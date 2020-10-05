Пандемия Covid-19 снова отправит страну на карантин?

В Москве новые ограничения по коронавирусу заработают 12-14 октября. По данным экспертов, статистика такова, что ограничения по всей стране будут ужесточаться.

Уже сейчас понятно, что речь пойдет о дистанционном образовании — это сообщили в Минпросвещения РФ.

"В таком случае, столичному правительству в первую очередь необходимо закрыть вопрос с нагрузками на учителей, которые вырастут кратно",- считают эксперты.

Также вспомнили и о новых запретах для предприятий общепита. Политологи отмечают, что в регионы очень быстро уйдет все то, что наработали в Москве, поэтому период неопределенности не будет долгим.

На сегодняшний день рост заболеваемости привел к тому, что с 5 октября компании будут обязаны перевести нее менее 30% сови сотрудников на удаленную работу. У школьников стартовали двухнедельные каникулы.

Как пояснил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, контрольная дата, когда станет ясно, как сработали эти ограничения, примерно 20 октября.

"Должно пройти время, чтобы увидеть, помогают введенные ограничения по борьбе с коронавирусом или нет. Но они пока слабые, и могут оказать влияние на ситуацию, только если население будет соблюдать существующие меры", подчеркнул он.

По данным оперштаба, уже 2 октября в России количество заразившихся было таким же, как в рекордную неделю мая, когда вся страна сидела в глубокой самоизоляции. Нельзя не отметить и рост выявленных заражений — за день зафиксировано 10 499 случаях, тогда как накануне было 9 859. Сейчас по России количество заболевших также уже превышает "весенние" 10 000 в сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин, к тому же, не уверен, что всех ждет возвращение детей в школы после каникул (19 октября). По его словам, это будет зависеть от развития эпидемической ситуации".

Ожидается, что в начале недели мэрия может дать дополнительные рекомендации по изоляции детей в период каникул, так как масочный режим ослаб, а дети так или иначе будут гулять по торговым центрам и взаимодействовать с другими людьми.

По словам директора института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, в классе учитель хотя бы знал, что данная контрольная делается конкретным человеком".

"Приходится индивидуализировать задания. Проверка таких работ, не по шаблону, съедает часы. Необходимо подумать, как выполнять такую работу, как она должна оплачиваться. Также весной ставился вопрос по оплате интернет-трафика, он до сих пор не решен", — пояснила она.

Полной остановки работы не допускают и бизнес-объединения. Московская торгово-промышленная палата начала сбор предложений по борьбе с коронавирусом для мэрии Москвы. Делается это для того, чтобы избежать нерациональных потерь, отметили руководители организации.

"Предприниматели накопили определенный опыт и готовы им поделиться", — сказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

В качестве примера в ТПП обратили внимание на тот факт, что австрийские рестораторы перестали пользоваться резиновыми перчатками. Вместо этого они по сигналу каждые полчаса моют руки, а предприятия обязаны снабжать сотрудников витаминами.

Был поднят вопрос об отмене на время пандемии субсидиарной ответственности для бизнесменов, приостанавливающих деятельность своих организаций.

Во время первой волны и болезни премьера России Михаил Мишустина именно столичный мэр Собянин давал поручения главам территорий, что делать.

Теперь регионам нужно учиться быстрее реагировать на события в Москве.

"Весной в регионах сначала была неразбериха. Где-то была нехватка коек, аппаратов ИВЛ для тяжелобольных. Когда настала некая централизованность, врачам стало работать полегче", — сказал врач-эпидемиолог Тимур Пестерев.

Пока нужно учитывать и тот факт, что далеко не сем регионам это нужно. Практика первой волны показала, что "московский" рост заболеваемости доходил до Москвы с опозданием на 2-4 недели. А некоторые регионы болезнь и вовсе обошла стороной.

К тому же, центр больше не будет поддерживать россиян финансово. Как заявил ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов, "государство ограничится моральной поддержкой российского населения. Никаких дополнительных выплат, пособий ожидать не стоит".

Первая волна и правда обошлась государству чрезвычайно дорого. Из-за поддержки россиян в первой половине года в бюджете страны образовался большой дефицит, с которым придется что-то делать.

"Ощущение дежавю все усиливается — полгода назад мы, кажется, уже все это проходили. Повторное введение пропускного режима в Москве уже не кажется таким уж невозможным", — пишут авторы проекта "Расстрига".Закрытие границ тоже обсуждается. Об это сообщил сенатор Рязанский.

Правда, позднее в оперштабе по борьбе с коронавирусом эту информацию не подтвердили, также не став комментировать слова сенатора о том, что страну не закроют на "полный карантин".

Кстати, вместе с Москвой на "дистанционку" Минпросвещения переводит Ульяновскую область и Сахалин. Конкретную дату перехода регионы будут выбирать самостоятельно.