Влияние кофе на работу сердца

Большинству из нас трудно представить своё утро без бодрящего разум и тело напитка… Мы привыкли думать, что бодрость возникает из-за содержащегося в напитке кофеина. Однако сам по себе кофеин как таковой бодрости не даёт.

При чрезмерной усталости или недосыпе в нашем организме вырабатывается вещество аденозин. Когда аденозиновые рецепторы "активизируются", человеку трудно сфокусироваться на работе, появляются характерные для состояния усталости симптомы сонливости.

Польза и вред

Принцип действия кофеина заключается в том, что тот заставляет наш организм черпать энергию из сохранившихся на чёрный день запасов.

Но стоит помнить об одном важном нюансе: слишком большое количество кофеина способно привести к хронической усталости. В таком случае организм будет восстанавливаться дольше обычного.

Помимо кофеина, в напитке содержится огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, природных масел. Так, например, небольшое количество свежесваренного кофе способно покрыть суточную норму:

железа,

марганца,

витаминов РР, В1, В2.

Доказано, что при рациональном потреблении кофе способно бороться с головными болями. Он поддерживает в балансе эндокринную систему и, благодаря содержащимся в кофейных зёрнах антиоксидантам, замедляет старение организма.

Недавние исследования показали, что кофе также улучшает функцию печени и улучшает прогноз течения её хронических заболеваний.

Более того, кофе, хоть и косвенно, но всё же благотворно влияет на наше психоэмоциональное состояние. 15 минут наедине с собой и ароматным напитком с утра способны создание настроение на целый день. Как известно, положительные эмоции продлевают жизнь и укрепляют здоровье.

При всех вышеперечисленных полезных свойствах кофе всё равно бытует мнение о том, что кофеин оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. В частности, предполагается, что кофе может вызвать аритмию, привести к скачкам артериального давления.

Так влияет ли кофе на сердечно-сосудистую систему? Своим мнением поделился врач-кардиолог, медицинский директор компании Angioline — Олег Волков.

"Чувствительность человека к кофеину зависит от генетической предрасположенности, возраста, общего соматического состояния", — заявляет Олег Волков. — Недавние исследования показали, что умеренное употребление кофе (около 3х чашек в день) не только не вредит организму, но, напротив, снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и даже общую смертность от всех причин. Напротив, вышеупомянутые риски выше у тех, кто совсем не пьет кофе или пьет слишком много (более 5-6 чашек в день)".

Кому не стоит употреблять много кофе

Употребление более пяти чашек кофе в день может сопровождаться следующими ощущениями: головными болями, тошнотой, бессонницей и нервозностью. Умеренное же употребление напитка и других продуктов, содержащих кофеин, не несет угрозы для здоровья человека. Однако особо внимательно стоит быть следующим группам людей:

Беременным девушкам

При чрезмерном употреблении кофе может возникнуть повышение артериального давления и спазм сосудов, которые могут привести к нежелательной гипоксии плода;

Людям с хроническим гастритом

Кофеин стимулирует секрецию соляной кислоты в желудке, что может вызвать обострение заболевания;

Страдающим стенокардией и гипертонией

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями чрезмерное употребление кофе может спровоцировать нежелательное повышение артериального давления и спазм сосудов.

Зрелым женщинам с симптомами остеопороза

Кофе способен увеличивать выделение кальция из организма, что может увеличить риск переломов костей.

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