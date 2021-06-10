Каким должен быть правильный ночной уход за кожей

Вся уходовая косметическая продукция, будь то категория "люкс" или "бюджет" всегда делится на дневной и ночной уход.

Дело в том, что наша кожа "работает" по-разному в разное время суток, повинуясь биоритмам, и это необходимо учитывать, выбирая себе то или иное средство.

Утренний уход, как мы знаем, подразумевает под собой больше увлажнение и защиту, а вот ночью должны работать средства, направленные на восстановление слоев кожи, ее питание.

По этой "градации" существуют четкие правила, которые рекомендуются дерматологами и косметологами и лучше к ним прислушаться.

Ночные "запреты"

Не стоит смешивать средства ночного ухода, в составе которых кислоты или активные компоненты.

Кислоты группы АНА (гликолевая), ВНА (салициловая) и ретинол — основные компоненты, которые производители используют для ночного ухода.

Но дело в том, что они обладают особенностью усиливать друг друга, что, совершенно излишне и может привести к раздражению или воспалению. А может, и наоборот. Становясь "коктейлем", активные ингредиенты могут нивелировать друг друга, и даже самый дорогой ваш крем в этом случае станет "пустышкой".

Как правильно сочетать ночные средства ухода

Средства с ретинолом не следует совмещать с препаратами, содержащими кислоты, чтобы не вызвать повреждения кожи.

Витамин С, в принципе — утреннее средство, которое делает функцию кожи сильнее, готовя ее к воздействию извне. А ретинол, который прекрасно обновляет кожу, подойдет для вечернего ухода: у него будет достаточно времени, чтобы как следует поработать над регенерацией.

Не совместимы ретинол и бензоил-перкосид, поскольку второй — сильный окислитель первого, что может привести к ожогу. Поэтому, если пользоваться витамином А, то не следует его "смешивать" с чем-то, кроме увлажняющих средств.

Кроме того, антагонистами являются и кислоты по отношению к пептидам, инактивируя последние и сводя на "нет" все усилия и средства, брошенные на хороший уход.

Нанесение крема на лицо

Правила нанесения ночных уходовых средств

Главное правило: как и в случае в декоративной косметикой, от легких текстур переходим к более плотным.

как и в случае в декоративной косметикой, от легких текстур переходим к более плотным. Основа основ — очищение.

Частая ошибка — когда макияж удаляется при помощи непредназначенных для этого средств, например, мыла. По сути, это варварство.

Но даже те, кто пользуется мицелярной водой, зачастую делают это не совсем правильно. "Мицелярка" не всегда тщательно растворяет декоративную косметику, а также требует "смывки". Лучше всего использовать после нее пенку или гель, что гарантирует тщательное умывание.

Следующий шаг — тонер, содержащий кислоты, для баланса рН или любое успокаивающее средство, восстанавливающее влажность.

Не следует забывать о пилингах или скрабах. Но не более раза в неделю!

Если есть проблемы с кожей, то следующим этапом станет нанесение средств от пигментации или от акне. Желательно их использовать точечно.

Для поддержания белизны кожи и ее ровности, можно взять сыворотки, направленные на легкое осветление.

Затем — нанесение средства, которое используется под глаза.

Апофеоз ночного ухода — нанесение крема, который увлажнит кожу после всех процедур и восстановит ее барьерную функцию, сохранив ей красоту и здоровье.

Однако текстура не должна быть чрезмерно плотной, чтобы оставить поры "дышать".

Идеальными будут кремы или сыворотки, которые содержат гиалуроновую кислоту, которая, как известно, удерживает влагу внутри.

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