействующих препаратах.

И, конечно, куда без "Арбидола". Спрос на этот препарат, которым помимо легкой формы COVID-19 лечат ОРВИ и грипп, существенно поднялся в Красноярском крае. Впрочем, тут в аптеках хватает аналогов, а 28 октября ожидают завоз крупной партии в 45 тысяч упаковок.

Вместе с этим в Приангарье предметом особо высокого спроса стали тесты на COVID-19.

"Проблема во многом возникла из-за паники людей. Многие рассуждают так: у меня сосед по подъезду заболел, я контактный, мне надо обязательно сдать, а врач ко мне почему-то не идет. А на самом деле этот человек не является контактным — надо не просто жить в одном подъезде", — говорит главврач Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Павел Поленов.

Любителям платных анализов он напомнил, что в длинной очереди на сдачу легко как раз подхватить инфекцию.

А главный инфекционист Амурской области Елена Саяпина уверяет, что профилактика препаратами нужна врачам, работающим с ковидными больными. Обычному человеку вполне хватает для безопасности маски, социальной дистанции и мытья рук.

"Арбидол" также уже стал дефицитом в Приморской области. Тут, по словам фармацевтов, могло повлиять его активное рекламирование.

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Темы covid-19 здоровье коронавирус антибиотики профилактика противовирусные препараты
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