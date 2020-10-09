Диабет: как сохранить здоровое сердце

Сахарный диабет (СД) является системной эндокринной патологией, негативно отражающейся на функционировании практически всех внутренних органов. Сердечно-сосудистые заболевания довольно часто возникают у больных сахарным диабетом.

По данным Американской кардиологической ассоциации, треть всех смертей среди больных сахарным диабетом связаны с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы (ССС). Действительно, болезнь является фактором риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, у диабетиков быстрее развиваются инфаркты и инсульт. Как сахарный диабет влияет на работу сердечно-сосудистой системы и как связаны эти болезни, рассказала профессор, д.м.н., член российской ассоциации эндокринологов Демидова Татьяна Юльевна.

— Как сахарный диабет связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний?

— При сахарном диабете (СД) довольно скоро проявляется целый комплекс нарушений, способствующих быстрому развитию и прогрессированию сердечно-сосудистой патологии, нарушению функции печени и почек. У пациентов:

рано развивается сердечная недостаточность,

наблюдается ускоренное течение атеросклероза с поражением артерий головного мозга, сердца и нижних конечностей,

присоединяется хроническая болезнь почек.

И если раньше мы думали, что поражение сердечно-сосудистой системы, почек и печени являются "механически" часто сочетающейся с СД патологией, то сегодня все больше оснований полагать, что все они связаны едиными причинами и механизмами развития, стартуют одновременно и могут быть не столько осложнениями, сколько проявлениями СД.

В первую очередь это касается атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности и хронической болезни почек, имеющих диабетическое происхождение.

— Есть ли разница в рисках для мужчин и для женщин?

— Традиционно мы считаем, что женщины более защищены от сердечно-сосудистых заболеваний, в связи с наличием репродуктивной функции и эстрогена, который защищает сосуды и сердце по "гендерному" признаку. Но при СД 2 типа характер и выраженность метаболических нарушений повышают риск осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы для женщин заметно больше, чем для мужчин.

Наличие СД повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний для женщин в 3-5 раз, а для мужчин для мужчин в 2-3 раза.

Женщины с СД 2 типа погибают от ишемической болезни сердца в 1,8 чаще, чем женщины без диабета. Для мужчин это соотношение составляет 1,5 раза.

Риск сердечной недостаточности при развитии диабета у женщин повышается в 5 раз, у мужчин — в 2 раза.

При этом, по данным Регистра сахарного диабета Российской Федерации, — женщины составляют большинство пациентов с СД 2 типа (70%), на долю мужчин приходится около 30%.

Средняя продолжительность жизни женщин с СД 2 типа больше, чем у мужчин — 76 лет по сравнению с 70 годами.

— Какие правила нужно соблюдать людям с диабетом, чтобы сохранить здоровье сердца?

— Самое главное правило, которое должен соблюдать пациент с СД — это обязательное выполнение рекомендаций, которые индивидуально для него разрабатывает лечащий врач-эндокринолог.

Во многих ЛПУ работают специальные "Школы сахарного диабета", в которых пациент узнает очень много нужных и полезных знаний. Обязательным пунктом являются соблюдение индивидуальной диеты и отказ от вредных привычек.

Не менее важно соблюдать режим физической активности и постараться создать для себя комфортное психологическое окружение. В большинстве случаев мы не можем самостоятельно осознать и разрешить психологические проблемы, поэтому лучший выход — это регулярная работа с психологом.

Обязательно надо высыпаться: не менее 7 часов в сутки с учетом режима дня и личных предпочтений.

— А что скажете про регулярные анализы и исследования?

— Необходимо стремиться к достижению пациентом целевых значений глюкозы крови, показателей липидного обмена, артериального давления, массы тела. Целевые значения указанных показателей устанавливаются врачом индивидуально для каждого пациента с учетом многих факторов.

Поэтому "норма гликемии" как термин уже перестала быть актуальной, сегодня мы говорим "целевые показатели глюкозы".

Частота контроля гликемии назначается врачом в зависимости от характера течения диабета и назначенного лечения и может варьировать от 1 раза в день до 4-7 раз в сутки; измерения гликемии производятся в рекомендованное доктором время. Очень важно не просто измерять глюкозу крови и артериальное давление, но и фиксировать записи в дневнике. Это позволяет доктору выявить эпизоды чрезмерного колебания уровня глюкозы, найти нарушения диеты и помочь пациенту устранить их, скорректировать лечение.

— Если у человека предиабет или временами анализы показывают повышенный сахар, его сердце тоже в опасности? Что в этой ситуации можно посоветовать?

— В настоящее время фокус медицинского внимания смещен в поле раннего выявления заболевания еще на этапе предиабета.

На сегодняшний день существует концепция ранней сердечно-сосудистой профилактики, которую многие эксперты, в том числе кардиологи, предлагают начинать именно у пациентов с предиабетом.

Как только мы видим даже небольшое повышение или колебание уровня сахара в крови, причем неважно, натощак или после приема пищи, но уже выходящее за диапазон нормы, необходимо сразу озаботиться этим вопросом, иначе мы уже упустим возможность первичной профилактики.

— Какие существуют виды эффективной терапии сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете?

— Надо уточнить, что понятие "сердечно-сосудистое заболевание" слишком емкое, сюда могут входить самые разные заболевания и лечение будет разным.

Но в любых обстоятельствах первоочередно следует думать о процессе атеросклеротического характера и первичном формировании сердечной недостаточности. Это два ключевых блока сердечно-сосудистых проблем, которые могут сформироваться у пациентов с предиабетом или сахарным диабетом, потому что для этого есть самые серьезные предпосылки. Поэтому нужно заниматься профилактикой, о чем я говорила ранее. А лекарственные препараты должны назначаться врачом по показаниям.

Если говорить о том, какие изменения произошли в лечении диабета, то сегодня наблюдается фокус на профилактику сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых патологий. Новые препараты позволяют увеличить продолжительность жизни и снижать риск сердечно-сосудистых событий (инфаркт, нарушение мозгового кровообращения, госпитализации по поводу сердечной недостаточности) и прогресcирования хронической болезни почек.