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Автор Игорь Буккер

Медики выявили еще одну опасность искусственного вскармливания

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

В последнее время ученые бьют тревогу по поводу покрытия дна мирового океана гигантским количеством пластика, который не растворяется. Новое исследование выявило другую опасность: находящиеся на искусственном вскармливании младенцы проглатывают миллионы частиц микропластки в день. Заменой пластиковым бутылочкам могут стать стеклянные.

Медики выявили еще одну опасность искусственного вскармливания

Какой вред от полипропилена

82% мирового рынка составляют бутылки из полипропилена. Из этого широко используемого пластика изготовляют пищевые контейнеры, которые, как утверждают ученые, также производят миллионы микропластики на литр жидкости.

Миллионы частиц микропластики и триллионы еще более мелких частиц нанопластики выделяются в процессе стерилизации пластиковых бутылок и приготовления молочных смесей при высокой температуре.

Некоторое время назад стало известно, что микропластики загрязняют продукты питания и напитки. В частности, сваренный с использованием чайных пакетиков на пластиковой основе чай, а также бутилированная в пластиковые емкости питьевая вода. Ученые обеспокоены, что микропластик может переносить в организм патогены или токсичные химические вещества.

Согласно новому исследованию, приготовление пищи в пластиковых контейнерах и разогревание жидкостей в пластиковых сосудах могут привести к увеличению вредного воздействия в тысячи раз. Пока воздействие на организм человека не изучено, но уже назрела "острая необходимость", особенно касательно новорожденных и младенцев.

Профессор Джон Боланд (John Boland) из дублинского Тринити-колледжа на веб-сайте британской Guardian отмечает, что "мы были совершенно потрясены" количеством микропластики из бутылочек для детского питания: "В прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела исследование, согласно которому взрослые будут потреблять от 300 до 600 частиц микропластики в день. Полученные нами средние значения порядка миллиона или миллионов. Мы с коллегами уже приступили к изучению, на какие кнопки иммунной системы начинают нажимать эти частицы".

Родителям, у которых маленькие дети, ученый посоветовал изменить способ приготовления молочной смеси.

Бить тревогу, пока не стало поздно

Филипп Швабль (Philipp Schwabl) из Венского медицинского университета, не входящий в состав исследовательской группы, сказал:

"Масштабы воздействия микропластики могут показаться тревожными, но реальное влияние на здоровье младенцев требует дальнейшего изучения".

Исследование, представленное в журнале Nature Food, началось со случайного открытия, когда занимавшийся разработкой фильтров специалист, обнаружил, что они продолжают забиваться микропластиками. В дальнейшем выяснилось, что они поступают из лабораторного оборудования, выполненного из полипропилена.

Команда следовала международным правилам стерилизации по приготовлению детского питания в десяти различных бутылочках. Сюда входила стерилизация нагретой до 95 градусов по Цельсию водой, а затем встряхивание бутылочки с молочной смесью, нагретой до 70 градусов по Цельсию водой. Образовалось много микропластики, толщиной намного меньше человеческого волоса. Нанопластики настолько малы, что их очень сложно сосчитать, но, по оценкам ученых, на литр жидкости их не менее триллиона.

Ученые предполагают, что дополнительное мытье может сократить количество микропластики, образующейся при приготовлении обычной смеси. Вода, кипяченая в непластиковом контейнере, а затем охлажденная, используется для трехкратного ополаскивания бутылки после стерилизации. Молочную смесь следует также приготовить в непластиковом контейнере, затем охладить и перелить в чистую бутылочку.

Боланд подчеркнул, что ученые "не хотят излишне пугать родителей, особенно когда у нас нет достаточной информации о потенциальных последствиях для здоровья. Тем не менее мы призываем пересмотреть нынешние рекомендации по приготовлению смесей при использовании пластиковых бутылочек для кормления грудных детей".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Темы грудничок полипропилен детское питание грудное вскармливание искусственное вскармливание всемирная организация здравоохранения
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