Сахарный диабет (СД) является системной эндокринной патологией, негативно отражающейся на функционировании практически всех внутренних органов. Сердечно-сосудистые заболевания довольно часто возникают у больных сахарным диабетом.
По данным Американской кардиологической ассоциации, треть всех смертей среди больных сахарным диабетом связаны с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы (ССС). Действительно, болезнь является фактором риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, у диабетиков быстрее развиваются инфаркты и инсульт. Как сахарный диабет влияет на работу сердечно-сосудистой системы и как связаны эти болезни, рассказала профессор, д.м.н., член российской ассоциации эндокринологов Демидова Татьяна Юльевна.
— Как сахарный диабет связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний?
— При сахарном диабете (СД) довольно скоро проявляется целый комплекс нарушений, способствующих быстрому развитию и прогрессированию сердечно-сосудистой патологии, нарушению функции печени и почек. У пациентов:
И если раньше мы думали, что поражение сердечно-сосудистой системы, почек и печени являются "механически" часто сочетающейся с СД патологией, то сегодня все больше оснований полагать, что все они связаны едиными причинами и механизмами развития, стартуют одновременно и могут быть не столько осложнениями, сколько проявлениями СД.
В первую очередь это касается атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности и хронической болезни почек, имеющих диабетическое происхождение.
— Есть ли разница в рисках для мужчин и для женщин?
— Традиционно мы считаем, что женщины более защищены от сердечно-сосудистых заболеваний, в связи с наличием репродуктивной функции и эстрогена, который защищает сосуды и сердце по "гендерному" признаку. Но при СД 2 типа характер и выраженность метаболических нарушений повышают риск осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы для женщин заметно больше, чем для мужчин.
— Какие правила нужно соблюдать людям с диабетом, чтобы сохранить здоровье сердца?
— Самое главное правило, которое должен соблюдать пациент с СД — это обязательное выполнение рекомендаций, которые индивидуально для него разрабатывает лечащий врач-эндокринолог.
Во многих ЛПУ работают специальные "Школы сахарного диабета", в которых пациент узнает очень много нужных и полезных знаний. Обязательным пунктом являются соблюдение индивидуальной диеты и отказ от вредных привычек.
Не менее важно соблюдать режим физической активности и постараться создать для себя комфортное психологическое окружение. В большинстве случаев мы не можем самостоятельно осознать и разрешить психологические проблемы, поэтому лучший выход — это регулярная работа с психологом.
Обязательно надо высыпаться: не менее 7 часов в сутки с учетом режима дня и личных предпочтений.
— А что скажете про регулярные анализы и исследования?
— Необходимо стремиться к достижению пациентом целевых значений глюкозы крови, показателей липидного обмена, артериального давления, массы тела. Целевые значения указанных показателей устанавливаются врачом индивидуально для каждого пациента с учетом многих факторов.
Поэтому "норма гликемии" как термин уже перестала быть актуальной, сегодня мы говорим "целевые показатели глюкозы".
Частота контроля гликемии назначается врачом в зависимости от характера течения диабета и назначенного лечения и может варьировать от 1 раза в день до 4-7 раз в сутки; измерения гликемии производятся в рекомендованное доктором время. Очень важно не просто измерять глюкозу крови и артериальное давление, но и фиксировать записи в дневнике. Это позволяет доктору выявить эпизоды чрезмерного колебания уровня глюкозы, найти нарушения диеты и помочь пациенту устранить их, скорректировать лечение.
— Если у человека предиабет или временами анализы показывают повышенный сахар, его сердце тоже в опасности? Что в этой ситуации можно посоветовать?
— В настоящее время фокус медицинского внимания смещен в поле раннего выявления заболевания еще на этапе предиабета.
На сегодняшний день существует концепция ранней сердечно-сосудистой профилактики, которую многие эксперты, в том числе кардиологи, предлагают начинать именно у пациентов с предиабетом.
Как только мы видим даже небольшое повышение или колебание уровня сахара в крови, причем неважно, натощак или после приема пищи, но уже выходящее за диапазон нормы, необходимо сразу озаботиться этим вопросом, иначе мы уже упустим возможность первичной профилактики.
— Какие существуют виды эффективной терапии сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете?
— Надо уточнить, что понятие "сердечно-сосудистое заболевание" слишком емкое, сюда могут входить самые разные заболевания и лечение будет разным.
Но в любых обстоятельствах первоочередно следует думать о процессе атеросклеротического характера и первичном формировании сердечной недостаточности. Это два ключевых блока сердечно-сосудистых проблем, которые могут сформироваться у пациентов с предиабетом или сахарным диабетом, потому что для этого есть самые серьезные предпосылки. Поэтому нужно заниматься профилактикой, о чем я говорила ранее. А лекарственные препараты должны назначаться врачом по показаниям.
Если говорить о том, какие изменения произошли в лечении диабета, то сегодня наблюдается фокус на профилактику сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых патологий. Новые препараты позволяют увеличить продолжительность жизни и снижать риск сердечно-сосудистых событий (инфаркт, нарушение мозгового кровообращения, госпитализации по поводу сердечной недостаточности) и прогресcирования хронической болезни почек.
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