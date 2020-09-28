До 2022 года карантин может быть введен в любой момент

Россия будет жить в режиме ограничений как минимум до 2022 года — пока иммунная прослойка не достигнет 60-70%, страну в любой момент могут закрыть на жесткий карантин.

Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Соломатина. Согласно ее мнению, России нужно как минимум еще два года для того, чтобы опасность отступила.

Соломатина отменила, что второй всплеск заражений COVID-19 обусловлен несоблюдением правил эпидемиологической безопасности.

Эксперты прогнозировали два сценария развития ситуации в России.

В позитивном прогнозе отмечалось, что рост заболевших можно будет контролировать при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Тогда медики смогут справляться с ростом числа заболевших. В противном случае страна может вернуться к майским показателям, когда ежедневно фиксировалось более 10 000 новых случаев заболевания.

Тем не менее, сейчас доминирует предположение, что коронавирус обрушится на Россию с новой силой и власти могут ввести новый карантин.

Как пояснил экс-глава лаборатории "Вектора" и источники СМИ Александр Чепурнов, "все будет усугубляться, примерно также, как это было в марте и апреле. Как остроумно заметил один биолог, переболеть стоило летом, когда ситуация была мягче".

Он также добавило, что с мая по август вирусы плохо развиваются из-за воздействия Солнца.

Таким образом, нельзя исключать вариант возвращения жестких мер, действовавших весной-летом 2020 года.

По сути, если количество инфицированных в день по всей России превысит 10 тысяч человек, а число новых заболевших одновременно будет значительно больше числа выздоровевших за сутки — страну закроют на новый жесткий карантин.

Смысл в том, что лучшей защитой от распространения заболевшими коронавируса является ношение перчаток, масок, социальная дистанция и минимальные контакты с другими людьми, хотя этого очень сложно будет теперь добиться.

Российские власти пока не будут повторно закрывать границы страны, несмотря на вторую волну коронавируса. Такой прогноз сделал вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Не думаю, что границы снова закроют, но люди должны сами решать, стоит ли рисковать и ехать куда-то. Дело же не в странах, а в том, что люди в принципе перемещаются. Сейчас нет каких-то безопасных или особенно опасных районов. Пандемия есть везде и везде она продолжается", — полагает специалист.

"Тотальный карантин все-таки может вернуться в регионы России. Все зависит от того, смогут ли больницы справляться с наплывом пациентом с тяжелым течением болезни", — об этом, в частности, говорят врачи.

Например, про перспективы старой-новой волны пандемии заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

Однако, по его словам, жесткий карантин и самоизоляция приведут к множеству проблем, как со здоровьем людей, так и в экономике. Чепрунов считает, что правильнее всего будет дозировать ограничения.

Также власти РФ обсуждают ввод целого десятка новых и старых карантинных мер в случае серьезного роста числа зараженных коронавирусом: у федерального правительства есть детальный план по новому введению ограничений.